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Московский листок

Колебательный рост промышленности немного заколебал

Опубликовано 16.02.2018 в разделе комментариев 13

правительство промышленность рост
Колебательный рост промышленности немного заколебал

Рост промышленного производства в России в январе составил 2,9% в годовом выражении. Спад промышленного производства в январе по сравнению с декабрем составил 20,4%.

Кто-нибудь понял? Сейчас объясню.

Индекс промышленного производства в январе 2018 года по сравнению с январем 2017-го составил 102,9%, по сравнению с декабрем 2017 года – 79,6%. На картинке это выглядит так.

То есть в декабре все подгоняют результаты к итогам года и соотвествующим премиям, и промпроизводство "взлетает". Потом начальство уезжает проматывать премии на разные теплые острова, а трудящиеся уходят в длительный запой - и промпроизводство падает почти что до нуля. И так из года в год.

Впрочем, это касается не только промышленности.

Вот только что я дал заметку про доходы руководства Сбербанка.

Руководство Сбербанка получает в 50 раз больше Путина и в 20 раз больше Трампа

А в чем там было дело? В середине прошлого года акции Сбербанка упали очень сильно, почти рекордно. А к концу года - подросли. Но если отсчитывать от уровня летнего падения, то выросли аж на 50 процентов. И правление банка засчитало это себе в большую заслугу - и выписало по полмиллиарда на рыло. Типа заслужили. Естественно, за летнее падение никто из зарплаты ничего не вычитал - это как-то не по-нашему, не по людски...

Вот так оно все и работает. В жопу - из жопы, в жопу - из жопы. 

Кто-нибудь помнит отечественные утюги? Пылесосы? Презервативы?

Нет, что-то эта промышленность производит. Но всерьез обсуждать какой-то рост... Понимаете, когда идет рост промышленности, это видно без всякой статистики. Вот в Китае - рост. И во Вьетнаме рост. Даже в Польше. А у нас... У нас колебательные движения от годового отчета к новогоднему запою.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 13
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Баранову - слава!
Но ше за Ж-Ж написал 16.02.2018 11:32
, а за
"начальство уезжает проматывать премии на разные теплые острова, а трудящиеся уходят в длительный запой"
ВсЁ, что указывает на быдленность населюков, на их вырождение, на трусость и безразличие, т.е. на основу, на которой процветают паганые баляди, всЁ это - слова человека, пытающегося вызвать стыд о себе у рабского быдла, а там м.б. и ненависть проснется, а там и активность. Но пока - падение в бездну вырождения.
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(без названия)
Лис написал 16.02.2018 11:09
ОПГ"Путин" никогда не будет возрождать национальную экономику так как вся их власть держится исключительно на грабеже Русского народа.Унитарная расистская клерикальная помойка под названием Рашка должна быть разрушена.Нация "рабов божьих" обречена только на вымирание.Нужна Нация умных,дерзких,сильных и справедливых.Нужна настоящая интеллектуальная национальная элита а не сброд из местечковых либерастов и толстожопых попов.Свободу Русскому народу!Мы не рабы,рабы не мы!
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Тупин выдающийся экономист
Sumbalistanez написал 16.02.2018 10:45
Лучше и не скажешь. То в жопу, то из жопы. Потом опять в жопу. Баранову решпект.
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О путинской пятилетке
Имперец43 написал 16.02.2018 09:44
Недорогие товарищи шариковы!
Читайте, кто умеет
Новые заводы и цеха России в 2017 году
http://alex-o-mire.blogspot.ru/2018/01/2017.html
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разгадка событий
вот оно написал 16.02.2018 09:28
Пока Сталин разрешал кооперацию, до Хрущова, в стране было все. Пока отстреливал буржуев, записавшихся в коммунисты, социализм рос. А потом пришел дурак Хрущов, за ним пришли крипто-бандеровцы и социализм кончился. Потому что селюка нельзя ставить управлять государством. Это тоже самое, как крестьянина из 11 века перетащить в наше время и поставить руководить. Абсолютно одна психология. Поэтому Ленин был прав: передовой гегемон таки рабочий, но класс, а не выходец из единоличников-крестьян. При социализме нет единоличного хозяйствования. Именно бандеровцы с психологией средневекового крестьянина уничтожили государство. Поэтому они так во власти любили своих пейсателей-деревенщиков.
Вот и сегодня эти бандерлохи пинают коммунизм. Знают, что в новом Союзе им придется работать, а не шлаговать, как они привыкли делать в старом Союзе. А причина нищих колхозов именно в нежелании работать, и желании жить за чужой счет, когда соседи всем обеспечивают тупых гаденышей из числа бандерлогов.
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РЕ
( норд - ман ) написал 16.02.2018 08:47
Нет, что-то эта промышленность производит. Но всерьез обсуждать какой-то рост... Понимаете, когда идет рост промышленности, это видно без всякой статистики. Вот в Китае - рост. И во Вьетнаме рост. Даже в Польше. А у нас... У нас колебательные движения от годового отчета к новогоднему запою.
============
В моем городе рост пром-производства в местном филиале ГУЛАГ-а.
В 1,5 раза где-то за три года.
По попутной продукции - планируют в 15 (пятнадцать) раз.
Только ни мне, ни кому-либо еще, хозяева ГУЛАГ-а об этом не будут докладывать.
Выхлоп тут - более 5 млрд. баксов в год.
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Re: Re: что утюги? что пылесосы?
( норд - ман ) написал 16.02.2018 08:42
Надобно срочно инвестировать в производство лаптей. Можэ тогда реальный рост нарисуется.
===============
В зоновские чуни из старых автомобильных покрышек.
Обувь ГУЛАГ-а.
В Китае так многие ходят.
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Re: что утюги? что пылесосы?
( норд - ман ) написал 16.02.2018 08:40
гвозди - и то китайские.
тока лейбло местное - купи-продаево.
=============
Они из вторички - сера, цинк, свинец.
Сыромятина, иногда перекаленная.
Сколотите такими говоздями забор - через три года шляпки отгниют.
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Re: Может поможет!
( норд - ман ) написал 16.02.2018 08:38
В жопу из жопы!
Автору надо рассказать СССР к 1985-1991 году пришел к полному краху, то есть не было ни одного нормального современного продукта, кроме как в спецстоловых и спецмагазинах для коммунистов, в основном московских коммунистов. Для наглядности поясню - любой может сплести лапти, или телегу смастерить, но использовать это сегодня нельзя. Умрешь, что СССР и продемонстрировал.
===================
Не думаю, что Вы сможете сделать телегу.
Больше скажу - вероятнее всего, Вы и лапти сплести не сможете.
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Может поможет!
Очковтиратель Утиль написал 16.02.2018 06:52
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 16.02.2018 06:51
Рост того, чего НЕТ!!! Есть только власть путина, развалившего экономику!
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Re: что утюги? что пылесосы?
кацапенко написал 16.02.2018 06:20
Надобно срочно инвестировать в производство лаптей. Можэ тогда реальный рост нарисуется.
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что утюги? что пылесосы?
--- написал 16.02.2018 03:31
гвозди - и то китайские.
тока лейбло местное - купи-продаево.
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