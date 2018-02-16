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Московский листок

Вы потерпели самое тяжелое за все время войны в Сирии поражение. И это - ваш позор

Опубликовано 16.02.2018 автором в разделе комментариев 71

Вы потерпели самое тяжелое за все время войны в Сирии поражение. И это - ваш позор

Эк заколбасило-то пропагандонов! Оказывается, те, кто сообщает о гибели наемных бойцов "Вагнера" у Хишама (завод "Коноко"), начиная с Игоря Стрелкова - враги и пособники то ли СБУ, то ли Госдепа. 

А вы хотели в эпоху Интернета скрыть факт разгрома трех батальонных групп с воздуха и огнем американских РСЗО "HIMARS"? Особенно порадовала расейская Псаки, Маша Захарова. Мол, то были "сирийские ополченцы", и погибло там лишь пятеро граждан РФ. Ну да, Маша-то знает. 

Мне звонили ночью. Срываясь на крик, сквозь слезы бессилия. Говорили о том, что ребят бросили на убой, даже без ПЗРК. 

Вы, пропагандоны, не догадывались о том, что многие из бойцов "Вагнера" прошли войну в Донбассе, и у них - полно товарищей здесь, в РФ? И что ваша лапша о пяти убитых не прокатит? 

Беснование пропагандонов понятно: растерянность царит в верхах. Решили воевать нахрапом, без прикрытия с воздуха. Ну, ни получили позорный разгром. Впервые в истории американцы разгромили сухопутные части русских (пускай и в варианте частных иррегуляров), использовав для этого даже ударные беспилотники "Рипер".



Может нести:

До 4 ракет «воздух — земля» AGM-114 «Хеллфайр»
Или 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением (GBU-12)
Или бомбы Mark 82 с GPS-наведением (JDAM)

Участие в разгроме ветеранов первой Холодной, Б-52, оставим на совести американских пропагандонов. А вот БПЛА тут поработали. А где ударные дроны РФ, а? 

Все это камня на камне не оставляет от образа "великой победы". Особенно разителен контраст между "загнивающей" элитой США и расейским аналогом. Вы кого поставили управлять деликатной миссией ЧВК в Сирии? Придворного повара и ресторатора Пригожина? 

Ну, повар вам и "настратегил". Ленин никогда не говорил о том, что кухарка может управлять государством. Что разоблачил Юрий Нерсесов в книге "Паленые мифы истории".

"В работе Ленина «Удержат ли большевики государственную власть?», написанной 1 октября 1917 года и почти сразу же опубликованной в № 1–2 журнала «Просвещение», написано совсем другое.

«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту»..."

Но в нынешней РФ кухарки заправляют всем. И войну ведут соответственно. Никакие пропагандоны сего факта не скроют. В общем, в пропаганде "нет силы сильнее" и "пиндосы на боятся до инфаркта", в жизни - совершенно иное. Факт состоит в том, что вас вышвырнули с левого берега Евфрата. Бессмысленная война в Сирии становится еще бессмысленнее. 

СССР во Вьетнаме не боялся сбивать американские самолеты с помощью новых на тот момент С-75 и С-125. В 1970-м Советский Союз не трусил сбивать израильские истребители-бомбардировщики. А ваши С-400 где были? А где была ваша артиллерия с комплексами "Зоопарк"? 

Вы потерпели самое тяжелое за все время войны в Сирии поражение. И это - ваш позор. 

Вам устроили проверку на храбрость и волю. Вы ее не прошли. Пусть беснуются роджерсы и всякие сливные бачки типа пригожинского ФАН. Это уже ничего не изменит. Марш на кухню! Ваша сдача русских Донбасса, ваше предательство дела Новороссии теперь возвращается бумерангом. 



