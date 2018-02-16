Колебательный рост промышленности немного заколебал

Рост промышленного производства в России в январе составил 2,9% в годовом выражении. Спад промышленного производства в январе по сравнению с декабрем составил 20,4%.
Кто-нибудь понял? Сейчас объясню.
Индекс промышленного производства в январе 2018 года по сравнению с январем 2017-го составил 102,9%, по сравнению с декабрем 2017 года – 79,6%. На картинке это выглядит так.
То есть в декабре все подгоняют результаты к итогам года и соотвествующим премиям, и промпроизводство "взлетает". Потом начальство уезжает проматывать премии на разные теплые острова, а трудящиеся уходят в длительный запой - и промпроизводство падает почти что до нуля. И так из года в год.
Впрочем, это касается не только промышленности.
Вот только что я дал заметку про доходы руководства Сбербанка.
Руководство Сбербанка получает в 50 раз больше Путина и в 20 раз больше Трампа
А в чем там было дело? В середине прошлого года акции Сбербанка упали очень сильно, почти рекордно. А к концу года - подросли. Но если отсчитывать от уровня летнего падения, то выросли аж на 50 процентов. И правление банка засчитало это себе в большую заслугу - и выписало по полмиллиарда на рыло. Типа заслужили. Естественно, за летнее падение никто из зарплаты ничего не вычитал - это как-то не по-нашему, не по людски...
Вот так оно все и работает. В жопу - из жопы, в жопу - из жопы.
Кто-нибудь помнит отечественные утюги? Пылесосы? Презервативы?
Нет, что-то эта промышленность производит. Но всерьез обсуждать какой-то рост... Понимаете, когда идет рост промышленности, это видно без всякой статистики. Вот в Китае - рост. И во Вьетнаме рост. Даже в Польше. А у нас... У нас колебательные движения от годового отчета к новогоднему запою.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
Но ше за Ж-Ж написал 16.02.2018 11:32
"начальство уезжает проматывать премии на разные теплые острова, а трудящиеся уходят в длительный запой"
ВсЁ, что указывает на быдленность населюков, на их вырождение, на трусость и безразличие, т.е. на основу, на которой процветают паганые баляди, всЁ это - слова человека, пытающегося вызвать стыд о себе у рабского быдла, а там м.б. и ненависть проснется, а там и активность. Но пока - падение в бездну вырождения.
Лис написал 16.02.2018 11:09
Sumbalistanez написал 16.02.2018 10:45
Имперец43 написал 16.02.2018 09:44
Читайте, кто умеет
Новые заводы и цеха России в 2017 году
http://alex-o-mire.blogspot.ru/2018/01/2017.html
вот оно написал 16.02.2018 09:28
Вот и сегодня эти бандерлохи пинают коммунизм. Знают, что в новом Союзе им придется работать, а не шлаговать, как они привыкли делать в старом Союзе. А причина нищих колхозов именно в нежелании работать, и желании жить за чужой счет, когда соседи всем обеспечивают тупых гаденышей из числа бандерлогов.
( норд - ман ) написал 16.02.2018 08:47
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В моем городе рост пром-производства в местном филиале ГУЛАГ-а.
В 1,5 раза где-то за три года.
По попутной продукции - планируют в 15 (пятнадцать) раз.
Только ни мне, ни кому-либо еще, хозяева ГУЛАГ-а об этом не будут докладывать.
Выхлоп тут - более 5 млрд. баксов в год.
( норд - ман ) написал 16.02.2018 08:42
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В зоновские чуни из старых автомобильных покрышек.
Обувь ГУЛАГ-а.
В Китае так многие ходят.
( норд - ман ) написал 16.02.2018 08:40
тока лейбло местное - купи-продаево.
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Они из вторички - сера, цинк, свинец.
Сыромятина, иногда перекаленная.
Сколотите такими говоздями забор - через три года шляпки отгниют.
( норд - ман ) написал 16.02.2018 08:38
Автору надо рассказать СССР к 1985-1991 году пришел к полному краху, то есть не было ни одного нормального современного продукта, кроме как в спецстоловых и спецмагазинах для коммунистов, в основном московских коммунистов. Для наглядности поясню - любой может сплести лапти, или телегу смастерить, но использовать это сегодня нельзя. Умрешь, что СССР и продемонстрировал.
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Не думаю, что Вы сможете сделать телегу.
Больше скажу - вероятнее всего, Вы и лапти сплести не сможете.
Очковтиратель Утиль написал 16.02.2018 06:52
Несогласный Сергей написал 16.02.2018 06:51
кацапенко написал 16.02.2018 06:20
--- написал 16.02.2018 03:31
тока лейбло местное - купи-продаево.