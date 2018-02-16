Путинская Россия получает в Пхенчхане бронзу, другие спортсмены ещё хуже: норовирус

Количество случаев заражения норовирусом на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане увеличилось до 244. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на данные Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что вспышка затронула в основном обслуживающий персонал Игр и волонтеров. 56 человек остаются на карантине, остальные вернулись к работе, говорится в статье. Среди заразившихся - двое участников сборной Швейцарии по фристайлу. Это первый случай заражения спортсменов на Играх-2018, передает Reuters.

По данным агентства, один из заболевших атлетов - чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош. Имя второго спортсмена не называется.

По данным швейцарской сборной, оба лыжника заразились инфекцией несколько дней назад. Их изолировали от других, в настоящее время больные уже идут на поправку. Ожидается, что они смогут принять участие в соревнованиях, которые продлятся до 23 февраля.

Остальные спортсмены находятся в безопасности, заверили в сборной Швейцарии. "Заболевшие лыжники были поселены в одну комнату и не контактировали с другими", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вспышка норовируса привела к отстранению от работы около 1200 агентов службы безопасности, ответственных за порядок на олимпийских объектах. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока персонал не сможет вернуться к своим обязанностям.

Олимпийские игры в Пхенчхане стартовали 9 февраля и завершатся 25 февраля.

Напомним, вчера российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзу Олимпиады в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 15 км.

Швейцарец Дарио Колонья стал четырехкратным олимпийским чемпион. В гонке на 15 км он побеждает на третьих Олимпийских играх подряд. Норвежец Симен Крюгер, который ранее выиграл золото в скиатлоне, стал вторым. Спицов в скиатлоне занял четвертое место.

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