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Московский листок

Бюджетники могут и должны спасти страну

Опубликовано 16.02.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 9

власть бюджетники
Бюджетники могут и должны спасти страну

Термин «бюджетники» подразумевает, как правило, медиков, воспитателей, работников культуры и науки, правоохранительной сферы. И в целом - не считая министров-капиталистов, разумеется - таковые работники перебиваются «от получки до получки». Но вот парадокс! Именно рядовые бюджетники могут жить ни только пристойно - но и страну вывести в лидеры. Для этого у них есть все – и образование, и право, и условия.

В частности, расходы на образование занимают ведущее место в муниципальных бюджетах. Но командуют оными почему-то мэры-ставленники или предприятий ФПГ, расположенных на этой земле; или мэры-доморощенные монополисты всяческих мастей. И, разумеется, лишняя копейка бюджетникам не светит, и о чем подробнее ниже. А почему бы самим ни захватить власть хотя бы на местном уровне и распоряжаться своим же бюджетом?!.. Ведь учителей в любом городе-районе большое количество; да плюс заинтересованные родители, супруги, дети – и при минимальной доле организованности (смена руководства профсоюзов, к примеру) ничего сложного в этом нет. Тем более школы и являются организационной базой выборных участков! Так что сами выберут, сами и подсчитают. Поэтому хоть в социально-экономическом смысле, хоть в организационно-техническом – на ловца и зверь бежит.

А если кандидаты от бюджетников получают поддержку рабочего класса и мелкого предпринимательства - тогда победа обеспечена за явным преимуществом. Но взять такую поддержку можно при следующем условии: предлагается в перспективе не нынешний дебильный муниципалитет с «разделением властей» - а современные Советы с производственной демократией и соответствующей собственностью; а отсюда рабочими местами, конкурентными ценами, бюджетными надбавками, налогами и повышением спроса. За это ни только выберут, но и спасибо скажут.

***

Ведь Совет по своей природе весьма эффективен; но эйфория первых побед довела до лености, и перестали подбрасывать дрова в печку, так сказать. А если приложить усилия по поддержанию демократического огня, то результаты будут впечатляющими.

Сама «конструкция печки» уже удачна. К примеру, все депутаты выбирают из своей среды меньшинство для постоянной работы, и разъезжаются по прежним рабочим местам. И если меньшинство ухудшает социально-экономическую обстановку, что ударит и по зарплатам депутатского большинства, то последнее собирается на пленарную сессию; а может собрать и чрезвычайную при желании трети голосов и тому подобное – и меньшинство переизбирается достаточно быстро (а то и возникает заинтересованность прокуратуры по требованиям трудящихся).

Тогда как нынешнее поголовное «профессиональное» депутатство является припудренным заумными словами тоталитаризмом и ничем иным. Все подобные депутаты имеют и высокий доход независимо от ситуации на территории; и переизбрать их некому. Конечно, имеются соответствующие законы, но «профессиональный» Содом и Гоморра усложняют отзывные и выборные процедуры самым первейшим образом. Поэтому «разделение властей» превращается в разделение на «верхи» и «низы» на самом деле. Одни могут все – другие ничто.

Но надо говорить правду. Советская система эффективна до конца только в том случае, если депутатское большинство достаточно образовано. Если же «по разнарядке» набрать столько-то рабочих от станка, так сказать; столько-то из деревни; столько-то женщин; столько-то национальностей, столько-то ветеранов независимо от ментального уровня – разумеется, при известной хитрости постоянного меньшинства ситуацию шаг за шагом можно перевести опять в «профессиональный» тоталитаризм. И ближайшая история страны является нагляднейшим тому доказательством, стоит только выглянуть за окно.

