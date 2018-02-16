Крестьянские дети и элитная школа в совхозе имени Ленина

Едва ли не самым почтенным делом на Руси было открыть школу и построить церковь. А сейчас, когда с церквями стало все совсем неоднозначно, то школа - это первое дело. Люди, открывавшие школы в русских городах и поселках, независимо от других дел в их жизни, остаются в памяти, их именами часто называют те самые школы или во всяком случае украшают их мемориальными досками, называют улицы и переулки.

К примеру, кому б было дело до градоначальника Таганрога барона Кампенгаузена, если б не был он основателем знаменитой "чеховской" гимназии аж в 1806 году, второй по счету на юге России после одесской. И мало того - первоначально гимназия размещалась в здании, предназначавшемся для квартиры градоначальника и пожертвованном им для этой цели. Достойный поступок, малопонятный нынешнему поколению градоначальников.

И в этом ряду достойнейшим образом должно выглядеть имя П.Н.Грудинина, построившего на свои средства школу в поселке совхоза имени Ленина, да не просто школу, а весьма примечательное здание.

Выглядит даже не как школьное здание, а больше похоже на какой-то торговый центр или еще какое сооружение. Честно говоря, мне было б все равно, сколько там клубники вырастил Грудинин и какие там у его коров надои и удои, а также каковы доходы его предприятия от сдачи в аренду земли - вот человек за собственные деньги построил школу. Это уже заявка на памятник. Серьезно. Вот хоть на этот.

На фотографии ленинских времен, с которой взята композиция памятника в совхозе, как раз сначал рядом сидели Сталин с Троцким, потом остался только Сталин, а теперь вот Ленин сидит уже в одиночестве. Вполне можно сажать рядом Грудинина, лет через сто история простит...

Но вот что интересно, за спиной у Ленина школа, но немножко не та, что построил Грудинин. Может, передвинуть памятник?

В поселке совхоза имени Ленина есть еще одна школа - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа совхоза им. Ленина". Создана в 1989 году, сейчас обучается 465 детей. Есть официальный сайт, где можно посмотреть все детали.

https://lenschsovhoz.edumsko.ru/

В поселке сейчас официально проживает чуть меньше 4 тысяч человек, надо понимать, что обеспеченность местами в школе достаточная - в классах в среднем по 25 учеников, школа принимает учащихся не только из поселения, но и из окружающих населённых пунктов. Обеспеченность учителями - около 9 учеников на учителя, что очень хорошо и по московским меркам. В 2007 году школа стала лауреатом гранта президента России...

Тогда что и зачем построил П.Н.Грудинин неподалеку, в том же поселке совхоза имени Ленина?

Официальное название этого - филиал московской школы номер 548. Причем блок по программе дополнительного образования, т.н. "Инженерный корпус".

Легенда такова: ЗАО "Совхоз имени Ленина" построил это здание за собственные средства и безвозмездно передал московской системе образования... Заметим, не областной, где территориально находится здание, а именно столичной.

Здорово же! Теперь дети из совхоза смогут получать образование по более высоким стандартам... Только нет. По закону, чтобы поступить в московскую школу, надо обладать московской пропиской. А если прописка областная - милости просим в находящееся поблизости Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа совхоза им. Ленина". Где, собственно, поселковые дети и учатся.

Правда, в поселке совхоза живут не только доярки и полеводы - большая часть квартир продается на открытом рынке, и покупают их часто москвичи, сохраняющие при этом московскую прописку. Их детям места в новой школе доступны. Деревенским детям - нет.

И сразу напрягает какое-то непонятное вранье. Некоторые источники, близкие к КПРФ, называют совхозную школу лучшей в Европе по рейтингу ЮНЕСКО, а Геннадий Зюганов, так и просто "лучшей в мире". При этом Дарья Митина, 7 лет после депутатства в Госдуме, проработавшая в министерстве образования и науки, четко утверждает - ЮНЕСКО никаких рейтингов школ не проводит. Тем более - филиалов школ. Да и 548-я школа, считающаяся очень хорошей, в рейтинге московских школ находится всего лишь на 13-м месте...

Да и как вообще определить рейтинг образовательного учреждения, если оно работает всего лишь год? Нет еще ни выпусков, ни каких-то объективных результатов. Пока что наличествует лишь здание - на самом деле примечательное.

Но почему-то ни на фото, ни на видео не видно детей. Гораздо чаще на фоне сооружения фотографируются разные видные деятели.

Данных о количестве обучающихся в филиале московской школы номер 548 я не смог получить ни в самой школе, ни в столичном министерстве. Ни через письменные запросы, ни путем звонков ответственным товарищам. "Цифра не секретная, но мы ее не называем".

Всего в школе номер 548 обучается около 2500 детей, но это во всей школе вместе с ее пятью филиалами, только один из которых в совхозе.

"Инженерный корпус" площадью 19 тысяч квадратных метров рассчитан на 550 обучающихся, но полной загрузки явно нет. Сколько учеников? Сто? Двести?

Навряд ли больше, да и откуда? Местных детей, как уже сказано выше, туда принимать нельзя по закону, если нет московской прописки. Возить ребенка из Москвы? Все же далеко и неудобно, разве что если есть нигде не работающая мама с автомобилем или служебное авто с персональным водителем. К тому же это ж блок дополнительного образования, а оно у нас платное. На сайте школы 548 указаны примерные расценки - 4000-5000 рублей в месяц, а это, согласитесь, доступно далеко не каждой семье.

Теперь о деньгах. П.Н.Грудинин утверждает, что строительство обошлось ему почти в 2 миллиарда рублей. То есть 19 тысяч квадратных метров на 550 учеников.

Для сравнения - строительство нового здания Совета Федерации, 8 этажей в историческом центре Москвы, со спецсвязью и прочим техническим оснащением, обойдется бюджету в 1,6 миллиарда рублей.

Типовой проект школы площадью в 11,5 тысяч квадратных метров на 800 учащихся стоит где-то 380 миллионов рублей.

http://www.realtyestate.ru/mettem/catalog/social/Proekt-obrazovatelnoy-shkoli-na-800-mest.html#.WoaV8IPFK7Q

Понятно, школа далеко не типовая, проект индивидуальный, тут все может стоить вообще сколько угодно. Но все же... В 5 раз дороже, причем в расчете на в полтора раза меньшее число учеников?.. Да еще при наличии рядом вполне приличной типовой школы, в которой учатся все местные дети.

Что это вообще такое?

Кстати, на эксплуатационных расходах бюджетных учреждений, в том числе и школ, ЗАО "Совхоз имени Ленина" очень неплохо зарабатывает.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0348300173014000003

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0348300173011000004

Вот только по двум "школьным" контрактам за оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - больше 5 миллионов рублей в год. А там еще садики, библиотека, амбулатория - общая сумма услуг, оказываемых ЗАО, 32 миллиона рублей.

http://www.list-org.com/company/9532

Ну так это уже не благотворительность, а девелоперский проект. И не надо забывать, что рядом растущий поселок с продажей коммерческого жилья. И вы говорите покупателям, что это не "сучьи выселки", а прекрасный благоустроенный поселок с полной инфраструктурой. И школа, "лучшая в Европе", в которой ваши дети будут учиться не рядом с "крестьянскими детьми", для которых есть своя школа, а получат практически индивидуальное образование на площади в 19 тысяч квадратных метров.

А это совсем другое дело.

Но памятников за девелоперские проекты пока в России не ставят.