Песков медленно и нехотя признаёт гибель и ранения "вагнеровцев" в Сирии

Владимир Путин не принимал решения о том, чтобы засекретить информацию о погибших в Сирии российских наемниках, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что в госпитали Минобороны РФ в Москве и Санкт-Петербурге начали поступать "солдаты удачи", пострадавшие в результате обстрела международной коалиции во главе с США 7 февраля.

"Нет, президент не принимал решения. Все, что мы могли сказать по этой теме, мы уже сказали, нам нечего добавить", - заявил Песков (цитата по ТАСС). В среду, 14 февраля, в ходе общения с журналистами пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову в связи с появившейся в СМИ информацией о гибели россиян в результате обстрела коалиционными силами в Сирии задали вопрос о том, "в каком статусе эти люди проходят для Кремля, когда они воюют в Сирии".

"Мы в Кремле не обладаем детальной информацией, которая бы позволяла делать какие-то выводы. Нельзя исключать, что на территории Сирии могут находиться граждане РФ. Они не относятся к Вооруженным силам РФ", - объяснил Песков. Когда у него спросили, не стоит ли объявить траур по погибшим россиянам, он заявил, что этот вопрос ему "непонятен".

Напомним, ранее бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) со ссылкой на свой "надежный источник" сообщал, что всеми погибшими под обстрелом (около 100 человек) были россияне, а вовсе не сирийские военные, как утверждают в Минобороны РФ. "Официальных российских военных в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно, "уже нет"). Однако под видом сирийцев, потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых, ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения ЧВК "Вагнер", - подчеркивал он.

От редакции: А что, объявить траур было бы логично - но почему-то его и в Сирии не объявляют, и "друг Башар" молчит, как сом. И это тем более странно, ведь парни из РФ, воевавшие не просто по контракту, а по коммерческим расценкам Вагнера-Уткина (почётного гражданина Сырьевой империи, получившего недавно долю в ресторанном бизнесе Пригожина) - положили руки, ноги и жизни за нефть и газ его, Асада, друзей. Патриоты Трубного нашего государства - славят память благородных воинов, пошедших воевать не то чтоб за други своя, но за друга Путина и за бабло. Святое же дело. Ведь это он, Путин уничтожил немало советских заводов и прилагавшихся к ним рабочих мест - и сделал жизнь в РФ неприемлемой настолько, что мужики подались в наёмники.

Тут возникает вопрос - а вот ЧВК "Вагнера" кто финансирует? Не та же ли самая силовигархия, то есть миллиардеры из путинского окружения, у которых нефтерублей куры не клюют, и которым эта война выгодна лично? Ведь где нефть и газ - там и доля силовигархии, неужели бы они стали ввязываться всем войском в войну только ради "имиджа России", который нынче быстро блекнет? И вся подленькая сущность, вся пошлось путинского режима смеётся из-под усов Пескова, пока в Химкиснком госпитале корчатся раненые в Сирии "вагнеритики": война, которая мать-родна, которая бизнес не подразумевает государственного траутра, тем более что она вроде как закончилась в Сирии-то, официально. А что там турки мочат курдов на "освобождённой от игиловцев территории", мочат в союзе с игиловцами как раз - это не портит предвыборного ореола великого Путина. Ну, да - так, видимо, и сказал Путин Асаду при последней встрече: войска мы тебе оставить не можем, а вот на "вагнеритиков" наших всегда можешь расчитывать, но ты уж поделись с нашей-то братвой нефтяной, мужики из моей голодной Раши за так воевать не будут - тебе нужна нефть, и нам нужна нефть - это вся наша кономика, вот и делись, а мы тебе пушечное мясо, у нас его пока много, как и оружия, а девать некуда - разве что по своим пострелять, когда попытаются нефть и газ отобрать - так надо уже в этом деле поднатореть на чужой, на твоей территории, чтоб ЧВК защищали Трубу от национализации-то...

Д.Ч.

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