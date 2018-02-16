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Московский листок

Путинская Россия получает в Пхенчхане бронзу, другие спортсмены ещё хуже: норовирус

Опубликовано 16.02.2018 в разделе комментариев 2

олимпиада южная корея норовирус
Путинская Россия получает в Пхенчхане бронзу, другие спортсмены ещё хуже: норовирус

Количество случаев заражения норовирусом на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане увеличилось до 244. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на данные Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний. 

Отмечается, что вспышка затронула в основном обслуживающий персонал Игр и волонтеров. 56 человек остаются на карантине, остальные вернулись к работе, говорится в статье. Среди заразившихся - двое участников сборной Швейцарии по фристайлу. Это первый случай заражения спортсменов на Играх-2018, передает Reuters. 

По данным агентства, один из заболевших атлетов - чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош. Имя второго спортсмена не называется. 

По данным швейцарской сборной, оба лыжника заразились инфекцией несколько дней назад. Их изолировали от других, в настоящее время больные уже идут на поправку. Ожидается, что они смогут принять участие в соревнованиях, которые продлятся до 23 февраля. 

Остальные спортсмены находятся в безопасности, заверили в сборной Швейцарии. "Заболевшие лыжники были поселены в одну комнату и не контактировали с другими", - сказал собеседник агентства. 

Ранее сообщалось, что вспышка норовируса привела к отстранению от работы около 1200 агентов службы безопасности, ответственных за порядок на олимпийских объектах. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока персонал не сможет вернуться к своим обязанностям. 

Олимпийские игры в Пхенчхане стартовали 9 февраля и завершатся 25 февраля.

Напомним, вчера российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзу Олимпиады в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 15 км.

Швейцарец Дарио Колонья стал четырехкратным олимпийским чемпион. В гонке на 15 км он побеждает на третьих Олимпийских играх подряд. Норвежец Симен Крюгер, который ранее выиграл золото в скиатлоне, стал вторым. Спицов в скиатлоне занял четвертое место.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
-20 написал 16.02.2018 13:06
есястраны из 360 которых воще нет на олимпийских . воще победители. высокие достижения кумиров и айдолов подвигают детишек на спорт. часто. впрочем профессиональный спорт к здоровью никакого отношения не имеет,то правда.прикольно ,узнал что "голубая кровь" кою льют при операциях чиновникам и иеговистам является допингом. потому как где один сдох на втором дыхании ,у перфторированного оно воще спокойное. и вреда для здоровья нет никакого,если белоярцевский ,он же афганский применяют.но нельзя. мельдо.......мельдоний во!
!!!
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(без названия)
Лис написал 16.02.2018 12:54
Так называемый спорт "высоких достижений" никакого отношения к популяризации физической культуры вообще не имеет.Нужны здоровые во всех отношениях люди а не гомункулы,обдолбанные допингом.Победит та страна,которая первой откажется от выступлений на Олимпийских "играх".
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