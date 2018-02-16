Вы потерпели самое тяжелое за все время войны в Сирии поражение. И это - ваш позор. 

Эк заколбасило-то пропагандонов! Оказывается, те, кто сообщает о гибели наемных бойцов "Вагнера" у Хишама (завод "Коноко"), начиная с Игоря Стрелкова - враги и пособники то ли СБУ, то ли Госдепа.
А вы хотели в эпоху Интернета скрыть факт разгрома трех батальонных групп с воздуха и огнем американских РСЗО "HIMARS"? Особенно порадовала расейская Псаки, Маша Захарова. Мол, то были "сирийские ополченцы", и погибло там лишь пятеро граждан РФ. Ну да, Маша-то знает.
Мне звонили ночью. Срываясь на крик, сквозь слезы бессилия. Говорили о том, что ребят бросили на убой, даже без ПЗРК.
Вы, пропагандоны, не догадывались о том, что многие из бойцов "Вагнера" прошли войну в Донбассе, и у них - полно товарищей здесь, в РФ? И что ваша лапша о пяти убитых не прокатит?
Беснование пропагандонов понятно: растерянность царит в верхах. Решили воевать нахрапом, без прикрытия с воздуха. Ну, ни получили позорный разгром. Впервые в истории американцы разгромили сухопутные части русских (пускай и в варианте частных иррегуляров), использовав для этого даже ударные беспилотники "Рипер".
Может нести:
До 4 ракет «воздух — земля» AGM-114 «Хеллфайр»
Или 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением (GBU-12)
Или бомбы Mark 82 с GPS-наведением (JDAM)
Участие в разгроме ветеранов первой Холодной, Б-52, оставим на совести американских пропагандонов. А вот БПЛА тут поработали. А где ударные дроны РФ, а?
Все это камня на камне не оставляет от образа "великой победы". Особенно разителен контраст между "загнивающей" элитой США и расейским аналогом. Вы кого поставили управлять деликатной миссией ЧВК в Сирии? Придворного повара и ресторатора Пригожина?
Ну, повар вам и "настратегил". Ленин никогда не говорил о том, что кухарка может управлять государством. Что разоблачил Юрий Нерсесов в книге "Паленые мифы истории".
"В работе Ленина «Удержат ли большевики государственную власть?», написанной 1 октября 1917 года и почти сразу же опубликованной в № 1–2 журнала «Просвещение», написано совсем другое.
«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту»..."
Но в нынешней РФ кухарки заправляют всем. И войну ведут соответственно. Никакие пропагандоны сего факта не скроют. В общем, в пропаганде "нет силы сильнее" и "пиндосы на боятся до инфаркта", в жизни - совершенно иное. Факт состоит в том, что вас вышвырнули с левого берега Евфрата. Бессмысленная война в Сирии становится еще бессмысленнее.
СССР во Вьетнаме не боялся сбивать американские самолеты с помощью новых на тот момент С-75 и С-125. В 1970-м Советский Союз не трусил сбивать израильские истребители-бомбардировщики. А ваши С-400 где были? А где была ваша артиллерия с комплексами "Зоопарк"?
Вы потерпели самое тяжелое за все время войны в Сирии поражение. И это - ваш позор.
Вам устроили проверку на храбрость и волю. Вы ее не прошли. Пусть беснуются роджерсы и всякие сливные бачки типа пригожинского ФАН. Это уже ничего не изменит. Марш на кухню! Ваша сдача русских Донбасса, ваше предательство дела Новороссии теперь возвращается бумерангом.
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед^~^ДальССкий написал 16.02.2018 13:36
наглотался? ну и ладушки...
хи-хи
филолог написал 16.02.2018 13:28
-20 написал 16.02.2018 12:50
Валера............... написал 16.02.2018 12:48
Валера............... написал 16.02.2018 12:47
таки написал 16.02.2018 12:47
Валера............... написал 16.02.2018 12:42
Валера............... написал 16.02.2018 12:39
-20 написал 16.02.2018 12:33
Доктору 2 написал 16.02.2018 12:26
Обращаю Ваше внимание на парадокс марксизма-ленинизма - по закону СССР Маркс и Ленин были бы признаны тунеядцами.
Интересный вопрос.
Какое у Вас мнение об этом парадоксе?
Поручик Белый
Имперец43 написал 16.02.2018 12:21
==========
Ты, юный педераст и потомок товарища шарикова и ленинской кухарки, в тоталитарном марксистско-ленинском СССР не жил и геронтократии не видел.
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед(0)ДальССкий написал 16.02.2018 12:21
она такая же тупая как и верхняя твоя головЁнка.
"Судитель", он, хУеФФ!
И сбавь обороты, а то отхУярю так, что ты клаву в беЗсилии грызть будешь, понЯл, не...
ЕщЁ раз = наЁмник он и есть = НАЁМНИК!
ВСЁ!
Или ты считаешь, что местные форумские пропагандоны типо: ХохловЁнки-МухинГа-ДроЧера-КучерянО и самого чОбанова за идею и Родину тут пластаются?
А!
навеки забаненый и выпимший -20 написал 16.02.2018 12:13
Валера............... написал 16.02.2018 12:02
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедЁ))ДальССкий написал 16.02.2018 11:54
Видно тема для тебя родная, знатно и со знанием дела раССписываешь!
Обмудок, а это тебе для понимания вопроССа, кого они "защищали".
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Статья 359. Наемничество
[Уголовный кодекс] [Глава 34] [Статья 359]
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
<Статья 358 | Статья 359 | Статья 360>
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понял или не, обмУдок?
Всегда говорил, что : "Хохол, коммунист и пиЗдобол = на всх языках звучат одинаково и не переводятся!"
Валера............... написал 16.02.2018 11:49
akornelov написал 16.02.2018 11:44
Валера............... написал 16.02.2018 11:38
Влад 599 написал 16.02.2018 11:34
Не всегда Финны в 1939/40 хорошо наваляли
Немцы то же хорошо в 1941/42 обучили
Война это искусство - поперли на арапа без боевого охранения прикрытия и огреблись
Заодно и развеяли миф о непобедимости
таки написал 16.02.2018 11:28