Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украинская часть Черноморского флота нужна Киеву только новенькой

Опубликовано 16.02.2018 в разделе комментариев 11

крымнаш черноморский флот
Украинская часть Черноморского флота нужна Киеву только новенькой

Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их. С таким заявлением в четверг, 15 февраля, выступил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова Михаил Коваль. С таким заявлением он выступил во время допроса по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева. 

«Есть такое понятие — Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить. (...) Смотрите, [десантный корабль] "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет!» — заявил Коваль. 

«Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», — резюмировал он. 

22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал трюком предложение России передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. По его словам, никаких соответствующих дипломатических нот Украина не получала.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Вот ведь вопрос уровня детской песочницы: чей флот? Чьё ведёрко? А если вы его в песочнице нашли и не знали, чьё оно? Черноморский флот, советский - то есть единый и неделимый, строился вместе всеми республиками СССР, и как же его делить после предательства Собза в Беловежье? Как можно разделить неделимое, советское? Вопрос уже риторический: всё можно там, где выходит на первый план в качестве "лезвия" частная собственность. Именно этот императив заставил "разсовечивать" не только флот, но и колхозы, индустрию - результат мы видим ежедневно. Центр, столицы - будь то Киев или Москва, - цветут в элитности, строят элитное жильё и эксплуатируют труд гастарбайтеров из экс-республик, а с деревней, с регионами, с экс-республиками - всё так, как было примерно при царе, аграрная отсталость, вырубка лесов, фермы вместо колхозов и совхозов-миллионеров, причём тоже в рамках социального регресса, вырабатывают фремы гораздо меньше колхозов... Но как-то ведь это социальное неравенство охраняется на границах? И ведь не за деньги, за идею охраняется! Потому что понимают мужики - хоть такое, но государство, хоть с миллиардерами-нефтесосами, но Россия, хоть с коломойскими и Ахметками, но Украина, и т.д. Постановка вопроса о том, чей Крым, чей ЧФ - в корне неверная. Ремонтировать или нет, отдавать или нет - это вопрос буржуев одних к другим, которые и пугают друг друга Гаагой как высшим судом буржуев. Но мы-то понимаем, что границы между РФ и Украиной - это преступление против нас, против трудящихся. Обираемые ФМС, всевозможными таможенными и миграционными службами, трудящиеся пересекают этот рубец на теле СССР чтобы работать, работать на своей земле, но по законам буржуев. Семьи вынуждены разъезжаться на время по нынешним этим варварским законам - обязаны пересекать границу периодически, пока не получат разрешение на временное проживание! Так, может, вся эта сволотА, нарисовавшая на нашей родине границы и установившая посты поборов - может, это она тут временная? Этот вопрос трудящиеся России и Украины могут поставить только вместе, дружно - и вот тогда не надо будет кораблики делить, а в Гаагу мы отправим скопом и российских нефтегазовых силовигархов, и шоколадных гетманов с коломойскими. 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 11
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Берг написал 16.02.2018 22:58
Признать выборы Путина -нелегитимными.Признать нынешнюю власть России-международными преступниками,совершившими массовый геноцид против мирного населения Ураины(и не только Донбасса,и Крыма).На основании этого признать все нормативные и правовые акты этой власти не действительными,и часть их преступными(все что касается т.н. КТО в Чечне).Систематизировать и обобщить совершенные ими преступления и на основании этого потребовать от международного сообщества суда и выдачи.Поставить в известность международное сообщество (через ООН) что это-официальная позиция государства Украина и что государство оное оставляет за собой право действовать в отношении преступного российского режима по своему усмотрению,исходя из соображений собственной национальной безопасности.А вмешательство иных стран будет рассматриваться как пособничество преступному режиму и покушение на нац.безопасность Украины,со всеми вытекающими.Создавать атомное оружие, наплевав на всех, как это сделал Израиль.И прямо заявить, что в случае продолжения агрессии со стороны РФ Украина в рамках борьбы с фашизмом и нацизмом применит атомное оружие против агрессора!Вот так надо!
Ответить
корабли не отдавать!
алексс настоящий написал 16.02.2018 22:48
Признать Майдан 1914-государственным переворотом.Признать нынешнюю власть Украины-международными преступниками,совершившими массовый геноцид против мирного населения(и не только Донбасса,по всей Украине).На основании этого признать все нормативные и правовые акты этой власти не действительными,и часть их преступными(все что касается т.н. АТО).Систематизировать и обобщить совершенные ими преступления и на основании этого потребовать от международного сообщества суда и выдачи.Поставить в известность международное сообщество (через ООН) что это-официальная позиция государства Российская Федерация и что государство оное оставляет за собой право действовать в отношении преступного украинского режима по своему усмотрению,исходя из соображений собственной национальной безопасности.А вмешательство иных стран будет рассматриваться как пособничество преступному режиму и покушение на нац.безопасность Российской Федерации,со всеми вытекающими.Вот так надо!А не калинку плясать в туфлях.
Ответить
(без названия)
буттер написал 16.02.2018 22:13