Но поэтому и нужно большинство БЮДЖЕТНИКОВ в советском депутатском корпусе в силу ментальной подготовленности! Никаких псевдонародных «разнарядок» не нужно. Конечно, если кандидат с рабочей профессией является толковым человеком – да на здоровье! Да ради бога, кто ж спорит. Но в целом именно бюджетники являются основой трудовой интеллигенции как всего лучшего в нации – поэтому им и флаг в руки! И еще раз: никто не спорит, что имеется и продажная буржуазная интеллигенция, с одной стороны; и вполне толковые рабочие, с другой. Но если брать вопрос именно в социальном аспекте – трудовая интеллигенция в виде бюджетников имеет и знания, и право, и условия управлять страной. В конце концов, это именно пролетарская интеллигенция в своей массе – то есть дети тех же рабочих.

И уже такие Советы имеют все возможности реализовать свой гигантский потенциал и уж тем более покончить с «профессиональным» тоталитаризмом. Но и более того! Если развить подобные советские принципы вплоть до трудовых коллективов - тогда нынешней реакции уж точно каюк.

Допустим, местный Совет создает и свою собственность – строительную, агропромышленную, торговую, коммунальную организацию и тому подобное – то есть, с такими же выборными принципами в пределах нижестоящей компетенции. Но тогда распределение по труду фактически гарантировано в оной, коль плохого председателя Совета трудового коллектива и прочую верхушку можно переизбрать в любой момент. То есть, опять-таки начальники цехов, мастера и бригадиры могут контролировать свою верхушку путем угрозы переизбрания – а тех в свою очередь будут контролировать рабочие по их всемерной и постоянной близости - тем более и рабочие выросли уже поголовно в городах с соответствующей культурой.

А раз распределение по труду обеспечено – отсюда большой трудовой подъем, безбоязненное рационализаторство и изобретательство, высокая дисциплина – следовательно, весьма конкурентные цены в борьбе с частной собственностью за рынки – высокая производительность, инвестиции с новыми рабочими местами, достаточные местные налоги - и опять бюджетные надбавки для учителей-врачей и даже полицейских, и высокий спрос для мелкого предпринимательства. Что и требовалось доказать.

Получается взаимосвязанная синергетическая экономическая и политическая система. Довольные рабочие и немонополизированные предприниматели поддерживают бюджетников – те удерживают власть для хороших условий производства – и союз умственного и физического труда, города и деревни, говоря научным языком, налицо. Олигархические и монополистические извращения идут лесом.

Далее, разумеется, подобные Советы и сами плодятся по эффективности и известности – и посылают соответствующих депутатов на губернский уровень – и начинают теснить олигархат и там. Никто не говорит, что все будет просто – но гигантский шанс и богатая почва для выздоровления страны появятся при таком раскладе, к бабке не ходи.

Ну и что мешает бюджетникам это сделать?.. Фактически ничто! Нужна лишь толика смелости и организованности; лишь толика подобной пропаганды и агитации для связи с рабочим классом и мелким предпринимательством – и дело сдвинется с мертвой точки.

Медики могут пропагандировать в больницах, где тем более куча недовольного народу, попавшего в трудную ситуацию по вине олигархического производства и мизерного социального обеспечения во многом; учителя агитируют родителей насчет плохих перспектив для детей, если ничего не менять, и организовывают все на выборах; полицейские (земляки, конечно, в виде низшего и среднего состава, но уже достаточно) защищают от монополистического хулиганья в случае чего; родня помогает; народ поддерживает – победа будет обеспечена. А если к тому же переизбрать продажное руководство своих профсоюзов по наличию такой проблемы, и поставить лидеров с прицелом на выборы – машина победы с такой мощью завертится на полную катушку. Да плюс давление рабочих в своих профсоюзах, да плюс помощь ассоциаций мелкого бизнеса – и, разумеется, преодолев хотя бы раз планку «профессиональных» устоев, власть трансформируется в местный Совет.

***

Если бюджетники начнут – народ поддержит! Это очевидно. Потому что почва для перемен назрела и перезрела. Поэтому коммунистические и социалистические организации должны работать в этом направлении денно и нощно. Даже можно сказать чуть жестче, но не в смысле поклепа на прошлое, а в смысле каждому овощу свое время.

