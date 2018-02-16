Памфилова невольно, но точно сравнила переизбрание Путина с выборами 1996-го

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова посоветовала политическим деятелям 1990-х годов, которые критикуют работу ЦИК в ходе текущей президентской кампании, вспомнить, как они вели избирательную кампанию по выборам главы государства в 1996 году.

"Меня особенно впечатляет такая пафосная критика, которая абсолютно не основана на законе, со стороны некоторых наших очень известных людей политики и политологии, тех, что входили в свое время в разного рода информационные корпорации, тех, которые в свое время проводили кампанию 1996 года", - сказала она в пятницу, 16 февраля, на заседании ЦИК. Об этом сообщает ТАСС.

"Ребята, оглянитесь на собственный опыт, а что вы делали в 1996 году? И сравните. И последующие кампании", - обратилась Памфилова к критикующим работу Центризбиркома.

По словам Памфиловой, они "позиционируют себя как неких духовных гуру" и пытаются устанавливать для ЦИК "какие-то нравственные рамки".

Как напоминает ТАСС, выборы президента России 1996 года были единственными в современной истории страны, когда для определения победителя между кандидатами - Борисом Ельциным и Геннадием Зюгановым - потребовалось проведение второго тура. Тогда для поддержки Ельцина, который, по оценкам аналитиков, мог проиграть Зюганову, его сторонниками были направлены мощные административные, финансовые и медиа- ресурсы.

От редакции: Стоп-стоп-стоп! Нам председатель ЦИК хочет сообщить какие-то новые сведения об избирательной кампании Ельцина во втором туре президентских выборов 1996-го года? Тогда мы готовы внимать. Что, некоторые политики и политологи получали валюту вероятного противника за оказание информационных услуг ставленнику семибанкирщины? Тогда нам требуются фамилии, суммы, ссылки на конкретные публикации, мероприятия и публичные выступления. Миллионерша Памфилова ведь у нас должностоное лицо и высказывается как должностное лицо? Тогда надо выражаться конкретнее.

Всё что нам известно пока о кампании "Голосуй или проиграешь", это что в ней приняли активное и бескорыстное (по собственным утверждениям) участие члены ленинградского рок-клуба: "Наутилус Помпилиус" (недавно он подтвердил в лице Бутусова свой тогдашний выбор выступлением возле ЦДХ в рамках фестиваля "Остров девяностых"), ДДТ, "Алиса" (как Шевчук не стеснялся бухать с президентом в Кремле, так и Кинчев не гнушался фотографироваться с Ельциным - он всегда был против СССР, "тоталитаризма", "товарищей в кабинетах", то есть за капитализм, демократию, а значит и за семибанкирщину, олигархию), "Аквариум", "Машина времени", "Чайф", "Наив" и группы менее известные тоже отметились в концертах в рамках агитации за Ельцина тогда. Но они ведь получали только за выступления, а не за политическую лояльность? И вроде бы, хоть Зюганов и поспешил с поздравлениями, но численно выигрывал всё же Ельцин?

Да: ещё тогда мы помним билборды с Лужковым, который в отличие от Ельцина был популярен - на картинке Ельцин пожимал руку Лужкову над подписью "Только вместе!". Это тоже было жестом доброй воли и политической лояльности Лужкова, вряд ли он что-то получал, ведь получил-то в итоге гораздо больше, хлебное место, аж до нынешних времён "талантов жены" хватает... Впрочем, узнать конкретные суммы из списка всех "випов", кто получил за продление курса убийства социализма, было бы интересно. По нашей информации, тогда в кампанию переизбрания Ельцина были брошены не только деньги семибанкирщины, но и транш из США, которым занимался Чубайс. В одном права Памфилова - нынешние перевыборы Путина очень сильно напоминают перевыборы Ельцина, для правящего класса это вопрос жизни и смерти, а потому в случае протестов Росгвардия будет жестоко и высокооплачиваемо подавлять любые выступления народа против сохранения власти в руках силовигархии.

Д.Ч.