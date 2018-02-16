Вы потерпели самое тяжелое за все время войны в Сирии поражение. И это - ваш позор. 

Эк заколбасило-то пропагандонов! Оказывается, те, кто сообщает о гибели наемных бойцов "Вагнера" у Хишама (завод "Коноко"), начиная с Игоря Стрелкова - враги и пособники то ли СБУ, то ли Госдепа.

А вы хотели в эпоху Интернета скрыть факт разгрома трех батальонных групп с воздуха и огнем американских РСЗО "HIMARS"? Особенно порадовала расейская Псаки, Маша Захарова. Мол, то были "сирийские ополченцы", и погибло там лишь пятеро граждан РФ. Ну да, Маша-то знает.

Мне звонили ночью. Срываясь на крик, сквозь слезы бессилия. Говорили о том, что ребят бросили на убой, даже без ПЗРК.

Вы, пропагандоны, не догадывались о том, что многие из бойцов "Вагнера" прошли войну в Донбассе, и у них - полно товарищей здесь, в РФ? И что ваша лапша о пяти убитых не прокатит?



Беснование пропагандонов понятно: растерянность царит в верхах. Решили воевать нахрапом, без прикрытия с воздуха. Ну, ни получили позорный разгром. Впервые в истории американцы разгромили сухопутные части русских (пускай и в варианте частных иррегуляров), использовав для этого даже ударные беспилотники "Рипер".





Может нести:



До 4 ракет «воздух — земля» AGM-114 «Хеллфайр»

Или 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением (GBU-12)

Или бомбы Mark 82 с GPS-наведением (JDAM)



Участие в разгроме ветеранов первой Холодной, Б-52, оставим на совести американских пропагандонов. А вот БПЛА тут поработали. А где ударные дроны РФ, а?



Все это камня на камне не оставляет от образа "великой победы". Особенно разителен контраст между "загнивающей" элитой США и расейским аналогом. Вы кого поставили управлять деликатной миссией ЧВК в Сирии? Придворного повара и ресторатора Пригожина?



Ну, повар вам и "настратегил". Ленин никогда не говорил о том, что кухарка может управлять государством. Что разоблачил Юрий Нерсесов в книге "Паленые мифы истории".

"В работе Ленина «Удержат ли большевики государственную власть?», написанной 1 октября 1917 года и почти сразу же опубликованной в № 1–2 журнала «Просвещение», написано совсем другое.

«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту»..."



Но в нынешней РФ кухарки заправляют всем. И войну ведут соответственно. Никакие пропагандоны сего факта не скроют. В общем, в пропаганде "нет силы сильнее" и "пиндосы на боятся до инфаркта", в жизни - совершенно иное. Факт состоит в том, что вас вышвырнули с левого берега Евфрата. Бессмысленная война в Сирии становится еще бессмысленнее.



СССР во Вьетнаме не боялся сбивать американские самолеты с помощью новых на тот момент С-75 и С-125. В 1970-м Советский Союз не трусил сбивать израильские истребители-бомбардировщики. А ваши С-400 где были? А где была ваша артиллерия с комплексами "Зоопарк"?

Вы потерпели самое тяжелое за все время войны в Сирии поражение. И это - ваш позор.



Вам устроили проверку на храбрость и волю. Вы ее не прошли. Пусть беснуются роджерсы и всякие сливные бачки типа пригожинского ФАН. Это уже ничего не изменит. Марш на кухню! Ваша сдача русских Донбасса, ваше предательство дела Новороссии теперь возвращается бумерангом.