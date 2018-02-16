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Московский листок

Александр Батов: "Плантатор" и "левый" - понятия несовместимые

Опубликовано 16.02.2018 в разделе комментариев 2

Журналист Oксана Шкoда разгoваривает o левом протестном движении России в контексте предстоящих «выборов» и якобы «единственно-народнoм» кандидате от КПРФ с oдним руководителей Рoт Фрoнта, секретарем ЦК РКРП Александрoм Батoвым.



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Всего комментариев к статье: 2
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Плантаторы нанимают работников и платят, а у левых колхозники работают за трудодни.
верно сказано написал 16.02.2018 00:57
А грудинин все же ваш, совковая жидовская шкура, красный директор, и никакой не плантатор. Там земли у него только для прикрытия.
И вообще, все нынешние олигархи и воры от государства в прошлом коммуняги, а нынешние левые не лучше, только к деньгам пока не добрались, а как доберутся тут и, ну вы поняли ...
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И это коммунисты?
Тот, кого банят написал 16.02.2018 00:22
Вы Грудинина критикуете больше, чем Путина. И еще называете себя коммунистами! Не стыдно служить либералам? Ведь именно это вы сейчас делаете.
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