То есть, российским коммунистам хватит грезить прошлыми временами красных знамен над возбужденными рабочими колоннами, выходящими из ворот закопченных заводов. Во-первых, и самих заводов не так уж много – и не такие уж они закопченные. Рабочие с голоду не подыхают, и бросаться очертя голову на каждый «революционный» призыв не будут. А вот более умную вышеизложенную работу обязательно поддержат. Если левые организации разбудят сначала трудовую интеллигенцию – то далее и рабочие поддержат такой расклад, несомненно. Каждый будет делать, что может и умеет – и дело пойдет в гору.

Итого. Если интернет для читателя игрушка от скуки, забавляйтесь и дальше. Но если инструмент для связи и дела, то распечатайте и покажите эти строки супругам, друзьям, родителям, тем более работающим в бюджетной сфере. Что они думают по этому поводу и согласны ли действовать в таком ключе?.. А суть дела, стоит подытожить еще раз, заключается в следующем: если бюджетники инициируют хотя бы местный Совет с соответствующей собственностью, то налоговая масса вырастит - что пойдет и на значительные бюджетные надбавки. Как говорится, надо брать судьбу в свои руки, а не ждать от моря погоды.

И вообще – кто должен спасать страну, как ни бюджетники с соответствующим образованием, дисциплиной и организационными условиями?!.. Больше некому. Рабочий класс и многострадальное крестьянство, то есть наши дедушки и бабушки, папы и мамы, для того вас, нынешних бюджетников, и кормили-растили – чтобы вы выполнили уже свою историческую задачу для развития страны. Сейчас эта задача, разумеется, заключается в уничтожении компрадорской и финансовой олигархии. И стартовать с местных Советов в этом смысле можно очень даже успешно.



