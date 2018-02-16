Рамзан видит Путина пожизненным императором: монархия созрела у сатрапов

Рамзан Кадыров на своем канале в Telegram прокомментировал сообщения о состоянии здоровья президента России Владимира Путина и пожелал ему пожизненно руководить страной. В начале недели, напомним, стало известно, что Путин внезапно отменил ряд публичных мероприятий, на которых должен был присутствовать. Его представитель Дмитрий Песков тогда сообщил, что президент просто простыл.

"Наш президент постоянно в работе, даже когда болеет. Я помню, что в 2007 году, при назначении меня исполняющим обязанности главы Чеченской республики, Владимир Путин тоже болел. Для нас он сильный лидер, но, как и любой другой человек, он может заболеть. Тем более в зимний период", - написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что средства массовой информации пытаются "сделать на обыкновенной простуде политическую интригу", но при этом забывают, что "президент России не сверхчеловек, но все же супергерой".

"Желаю нашему президенту, верховному главнокомандующему, долгих лет жизни, чтобы он пожизненно управлял государством. А мы будем всегда преданно служить ему и решать все поставленные задачи на высшем уровне", - заключил Кадыров.

Ранее источники телеканала "Дождь" рассказали, что президент отменил совещание в Кремле по гражданской микроэлектронике, которое должно было пройти во вторник. Кроме того, 14 февраля Путин должен был присутствовать на форуме "Наставник", который проводит Агентство стратегических инициатив, но 13 февраля утром пришла информация об отмене мероприятия.

Источники "Дождя" предложили ряд версий произошедших отмен - от болезни главы государства до усложнившейся ситуации в Сирии. Они, в частности, отмечали, что на встрече с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом в Москве Путин говорил хрипло и извинился за то, что потерял голос. "Простудился, но продолжает работать", - прокомментировал позже Песков.

Отметим, что к монархии Рамзан Кадыров "пришёл" постепенно: ощущая что времена счастливейшего для Чечни царствовани династии Романовых, с его точки зрения от нынешней путинской России отделаяет лишь мавзолей ленина, с которым плора кончать... В ноябре 2017-го года Рамзан Кадыров выступил за захоронение тела Владимира Ленина - такое решение он считает самым верным с исторической точки зрения. Об этом он написал 2 ноября в своем Telegram-канале, отметив, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко накануне подняла очень важную тему.

"Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно", - высказал мнение Кадыров. Он напомнил, что над телом вождя революции трудится целый научно-исследовательский институт, а возле Мавзолея дежурит круглосуточная охрана.

И это, по мнению миллионера Кадырова, - очень затратно для государства, и не по заслугам Ленина такая честь нынешней сырьевой империи Путина. Невдомёк Кадырову, что Чечня не имела бы ни сегодняшнего образования, ни детсадов, ни самой независимости - не будь в истории России Ленина... Таким вот "лидерам" - действительно только царя подавай, и нового генерала Ермолова, чтоб рубил дурь местечковую с плеча.

Д.Ч.

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