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Всего комментариев к статье: 71
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ВарЕрику.............
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед^~^ДальССкий написал 16.02.2018 13:36
залупнУлся и повис?
наглотался? ну и ладушки...
хи-хи
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Re: Re: Re: Re: Re: ВарЕрику.............
филолог написал 16.02.2018 13:28
Опяты вылез на арену Антырнэта докторишка скалозубый - матершинник пархатый. Давай, кочегарь слоблуд...
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(без названия)
-20 написал 16.02.2018 12:50
мине одному кажется что очевидно обещанные вангуарнаемникам тройные зарплаты,квартиры и внеочередные звания попали в другие руки?
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Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ВарЕрику.............
Валера............... написал 16.02.2018 12:48
Да,и захвати с собой адвоката и статейки из кодексов.Пригодятся.
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Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ВарЕрику.............
Валера............... написал 16.02.2018 12:47
Прибереги статейки из кодексов,кретино.Пригодятся.
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Re: Re: Влад 599
таки написал 16.02.2018 12:47
Всегда у чухны сколько владений отобрали, а Калининград еакто всегда.
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Re: Re: Re: Re: Re: Re: ВарЕрику.............
Валера............... написал 16.02.2018 12:42
Барыжка поганая,а туда же...Говнюк.Я,таким как ты,морды не раз чистил.Обходят стороной.И ты будешь.
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Re: Re: Re: Re: Re: ВарЕрику.............
Валера............... написал 16.02.2018 12:39
Ты в рыло захотел,пидар гнойный? Так я готов хоть сейчас.Ты же *****,*****,да к тому же и трус.Повар,одним словом.Кашу хУем мешал.Но,лучше всего,это ПОСРАТЬ на твою мордочку,Жыдоведов.Ты даже плевка не заслуживаешь.
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(без названия)
-20 написал 16.02.2018 12:33
таперя по сбитому боингу ан-148. и его почтовой посылки си-4. запомните граждане росиянцы. все самолеты оборудованы аппаратами распыления химии и бактерий. остальные типа ту-334 не получают сертификаты и не имеют право летать. десять лет назад некоторые техники печатали ф тырнете фото с емкостями и сменными балонами,кои распыляются в районе клапана серединного туалета. на других моделях пишут клапаны в районе закрылок.ииии? налить в эту емкость че-то левое,превращающее самолет в горящий метеор как два пальца об асфальт.вот летели артисты в сирию. в сочи техник спецслужбы выполнили приказ,сменили картридж распыления и груда фрагментов. оне утонули...ссссс . ну как пример. а че . вон индии подлодку передавали,а система пожарутушения глючная была и сработала не по спутнику а от балды. и газом из балонов всю комиссию приемки потравили. матрос гробовой виноват если че....... даче все тупо у нас!
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Re: Re: Re: Re: Re: ВарЕрику.............
Доктору 2 написал 16.02.2018 12:26
Здравия желаю, Доктор!
Обращаю Ваше внимание на парадокс марксизма-ленинизма - по закону СССР Маркс и Ленин были бы признаны тунеядцами.
Интересный вопрос.
Какое у Вас мнение об этом парадоксе?
Поручик Белый
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Re: Re: Re: ВарЕрику.............
Имперец43 написал 16.02.2018 12:21
Валера............... написал 16.02.2018 11:49 Как только проститут объявил,что война в Сирии закончилась ...
==========
Ты, юный педераст и потомок товарища шарикова и ленинской кухарки, в тоталитарном марксистско-ленинском СССР не жил и геронтократии не видел.
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Re: Re: Re: Re: ВарЕрику.............
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед(0)ДальССкий написал 16.02.2018 12:21
Обмудок, ты не передЁргивай, и суди лучше по своей зОлупе,
она такая же тупая как и верхняя твоя головЁнка.
"Судитель", он, хУеФФ!
И сбавь обороты, а то отхУярю так, что ты клаву в беЗсилии грызть будешь, понЯл, не...
ЕщЁ раз = наЁмник он и есть = НАЁМНИК!
ВСЁ!
Или ты считаешь, что местные форумские пропагандоны типо: ХохловЁнки-МухинГа-ДроЧера-КучерянО и самого чОбанова за идею и Родину тут пластаются?
А!
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(без названия)
навеки забаненый и выпимший -20 написал 16.02.2018 12:13