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
Лис написал 16.02.2018 13:29
Православный Мордор должен быть разрушен.Нужно социальное национальное Государство и бомбежка всех оффшорных зон.Долой диктатуру изменников Родины!
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(без названия)
грымнаш написал 16.02.2018 13:17
бюджетники это нахлебники.
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Копылов, вот теперь
правильно! написал 16.02.2018 13:12
Но только есть один момент, бюджетник должен бастовать! Без забастовок ничего не выбьешь ни из этой власти, ни из будущей грудининской. Вообще не из какой. Бюджетник - основа всей государственной конструкции, ее костяк. Но при этом он сам себя воспринимает как заложника правящей бюрократии. Это чисто ментальная конструкция, русский ум в голове, - каждый хочет подняться по бюрокартической лестнице, соответсвенно, вышестоящие бюрократы для него благодетели.
Поэтому проходят такие фортели как имитация майских указов - давайте всех вас переведем на 0.1 ставки и тогда ваша получка в 10 тыр. превратится в офигенную зарплату 100 тыр. Я не выдумываю ничего, такого полно в вузах, особенно для совместителей.
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А почему бы самим ни захватить власть хотя бы на местном уровне и распоряжаться своим же бюджетом?!
Хах хах хах написал 16.02.2018 12:56
На такие случаи у Вовика Пу предусмотрена целая Нацгвардия. А если она не поможет, то помогут верные бандитские кавказские диаспоры. А если они не помогут то помогут разнообразные интернациональные воры в законе и их бригады. А если уж они не помогут то есть еще полицаи, прокурорские, судейские, ОПОН, ОМОН, ФСБ, ФСО, ГРУ, СОБР, ВДВ, ЧВК...
Короче, у Вовика Пу для прямой борьбы с населением Раши в распоряжении имеются все силовики и бандиты нового Московского Каганата.
_
Так что не переживайте - пока не станет нечего жрать - русские рабы протестовать не будут.
Хотя, возможно, и когда уже даже жрать будет нечего, русские рабы просто смирятся... и потихоньку по-одному помрут.
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(без названия)
дред-д написал 16.02.2018 12:03
Бюджетники могуть.. у-ха-ха)) брести унылою толпою.. только Воины Света! могут (не путать со всеми, авантюристами-наемниками)
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Мечты, мечты! Приятна ваша сладость!
Домосед написал 16.02.2018 11:56
Автор, наверное, не знает - ЧТО делают работодатели с теми, кто хочет у себя на работе организовать новый профсоюз или реформировать старый. Пусть почитает - хотя бы на этом сайте - и вернется в реальность. Раньше таких людей называли УТОПИСТАМИ.
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(без названия)
dfedf написал 16.02.2018 11:48
Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/nikofrost
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(без названия)
Мещанину написал 16.02.2018 11:27
Комментариев Копылова не будет.
Возомнивший себя очередным васисуалием лоханкиным ебанат ничего собственных чресел не державший, раздает советы как все делить..
А так все верно и правильно..
Затраханные нищие бюджетники режим шатать не будут
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(без названия)
мещанин написал 16.02.2018 10:55
отстаньте от бюджетников, им итак мало не в лицо плюют за долю малую.
вот, к примеру, представьте - вы - училка "Марь Ванна". И вот делаете вы кому-то из учеников замечание. Ну, списывает там, или девочек за попу щиплет в классе. И тут этот паренек поднимается и говорит - "Марь Ванна, шли бы вы на ХУЙ!!!" Класс хохочет, многие снимают это ваше унижение на мобилки, чтобы поделиться им в соцсетях. Паренек чувствует себя героем.. Что вы зделаете? Бить его вы не имеете права, это статья, выгнать из класса- вобщем то тоже (это нарушает право ребенка на получение среднего образования). Вот и все, усралась Марь Ванна.. Она ему даже двойку без ведома директора вкатать не может - а вдруг, паренек сын ФСБ полковника, или Джафара с рынка? Директор на нее еще и наедет - дескать "на медаль его тянем, а ты тут.. и вообще он ребенок, а у тебя педагогическое образование и до пенсии не порть себе карьеру свою несчастную, - доработай, а там уже возмущайся на лавочке по пенсионерски". А скажет ей директор биллютени вбрасывать - будет вбрасывать. Она ж никто, а он царь и бог в своем болоте.
Дальше у нас бюджетниками врачи идут - прям боевое ядро, и умные и смерть через день видят и страдания человеческие. Вот только нагрузка на них уже даже не двойная- с советских времен стоят аппараты амплипульс в поликлиниках, а из лекарств все тот же анальгин и парацетамол (запрещенные во всех странах первого мира). О тяжких болезнях люди узнают на последней стадии - тк пока силы есть на работу себя волокут, чтобы коммуналку платить кредиты отдавать и детей воспитывать. А как прихватит - к доктору, а он обследует поциента фонендоскопом и градусником и... пытается его куда-то впихать между отчетами и пятиминутками. Короче пока разбирутся что к чему - уже все потеряли. Виноват кто? Врач! Он же ж клятву гиппократа давал. Похер, что он не спит уже третьи сутки и сам уже как поциент иногда выглядит - нагрузка хоть и возросла, но на зарплату попробуй протяни, если только ты не светило в маааасковскай клинике при институте. Так что врачи и так затраханные - куда им, отпадают с уучителями. Вмести с ними отпадают коммунальный транспорт и ржд - та же затраханность, только "в другой позе". Им бы выспаться да поесть что то. Это раньше их в профилактории санатории дважды в год гоняли, сейчас нет - план давать надо тк "предприятие банкрот".
Кто остался? Работники почты! =)))) Копылов, Вам не смешно? Или вы как дедушкка Ленин полагаете, что в эпоху интернета и IP телефонии уничтожение мировой "компрадорской и финансовой олигархии" начнется с заварушки в вашем локальном почтовом отделении??
А теперь пофантазируем представим себе эту толпу Марь Ванн с классными журналами, докторов Борменталей с клизьмами, водителей троллейбусов с ключами, и, почмейстеров Щепкиных с лозунгами на манежке где нибудь.. И вот идут они себе, нарушая права других граждан, создавая толпу и мешая проезду, а за поворотом стоит нацгвардия в металле и пластике, в руках щиты, дубинки, помповые ружья, бронеавтомобили тигр и каратель, водометы, вертолеты.. И над этой черной массой с закрытыми шлемами лицами незримо витает закон, разрешающий стрелять в толпу.. Хотелось бы ваш, Сергей Копылов, комментарий прочитать по поводу этого.
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