Соболезнования Трампа подстреленным во Флориде бесят американцев, желающих разоружения

Очередное резонансное нападение на школу в США вызвало бурю негодования местных жителей, возмущенных неспособностью властей принять меры для предотвращения подобных трагедий, которые продолжают повторяться практически из года в год. Масло в огонь подлил президент США Дональд Трамп.

Его заявление о том, что "ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать себя в опасности в американской школе", опубликованное в Twitter наряду с соболезнованиями семьям погибших, спровоцировало гнев пользователей. Особенно резко отреагировали те, кто был в подвергшейся нападению школе в роковой день.

"Я не хочу твоих соболезнований, чертов кусок дерьма. Мои друзья и учителя были расстреляны. Многие из моих одноклассников мертвы", - написала в ответ Трампу одна из учениц по имени Сара, пишет Newsweek.

Она также призвала лидера США принять меры по контролю за оборотом оружия в стране. "Сделай что-нибудь, вместо того чтобы просто молиться. Молитвами тут ничего не поправить. Но контроль [за оборотом оружия] поможет предотвратить повторные ЧП", - написала пользовательница.

Аналогичные призывы звучат и в конгрессе США. Так, член палаты представителей демократ Сет Молтон призвал Трампа начать работу над законом о контроле за оборотом оружия. "Я призываю его поднять задницу и присоединиться к моим попыткам что-то сделать с этим", - написал Молтон в своем аккаунте в Twitter.

Лидер фракции меньшинства в палате представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что именно конгресс "несет моральную ответственность за то, чтобы предпринять разумные действия по предотвращению случаев насилия с огнестрельным оружием, которые происходят по всей Америке каждый день".

Между тем сенатор от Флориды Марко Рубио выразил сомнение в том, что ужесточение правил ношения огнестрельного оружия смогло бы предотвратить произошедшую стрельбу. "Если мы будем обсуждать [введение мер по ограничению на ношение оружия] в связи с этим случаем, мы должны знать все подробности инцидента, прежде чем делать какие-либо выводы и принимать закон, который якобы мог бы предотвратить стрельбу", - приводит слова Рубио "Интерфакс" со ссылкой на телеканал FoxNews. "Я слышал, что по телевидению многие говорят, что трагедию, вероятно, мог предотвратить закон. Мы этого точно не знаем, и они также не знают", - добавил он.

Тем временем у истеблишмента США только разгораются ми литаристские аппетиты и о разоружении ни в быту, ни во внешней политике Трамп не помышляет.

Вооруженные силы США разместили заявку на покупку около 150 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц. Об этом сообщает портал Task and Purpose.

Отмечается, что объем нынешнего заказа на 825 процентов больше, чем был запланирован изначально. В частности, в список вошли реактивные снаряды Excalibur. Как отмечает издание, создается впечатление, что страна готовится к «новой большой войне».

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