первую чеченскую многие помнят по майкопскому полку,где погиб племянник отчима,а он его ездил разыскивал по рефрежираторам. минус 300 тыщ.однако эльциоиды тогда кинули не первую жертвогойчатину. первая была колона белых танков,покупатели которой ездили по частям и обещали тройную зарплату,квартиры и внеочередные звания.когда ее обнулили переданной дудаевы эльцманом вооружением выведенных дивизий эльциоиды сделали вид ,что эти наемник вообще ничьи дети. первая чеченская была из-за трубы,эльциоидов не устроило 50 на 50 дудаева.300 тыш с одной стороны и 240 тыщ со стороны чеченов. и хасавьюртская контрибуция ,и авизо чеченских банков. тьфу дерьмо. сирия такая же дерьмо из-за трубы. качал 25 процентов эрдоган через игилзапрещенный путенойдами. израилю тожеть захотелось .эрдоган ,когда израиль его 25 процентов отнял силами россиянских наемников ,сначала на гоев покатил бочку,но узнав правду (один конец палки,шо его огрела)назвал сраиль терроритстически государством. поддержива. канибалы и людоеды воще ужос. сраиль это огромное количество резанных на органы детишек.иии?говорят козяйчики вагнуаргрупп,ой не вагнернаемников ,оне же служащие вс россии хотели че то там от нефти сраиля!вот их и разбомбили до 500 штук. жаль идеалистов. не стоит эти деньги того. "ибо корень всех зол -любовь к деньгам!" . а у нас выборы путина. потому самолет не взовался из-за диверсии-намека сраиля-терроритического государства,а оне утонули! а гебня тока в кассе деньги получчччать. и делать соглашайс с оне тонут.сисиматически.
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Re: Re: Re: ВарЕрику.............
Валера............... написал 16.02.2018 12:02
Со знанием ТВОЕГО дела расписываю.По ТЕБЕ сужу-по МНЕ этого НЕ видно.Совсем уже ты поплохел,Жыдоведов,-это же надо до такого докатиться-про статеечки из кодексов ерунду молотить.Еще немного и ты тут выдвинешься инициативником-САДИТЬ вагнеровцев-и вся недолга.Закон,мол,суровЮно это закон.Прямая тебе дорожка в адвокаты,Жыдоведов,будешь на пару с Мухиным жалиться на несправедливость и несовершенство жизни.
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Re: Re: ВарЕрику.............
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедЁ))ДальССкий написал 16.02.2018 11:54
"повар"-хуЁвар,"придурок"-"сытно"-"барыгах".
Видно тема для тебя родная, знатно и со знанием дела раССписываешь!
Обмудок, а это тебе для понимания вопроССа, кого они "защищали".
.
.
Статья 359. Наемничество
[Уголовный кодекс] [Глава 34] [Статья 359]
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
<Статья 358 | Статья 359 | Статья 360>
.
понял или не, обмУдок?
Всегда говорил, что : "Хохол, коммунист и пиЗдобол = на всх языках звучат одинаково и не переводятся!"
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Re: Re: ВарЕрику.............
Валера............... написал 16.02.2018 11:49
Как только проститут объявил,что война в Сирии закончилась и начал выводить войска,так пендосня сразу смекнула,что это вот недоразумение и обмочилось и обделалось-говорят открыто-он на БОИТСЯ.После этого случилось много чего в Идлибе-и где его треп,что мол мы,если чего -"вернемся и ударим так,что все предыдущие удары покажутся им детскими игрушками"? А? Вместо этого оно мирится с Вальцманов,чуть ли не взазос и готово открыть границу со свидомитыми.
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(без названия)
akornelov написал 16.02.2018 11:44
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Re: ВарЕрику.............
Валера............... написал 16.02.2018 11:38
Хорошо тебе было поваром работать,придурок.Сытно.Да и драли тебя,похоже,в очко тоже хорошо,иначе бы ты не "дембельнулся"-в рост не пошел по армейской части.В бырыгах тебе лучше-туда ты и направился.Этот душок,да что там-душок,-вонину ты и разносишь.И запомни,придурь,-ВСЕ солдаты-НАЁМНИКИ.ВСЕМ платят деньги,а на войне-ОСОБЕННО.Если человек погибает-содержат его семью,особенно,через ордена,им заслуженные.И нечего тут МНЕ передергивать-НАЁМНИК,в том смысле,который ты тут пыиаешься пропихнуть-это ТОТ,кто служит ЛЮБОМУ,кто даст больше.Это ты можешь понять своей тупой головенкой.Таким образом,получается,что ты клевещешь ва вагнеровцев-они НЕ продавались и служили ОТЧИЗНЕ.Их беда-в главнокомандующем проституте.И наша тоже.
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Re: не всегда
Влад 599 написал 16.02.2018 11:34
ри СССР обратка врагам всегда прилетала, а расейские буржуйское прявительство утерлось как при крепостных все бабы нарожают.
Не всегда Финны в 1939/40 хорошо наваляли
Немцы то же хорошо в 1941/42 обучили
Война это искусство - поперли на арапа без боевого охранения прикрытия и огреблись
Заодно и развеяли миф о непобедимости
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(без названия)
таки написал 16.02.2018 11:28
При СССР обратка врагам всегда прилетала, а расейские буржуйское прявительство утерлось как при крепостных все бабы нарожают.
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