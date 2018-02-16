Государев человек Бельянинов поведал о тайнах своей отставки и банковской синекуры

Экс-руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС), а ныне глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов рассказал, что уйти в отставку с поста главы ФТС в 2016 году он решил после встречи с президентом. До этого у Бельянинова прошли обыски по делу о контрабанде.

По словам Бельянинова, встреча с президентом произошла на следующий день после обыска. "Он (Путин) мне и предложил уйти в отставку. Он говорит: ты давно просился, такая ситуация", - заявил Бельянинов РБК.

При этом Бельянинов заверил, что предложение об отставке совпадало с его собственным намерением: рапорты об уходе он, по его словам, подавал за несколько лет до этого. "Я готов был уйти еще позавчера, то есть я за место не держался, но бросить его не мог, потому что у меня была большая ответственность перед моим президентом", - объяснил экс-глава таможни.

Также экс-чиновник подтвердил, что изъятые у него в ходе обыска деньги ему вернули: "Все вернули, это правда". При этом на вопрос журналистов о причинах волны уголовных дел о крупной контрабанде через петербургские порты в 2016-2017 году Бельянинов отвечать не стал.

Напомним, в июле 2016 года в служебном кабинете и загородном доме Бельянинова прошли обыски по уголовному делу о контрабанде алкоголя, в процессе которых полицейские нашли крупную сумму наличных и другие ценности. В результате из дома были изъяты документы, деньги, драгоценности и картины, общая стоимость которых оценивалась в сумму от 60 млн до 100 млн рублей.

Обвиняемыми по этому уголовному делу проходят глава холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко, руководитель его службы безопасности, бывший заместитель начальника УБЭП ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти Борис Коревский, совладелец компании "Контрейл Логистик Северо-Запад" Анатолий Киндзерский и еще несколько коммерсантов.

К Бельянинову, как вскоре выяснилось, "претензий на данный момент нет", о чем объявил в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин. Тогда же сообщалось, что в скором времени экс-глава ФТС получит "важную должность". Деньги и ценности Следственный комитет РФ ему вернул.

В начале 2017 года Бельянинов признался, что готов мыть туалеты, если прикажет Путин. Уволенный чиновник тогда подчеркнул, что собирается продолжить работу на госслужбе, неразрывно связывает свое будущее со службой государству и надеется, что президент РФ его трудоустроит. "Я буду работать там, куда поставит президент, могу делать все: могу туалеты мыть, могу быть губернатором. Я человек служивый, всю жизнь служу государству и, как вы поняли из газет, не очень бедный, у меня все в порядке", - сказал Бельянинов.

С 1 декабря 2017 года Бельянинов занимает должность председателя правления ЕАБР.

От редакции: Вся история увольнения таможенника Бельяминова - сплошное недоразумение. Вопросов к нему, оказывается, у государства нет никаких, а вот "небедный человек" - в наличии. Возможно, должностной оклад Бельянинова настолько высок, что он, конечно же, ничего за растаможку и конфискат себе в карман не клал... Но всё же есть такое подозрение, что и обыски и шумиха в СМИ и потом это добренькое путинское "такая ситуация..." - всё есть звенья одной цепи, которая однако не была цепью тюремной. Зачем сажать такого человека? Можно его подвинуть, дать другим такие же щёчки накушать - а он пускай себе наслаждается элитным бытием, вон - в банке сразу место сыскалось, кто правящий класс - тот всегда в доле, неважно от какой финансовой пирамиды эта долька отрежется. Главное, быть лояльным и быть в Системе. Воруй, хомяк, хоть за обе щеки - да не заворовывайся, помни про "деньги Михал Иваныча", чего не понял и не помнил Рома Продюсер, тоже питерский...

Рядовые вкладчики и сидящие на банковских кредитах - заплатят и за эти удовольствия-синекуры для государева человека. Тем более, по собствнным словам, он всю жизнь служит государству - любопытно, это он сказал про всю-всю жизнь, и про ту, которая до 1991-го года проходила. Но тогда было иное государство, и сканалов, подобных бельяминовскому, чтобы сперва конфисковали много денег, потом вернули и ещё должность хелбную впридачу (только царя послушайся, с места уйди) - такого быть не могло. Социализму успел послужить, господин небедный человек? Если не успел или служил не на совесть, государство социалистическое предав - то такая возможность в будущем как раз намечается. И вот там-то наконец исполнится желание помыть туалеты - в рамках дежурства по бараку в ГУЛАГе.

Д.Ч.

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