"военное имущество из Крыма было передано Украине в 2014 году эшелонными нормами"
=
покажи ссылки на документы, на видео, на фото. А то все мы знаем что россия постоянно врет - про фосфорные бонбы, про распятых мальчиков, про сверхзвуковой су-25 и т.п.
уж слишком похоже это заявление на очередное российское вранье
Ответить
Дмитрию с запорижжя
совет написал 16.02.2018 22:09
смени руку, устал поди?
Ответить
(без названия)
брэд написал 16.02.2018 17:28
Понравилось место: "Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. По его словам, никаких соответствующих дипломатических нот Украина не получала."
.
Для того, чтобы заключить мир, нужно предварительно иметь войну. А Украина и Рос. федерация не находятся в состоянии войны.
С другой стороны, Климкин не учитывает, что стороны могут передавать друг другу любое имущество в состоянии мира (которое между ними и имеется). И военное имущество из Крыма было передано Украине в 2014 году эшелонными нормами. Украина это имущество (оружие и прочее) приняла.
Приняв это военное имущество, Украина фактически подтвердила, что Крым отошел к РФ по согласованию сторон.
Ответить
Ну сколько можно... Все очень просто!
Вот и я написал 16.02.2018 16:32
Сказали - вернуть Украине! Вот и пусть возвращают. Донбасс - Украина? Порошенко утверждает, что да. Вот пусть на Донбасс и забирает. Путину в принципе без разницы кто металлолом заберет и сдаст во вторчермет. Кстати, заодно будет частично решена проблема рабочих мест на Украине. Конкретно на Донбассе. Хотя бы так.
Ответить
Re: Какой еще капитализьм виноват?
насрать! написал 16.02.2018 16:30
Не путай хохол русских с жидами. Или ты сам жид и стравливаешь русских меж собой?
Ответить
(без названия)
стоик1119 написал 16.02.2018 16:19
Дима Черный отправить в ГААГУ сортирного Карлика и сиониста Порошенко не желает?
Ответить
(без названия)
мимо проходил написал 16.02.2018 16:03
Разве могли советские строители газопровода предположить, что к власти на Укоаине придет Вашингтон?
Ответить
Re: Дмитрию Черному
кацапенко написал 16.02.2018 15:21
Смени пластинку, убогий и иди создавай Речь Посполитую, но под присмотром великой Германии. Она вас научит Родину любить.
Ответить
Дмитрию Черному
Дмитрий г.Запорожье-+. написал 16.02.2018 14:39
Это все сказки для кацапорылой быдлоты.Никто с руководством кацапомойкой и ни о чем договариваться не собирается.Ни о возврате боевых кораблей.Ни о возврате платформ для добычи углеводородов.Новотбросия,так же как захват Крыма кацапорылой м.разью,военные преступления,за которые придется отвечать,причем ответят все население кацапомойки,как все население Германии отвечало за преступления Гитлера и его сподвижников,ибо кацапорылые т.вари начали против Украины войну,захватив Крым и часть Донбаса,как в свое время Гитлер начал 2 мировую напав на Польшу,нарушив все договоренности.Ну а дальше классика.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать так, как весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбасе и Сирии расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбасе и Сирии превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой автора проекта "Груз 200").При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных по "армейской арифметике" примерно 400-700 тыс.Тех кацапорылых т.варей которых мы не добили в Донбасе,добивают наши союзники в Сирии.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке.,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15в.
Недавно руководителей спец.служб кацапомойки вызвали в США и озвучили условия.Вариантов у кацапорылой м.рази 2.
1.Полная и безоговорочная капитуляция кацапомойки,а это кроме возврата оккупированного кацапорылыми т.варями Крыма и части Донбаса еще и выплата Украине репараций.Примерно $ 2 тлн.Такие же условия урегулирования конфликта с Грузией и Молдовой.Кроме этого.Выдача преступников(Плотницкого,Захарченко,Аксенова и т.д.)Гиркина и Бородая можете зачистить самостоятельно как Поповкина.Ядерное разоружение и т.д.В этом случае кацапомойка сохранится в некоем похожем на сегодняшнем,виде.
2.Раздел кацапомойки на бантустаны,со всеми вытекающими последствиями.
А это для напоминания того,к чему
вся элита кацапомойки готовится(особенно с 7 минуты)... монолог мюллера и штирлица....https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы отнеслись к государственной программе безопасного воздушного транспорта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Михаил Делягин: Пoсле выбoрoв o результатах Грудинина вспoмнят лишь сoциoлoги
Михаил Делягин: Пoсле выбoрoв o результатах Грудин...
16.02.2018
Что ожидает от выборов &#171;тёмная красная лошадка&#187;
Что ожидает от выборов «тёмная красная лошадк...
17.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Островок социализма" с офшорными корнями (1)
Неужели 18 марта Памфилова и ВЦИОМ готовят тотальные фальсификации? (9)
Ишь удумали! Путина с выборОв снимать... (2)
Подготовка к массовому расстрелу во флоридской школе шла на глазах ФБР (2)
Как сбившаяся простыня угрожает жизни ребенка (8)
Ленинград, как и родина Ленина, как Томск и Чебоксары не пойдут вспоминать Немцова (4)
Корь захватила и Грузию (0)
Не двести, а более трёхсот наёмников из РФ были убиты в Дейр-эз-Зоре, сообщил Алкснис (32)
Памфилова невольно, но точно сравнила переизбрание Путина с выборами 1996-го (8)
Рамзан видит Путина пожизненным императором: монархия созрела у сатрапов (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Как настoящий кoммунист дoлжен прoвести вoскресный день 18 марта?
Дарья Митина Дарья Митина: С днем рoждения!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Обыкновенное массовое убийство
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Лучший в Европе совхоз имени Ленина
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss