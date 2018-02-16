Не двести, а более трёхсот наёмников из РФ были убиты в Дейр-эз-Зоре, сообщил Алкснис

Бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис заявил, что в сирийском Дейр-эз-Зоре при ударе международной коалиции во главе с США 7 февраля погибли 334 россиянина. Эти данные основаны на опросах членов семей тех людей, которые воевали в Сирии, и которые имеют информацию о последних событиях, рассказал экс-парламентарий в эфире телеканала "Дождь".

По словам Алксниса, в числе погибших были 217 человек из пятого штурмового отряда, 10 человек из второго штурмового отряда, 94 из штурмового отряда "Весна" и 13 человек из артиллерийского дивизиона. Собеседник телеканала отметил, что эти цифры неофициальные и, на его взгляд, неокончательные.

Экс-депутат Госдумы также заявил, что, по его информации, в рейде 7 февраля принимали участие и военнослужащие Сил специальных операций ВС России, но информации о погибших и пострадавших среди них нет. В Министерстве обороны РФ и в Кремле ранее отвергали сообщения о том, что под обстрел коалиции могли попасть российские военные.

Отметим, что независимые расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) к настоящему моменту назвали имена восьми погибших россиян, все они были наемниками. Это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста, нацбол Кирилл Ананьев, Владимир Логинов из Калининграда, Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Руслун Гаврилов из уральского поселка Кедровое, а также Владимир с позывным Апостол, его фамилия не уточнялась.

Точное число погибших россиян под ударом коалиции сейчас назвать практически невозможно. Бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) со ссылкой на свой "надежный источник" утверждал, что всеми погибшими под обстрелом (по официальным данным - около 100 человек) были россияне, а вовсе не сирийские военные, как говорили в Минобороны РФ.

Агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника из РФ утверждало, что в результате американского авиаудара погибли более 200 российских наемников. Агентство отмечало, что произошедшее в Дейр эз-Зоре является самым кровавым столкновением американских и российских военных после окончания холодной войны. "Это очень большой скандал и причина для глубокого международного кризиса. Однако Россия притворится, что ничего не произошло", - предположил политический аналитик Владимир Фролов.

Напомним, 14 февраля в МИД РФ сообщения о "сотнях погибших" назвали "классической дезинформацией, которой занимаются западные СМИ. Но информацию проверяют.

Тем временем в соцсетях появляются вот такие сообщения: "Пишу из Химкинского военного госпиталя - я последний раз видел тут столько "боевых 300х" только в августе-сентябре 2014..."

Эти "безответственные" утверждения, как мы видим, медленно подтверждаются. А в Госдуме готовится закон, по которому ЧВК выйдут на охрану приватизированных в РФ (с учсатием иностранного капитала) нефтевышек, нефтепроводов, месторождений. Вот такой финал приватизации, что народу которому даже по Ельцинской конституции принадлежит нефть - и не подступиться.

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