Колебательный рост промышленности немного заколебал

Рост промышленного производства в России в январе составил 2,9% в годовом выражении. Спад промышленного производства в январе по сравнению с декабрем составил 20,4%.

Кто-нибудь понял? Сейчас объясню.

Индекс промышленного производства в январе 2018 года по сравнению с январем 2017-го составил 102,9%, по сравнению с декабрем 2017 года – 79,6%. На картинке это выглядит так.

То есть в декабре все подгоняют результаты к итогам года и соотвествующим премиям, и промпроизводство "взлетает". Потом начальство уезжает проматывать премии на разные теплые острова, а трудящиеся уходят в длительный запой - и промпроизводство падает почти что до нуля. И так из года в год.

Впрочем, это касается не только промышленности.

Вот только что я дал заметку про доходы руководства Сбербанка.

Руководство Сбербанка получает в 50 раз больше Путина и в 20 раз больше Трампа

А в чем там было дело? В середине прошлого года акции Сбербанка упали очень сильно, почти рекордно. А к концу года - подросли. Но если отсчитывать от уровня летнего падения, то выросли аж на 50 процентов. И правление банка засчитало это себе в большую заслугу - и выписало по полмиллиарда на рыло. Типа заслужили. Естественно, за летнее падение никто из зарплаты ничего не вычитал - это как-то не по-нашему, не по людски...

Вот так оно все и работает. В жопу - из жопы, в жопу - из жопы.

Кто-нибудь помнит отечественные утюги? Пылесосы? Презервативы?

Нет, что-то эта промышленность производит. Но всерьез обсуждать какой-то рост... Понимаете, когда идет рост промышленности, это видно без всякой статистики. Вот в Китае - рост. И во Вьетнаме рост. Даже в Польше. А у нас... У нас колебательные движения от годового отчета к новогоднему запою.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск