Очередных казнокрадов, воровавших "под" Рогозиным на Восточном, признали виновными

Симоновский суд Москвы в четверг, 15 февраля, признал виновными четырех фигурантов дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома "Восточный". Речь идет о бывшем гендиректоре Волго-Вятской строительной компании (ВВСК) Евгении Дегтяревой, ее отце Сергее Дегтяреве, а также бывших менеджерах этой фирмы Александре Базанкове и Мурате Матуеве.

Отметим, что казнокрадство началось под недёрманым оком Рогозина ещё до начала строительства космодрома. По версии следствия, ущерб государству от злоупотребления должностными полномочиями Хризмана и Ашихмина при строительстве космодрома составил 5,2 миллиарда рублей. Юрий Хризман, его сын Михаил и Виктор Чудов обвиняются в присвоении или растрате почти 106 миллионов рублей при строительстве иных объектов "Дальспецстроя" в 2006-2009 годах, когда строительство Восточного еще не началось.

ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента передает, что суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых. Судья Наталия Репникова отметила, что хищение средств было совершено организованной группой по предварительно составленному плану и нанесло значительный общественный ущерб.

Сейчас суд оглашает полный текст приговора, включая его мотивировочную часть. Чтение, по мнению представителей защиты, может занять более одного дня. Наказание для подсудимых будет названо лишь в заключительной части приговора.

Как отмечает агентство, в ходе прений сторон гособвинение попросило суд назначить Евгении Дегтяревой и Сергею Дегтяреву 8 и 10 лет колонии соответственно, а Александру Базанкову и Мурату Матуеву - по семь лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура попросила оштрафовать Дегтяреву на 1,2 млн рублей, ее отца - на 1,5 млн рублей, а Базанкова и Матуева - на 1 млн рублей каждого.

В феврале прошлого года тот же Симоновский суд приговорил к четырем годам колонии гендиректора "ВИП-Стройинжиниринга" Вадима Митрякова. Следствие установило, что Митряков, действуя в составе организованной группы, с сентября 2013 года по июнь 2015 года представил в ФГУП "Спецстройтехнологии" при "Спецстрое России" подложные документы, которые позволили ему выиграть конкурс на строительство жилых домов и объектов транспортного хозяйства космодрома Восточный.

После победы в конкурсе компания заключила договоры подряда, чтобы создать видимость выполнения работ на сумму свыше 562 миллионов рублей, а остальные 1,3 миллиарда рублей, считает следствие, были похищены и легализованы.

На стадии предварительного расследования Митряков заключил сделку со следствием, признал вину и дал показания по хищению. Ему вменялось мошенничество и легализация похищенных денег. Дело было рассмотрено судом в особом порядке.

Напомним, строительство космодрома Восточный началось в 2012 году и сопровождалось многочисленными коррупционными скандалами и забастовками рабочих из-за задержек зарплаты. Все это в итоге привело к переносу пуска объекта с декабря 2015 года на апрель 2016-го. Летом того же года выяснилось, что для завершения космодрома не хватает 7 миллиардов рублей.

В конце декабря 2016 года также на четыре года колонии осудили бывшего директора ООО "Стройконструкция С" Анатолия Рязанова, отвечавшего за поставки металлоконструкций на строительство космодрома. Он был признан виновным в пособничестве в растрате в особо крупном размере. При его участии было растрачено более 1,1 млрд бюджетных рублей.

А 14 июля 2017-го Роскосмос ждала другая неудача, уже не на Восточном: «Союз-2.1а» с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» и группой из 72 малых спутников стартовал с космодрома Байконур. Спутники были запущены в интересах иностранных заказчиков из США, Германии, Японии, Канады и Норвегии. Также на орбиту были выведены два малых космических аппарата «МКА-Н», которые частная российская компания Dauria Aerospace разработала для «Роскосмоса».

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