Украинская часть Черноморского флота нужна Киеву только новенькой

Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их. С таким заявлением в четверг, 15 февраля, выступил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова Михаил Коваль. С таким заявлением он выступил во время допроса по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева.

«Есть такое понятие — Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить. (...) Смотрите, [десантный корабль] "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет!» — заявил Коваль.

«Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», — резюмировал он.

22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал трюком предложение России передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. По его словам, никаких соответствующих дипломатических нот Украина не получала.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Вот ведь вопрос уровня детской песочницы: чей флот? Чьё ведёрко? А если вы его в песочнице нашли и не знали, чьё оно? Черноморский флот, советский - то есть единый и неделимый, строился вместе всеми республиками СССР, и как же его делить после предательства Собза в Беловежье? Как можно разделить неделимое, советское? Вопрос уже риторический: всё можно там, где выходит на первый план в качестве "лезвия" частная собственность. Именно этот императив заставил "разсовечивать" не только флот, но и колхозы, индустрию - результат мы видим ежедневно. Центр, столицы - будь то Киев или Москва, - цветут в элитности, строят элитное жильё и эксплуатируют труд гастарбайтеров из экс-республик, а с деревней, с регионами, с экс-республиками - всё так, как было примерно при царе, аграрная отсталость, вырубка лесов, фермы вместо колхозов и совхозов-миллионеров, причём тоже в рамках социального регресса, вырабатывают фремы гораздо меньше колхозов... Но как-то ведь это социальное неравенство охраняется на границах? И ведь не за деньги, за идею охраняется! Потому что понимают мужики - хоть такое, но государство, хоть с миллиардерами-нефтесосами, но Россия, хоть с коломойскими и Ахметками, но Украина, и т.д. Постановка вопроса о том, чей Крым, чей ЧФ - в корне неверная. Ремонтировать или нет, отдавать или нет - это вопрос буржуев одних к другим, которые и пугают друг друга Гаагой как высшим судом буржуев. Но мы-то понимаем, что границы между РФ и Украиной - это преступление против нас, против трудящихся. Обираемые ФМС, всевозможными таможенными и миграционными службами, трудящиеся пересекают этот рубец на теле СССР чтобы работать, работать на своей земле, но по законам буржуев. Семьи вынуждены разъезжаться на время по нынешним этим варварским законам - обязаны пересекать границу периодически, пока не получат разрешение на временное проживание! Так, может, вся эта сволотА, нарисовавшая на нашей родине границы и установившая посты поборов - может, это она тут временная? Этот вопрос трудящиеся России и Украины могут поставить только вместе, дружно - и вот тогда не надо будет кораблики делить, а в Гаагу мы отправим скопом и российских нефтегазовых силовигархов, и шоколадных гетманов с коломойскими.