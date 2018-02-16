Памфилова невольно, но точно сравнила переизбрание Путина с выборами 1996-го

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова посоветовала политическим деятелям 1990-х годов, которые критикуют работу ЦИК в ходе текущей президентской кампании, вспомнить, как они вели избирательную кампанию по выборам главы государства в 1996 году.
"Меня особенно впечатляет такая пафосная критика, которая абсолютно не основана на законе, со стороны некоторых наших очень известных людей политики и политологии, тех, что входили в свое время в разного рода информационные корпорации, тех, которые в свое время проводили кампанию 1996 года", - сказала она в пятницу, 16 февраля, на заседании ЦИК. Об этом сообщает ТАСС.
"Ребята, оглянитесь на собственный опыт, а что вы делали в 1996 году? И сравните. И последующие кампании", - обратилась Памфилова к критикующим работу Центризбиркома.
По словам Памфиловой, они "позиционируют себя как неких духовных гуру" и пытаются устанавливать для ЦИК "какие-то нравственные рамки".
Как напоминает ТАСС, выборы президента России 1996 года были единственными в современной истории страны, когда для определения победителя между кандидатами - Борисом Ельциным и Геннадием Зюгановым - потребовалось проведение второго тура. Тогда для поддержки Ельцина, который, по оценкам аналитиков, мог проиграть Зюганову, его сторонниками были направлены мощные административные, финансовые и медиа- ресурсы.
От редакции: Стоп-стоп-стоп! Нам председатель ЦИК хочет сообщить какие-то новые сведения об избирательной кампании Ельцина во втором туре президентских выборов 1996-го года? Тогда мы готовы внимать. Что, некоторые политики и политологи получали валюту вероятного противника за оказание информационных услуг ставленнику семибанкирщины? Тогда нам требуются фамилии, суммы, ссылки на конкретные публикации, мероприятия и публичные выступления. Миллионерша Памфилова ведь у нас должностоное лицо и высказывается как должностное лицо? Тогда надо выражаться конкретнее.
Всё что нам известно пока о кампании "Голосуй или проиграешь", это что в ней приняли активное и бескорыстное (по собственным утверждениям) участие члены ленинградского рок-клуба: "Наутилус Помпилиус" (недавно он подтвердил в лице Бутусова свой тогдашний выбор выступлением возле ЦДХ в рамках фестиваля "Остров девяностых"), ДДТ, "Алиса" (как Шевчук не стеснялся бухать с президентом в Кремле, так и Кинчев не гнушался фотографироваться с Ельциным - он всегда был против СССР, "тоталитаризма", "товарищей в кабинетах", то есть за капитализм, демократию, а значит и за семибанкирщину, олигархию), "Аквариум", "Машина времени", "Чайф", "Наив" и группы менее известные тоже отметились в концертах в рамках агитации за Ельцина тогда. Но они ведь получали только за выступления, а не за политическую лояльность? И вроде бы, хоть Зюганов и поспешил с поздравлениями, но численно выигрывал всё же Ельцин?
Да: ещё тогда мы помним билборды с Лужковым, который в отличие от Ельцина был популярен - на картинке Ельцин пожимал руку Лужкову над подписью "Только вместе!". Это тоже было жестом доброй воли и политической лояльности Лужкова, вряд ли он что-то получал, ведь получил-то в итоге гораздо больше, хлебное место, аж до нынешних времён "талантов жены" хватает... Впрочем, узнать конкретные суммы из списка всех "випов", кто получил за продление курса убийства социализма, было бы интересно. По нашей информации, тогда в кампанию переизбрания Ельцина были брошены не только деньги семибанкирщины, но и транш из США, которым занимался Чубайс. В одном права Памфилова - нынешние перевыборы Путина очень сильно напоминают перевыборы Ельцина, для правящего класса это вопрос жизни и смерти, а потому в случае протестов Росгвардия будет жестоко и высокооплачиваемо подавлять любые выступления народа против сохранения власти в руках силовигархии.
Д.Ч.
только Чубайс найдет "Лебедя" и коробку ксерокса написал 17.02.2018 00:24
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только Чубайс найдет "Лебедя" и коробку ксерокса
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И когда как в 1996 году между первым и вторым туром Путин будет в коме , и наклюнется власть того кто сразуе же арестует все окружение Путина и всех кто получил от Путина деньги -
- только Чубайс : найдет нового " Александра Лебедя " , новую коробку из-под ксерокса вынесет , снова " Лебедь " всех уволит , Получит морковный какой-то пост на 3 месяца , и Чубайс будет возвращен во власть и получит пост как главы администрации в 1996 году и будет при слепом и глухом и парализованном Путине несколько лет руководить страной дальше .
Без Колина Мак Кола и Уильяма Уэбстера , родоначальников российской демократии и " дерьмократии " вода не освятится . Без Жириновского , юристового сына , который сын и внук и правнук и прадед и дед юристы , чтобы Уэбстер который из юридической практики пришел на посты директора ФБР и ЦРУ и затем вернулся к частной юридической практики - вода не освятится . Без Колина Маккола , без звонка 90-летнего коли леонова на Кубу , не освятится вода в 2017 как не освятилась в 1996 году - не может быть выборов без колина маккола и без Чубайса .
Снова идет Чубайс , рыжий и хищный лис , седой лис тоже , держит старый лис рыжий седой хвост трубой как можно выше , идет как в 1996 году помогать Памфиловой .
Без страрый ветеранов директоров ЦРУ и МИ-6 , без ихних консультаций , их бывших агентов и без зеркал которые их отзеркаливают и двойничат не освятится вода .
Ельцин спился , Чубайс поднес водку - Путина заставят нанюхаться клея - Чубайс знает нанотехнологии - не зря грыз наногранит нанонауки !
Константин написал 16.02.2018 21:49
юмор: написал 16.02.2018 21:35
ПилоРама написал 16.02.2018 21:02
Эрменгельдт написал 16.02.2018 20:31
добродел написал 16.02.2018 20:23
Или коммунистов потянуло на выборы? Так кто мешал их провести в 1950 или 1970? Выкинув уродов из власти.
СтарпЁр написал 16.02.2018 17:36
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Лис написал 16.02.2018 17:21