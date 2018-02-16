Матерящийся на заседании типичный краснодарский судья пройдёт проверку

Арбитражный суд Краснодарского края начал служебную проверку после того, как местный адвокат Михаил Беньяш опубликовал аудизоапись с заседания, в ходе которого судья Алексей Шевченко грубо и в нецензурной форме пообщался с истцом. Копию распоряжения о начале проверки разместил у себя в Facebook юрист Алексей Аванесян. Пресс-секретарь суда Мария Комбаева в беседе с РБК также подтвердила эту информацию.

"В связи с появившейся в социальных сетях аудиозаписью о недостойном поведении судьи арбитражного суда Краснодарского края, руководствуясь статьей 42 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации", поручаю провести служебную проверку в отношении судьи Шевченко Алексея Евгеньевича", - говорится в распоряжении от имени и. о. председателя арбитражного суда Краснодарского края Марины Крыловой.

Для проведения проверки будет создана комиссия из трех человек, которая до 1 марта должна представить в секретариат председателя суда свое заключение.

Как уточняет "Медуза", запись была сделана во время рассмотрения иска краснодарского электромонтажного предприятия "Электротехническая компания" к Туапсинскому НПЗ, который входит в структуру "Роснефти". Согласно данным системы "Электронное правосудие", заседание состоялось 13 февраля.

На записи слышно, как судья Шевченко откладывает рассмотрение иска до 20 марта. Истец спрашивает, нельзя ли вынести решение сегодня. Судья ответил отказом и начал нецензурно ругаться:

- Вы можете жаловаться президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, ***, даже. Щас, ***, я все бросил и начал рассматривать. *** (ерундой) занимались, блин, два года или три, теперь вы приезжаете и типа хотите меня в какую-то позу для меня неприятную поставить. Вы поинтересуйтесь у представителя ответчика, она тут местная, кому-то это удавалось здесь или нет?

- Нет, - заявил представитель ответчика.

- Вот и все. Поэтому, ***, если ваши тупорогие кредиторы, ***, не могут договориться, ну значит, ***, командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. Все, - заключил судья.

К настоящему моменту известно, что Шевченко решил уйти из квалификационной коллегии судей, но не с должности судьи арбитражного суда, как первоначально сообщали некоторые СМИ.

От редакции: В Краснодарском крае "Роснефть" имеет невиданные преференции ещё со времён Ткачёва, трассы там хлебные - на маршруте от Краснодара до Туапсе редкими исключениями являются бензоколонки других компаний - парочка-другая. Всё остальное - Роснефть, просто со слегка переделанным названием: "Русснефть", "Росснефть", "РуНефть" и так далее. А вот Туапсе и вовсе город чудес с середины нулевых - именно тут в угоду "ЕвроХиму" был проведён невероятнй референдум, в результате которого город стал городским поселением. С тех пор там правосудие в руках олигархов - Мельниченко и местных кньзьков Роснефти. Помните ещё свадебку дочери одной из краснодарских судей, нашумевшую с годик назад? Там просто засилье такого рода публики - судей-миллионеров, моющих друг друга рук. А под такой "крышей" и всякий мат сойдёт, они давно уже никого и ничего не стесняются, эти "слуги закона" - вон, Серёгу Рожкова из СКМ и КПРФ посадили за сопротивление "референдуму", что им теперь эти "тёрки" мелкого и крупного бизнесов...

Д.Ч.

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