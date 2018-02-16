Не двести, а более трёхсот наёмников из РФ были убиты в Дейр-эз-Зоре, сообщил Алкснис

Бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис заявил, что в сирийском Дейр-эз-Зоре при ударе международной коалиции во главе с США 7 февраля погибли 334 россиянина. Эти данные основаны на опросах членов семей тех людей, которые воевали в Сирии, и которые имеют информацию о последних событиях, рассказал экс-парламентарий в эфире телеканала "Дождь".
По словам Алксниса, в числе погибших были 217 человек из пятого штурмового отряда, 10 человек из второго штурмового отряда, 94 из штурмового отряда "Весна" и 13 человек из артиллерийского дивизиона. Собеседник телеканала отметил, что эти цифры неофициальные и, на его взгляд, неокончательные.
Экс-депутат Госдумы также заявил, что, по его информации, в рейде 7 февраля принимали участие и военнослужащие Сил специальных операций ВС России, но информации о погибших и пострадавших среди них нет. В Министерстве обороны РФ и в Кремле ранее отвергали сообщения о том, что под обстрел коалиции могли попасть российские военные.
Отметим, что независимые расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) к настоящему моменту назвали имена восьми погибших россиян, все они были наемниками. Это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста, нацбол Кирилл Ананьев, Владимир Логинов из Калининграда, Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Руслун Гаврилов из уральского поселка Кедровое, а также Владимир с позывным Апостол, его фамилия не уточнялась.
Точное число погибших россиян под ударом коалиции сейчас назвать практически невозможно. Бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) со ссылкой на свой "надежный источник" утверждал, что всеми погибшими под обстрелом (по официальным данным - около 100 человек) были россияне, а вовсе не сирийские военные, как говорили в Минобороны РФ.
Агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника из РФ утверждало, что в результате американского авиаудара погибли более 200 российских наемников. Агентство отмечало, что произошедшее в Дейр эз-Зоре является самым кровавым столкновением американских и российских военных после окончания холодной войны. "Это очень большой скандал и причина для глубокого международного кризиса. Однако Россия притворится, что ничего не произошло", - предположил политический аналитик Владимир Фролов.
Напомним, 14 февраля в МИД РФ сообщения о "сотнях погибших" назвали "классической дезинформацией, которой занимаются западные СМИ. Но информацию проверяют.
Тем временем в соцсетях появляются вот такие сообщения: "Пишу из Химкинского военного госпиталя - я последний раз видел тут столько "боевых 300х" только в августе-сентябре 2014..."
Эти "безответственные" утверждения, как мы видим, медленно подтверждаются. А в Госдуме готовится закон, по которому ЧВК выйдут на охрану приватизированных в РФ (с учсатием иностранного капитала) нефтевышек, нефтепроводов, месторождений. Вот такой финал приватизации, что народу которому даже по Ельцинской конституции принадлежит нефть - и не подступиться.
Материалы по теме:
Войну в Сирии уже называют мировой
Психиатрическая трактовка двуглавой орлянки
Кремляди не исключают гибели наёмников ЧВК Вагнера в Сирии
Песков медленно и нехотя признаёт гибель и ранения "вагнеровцев" в Сирии
Воевавшие в Сирии за нефть асадовских друзей станут героями Путинской России?
Вы потерпели самое тяжелое за все время войны в Сирии поражение. И это - ваш позор
уха=ха написал 17.02.2018 00:11
--
давай, расскажи сказочку, школотрон, что тырнет изобряли русские ))))
и что винду и андроид тожить русские прядумали, а пяндосты стыбрили )))
ах=ха написал 17.02.2018 00:08
Кстати - Королев это хохол из города Житомира, что в Украине а не на россии
украинцы - славяне, в отличие о мещерско-татарского сброда, что на Московии
Впрочем, пох - есть куча примеров когда даже один народ живет в двух государствах
как немцы - в Австрии и Германии. Так что, лапоть, утри сопли
чистить будешь сортиры разве что, а Украина от вас скотов ушла
Вово написал 16.02.2018 23:58
Ты как там?- в Харькове?..
Достанут...
Кстати, и не примызывайся к Королеву- ты какое отношение имеешь к нему. Ох уек, ты вонючий.
Украинцы тоже русские. Но, в последние 25 лет очень испорченные.
Чистка будет. Без сомнений...
Да и насчет тырнета- м удак ты .безграмотный...
настоящему написал 16.02.2018 23:56
--
А чяво тама спрашивать? Оно понятна - Московия -энтово улус Золотой Орды.Московиты - ордынцы значицца.Особливо конда Московия вярнула сябе Казанское и Астраханское ханства. Сакральные русския тяретория. И конда московиты вырезали славян-русских в Новгороде и Пскове. Стало быть московиты - ордынцы и азиаты.Отседова и ненависть московитов к украинцам, полякам, белорусам и прочим славянам.И любовь к чеченцам, туркменам, дагестанцам.Азиатское происхождение дает свое...
уха-ха написал 16.02.2018 23:48
Суходрищев написал 16.02.2018 23:45
Вово написал 16.02.2018 23:39
Хул и ты сидишь здесь годами, поц?
Что тебе здесь медом намазано, г нида? На русском сайте.
Здесь кацапы. Как ты говоришь. Ну, так и п излей к своим хохлам!
Чего надо,недоделанный? Мазохист, что ли?
Тогда, все понятно.
алексс настоящий написал 16.02.2018 23:07
это тооооо написал 16.02.2018 22:48
Гонят пургу, выгодную путлерогитлеровской ОПГ.
По какому праву кацапы владеют землями, которые обеспечены всей страной в течение всей ее истории ?
Непорядок.
Пора вернуть независимость угнетенным народам России - Татарстану, Чечне, Дагестану,Якутии, Башкирии, Бурятии, Хакасии, Туве, Карелии, Кубани, Ставрополью, ...
доктор жЫдо/хохло/камуняко/баран0вед0в ДальССкий" написал 16.02.2018 22:11
Что пробежав глазами твои взывания к некому "Гене" не прочитал их до конца и от того не очень внимательно.
Да, в этом согласен = "дебил".
Однако у нас с тобой паритет, так-как ты не усЁк, что и Я говорю о наЁмниках и ни о ком более.
Значит и ты = дебил!
Ничья!
СтарпЁр написал 16.02.2018 21:46
Дебил, с чего начал Гена? Гена начал с того, что все контрактники в РФ - наемники за что и получил, потому как наемниками в РФ считаются см. примечание к ст. 359 УК, а контрактники это совсем другое, это официально нанятые государством для выполнения государственных задач. Въехал, дебил?
***
доктор жЫдо/хохло/камуняко/барановед0в ДальССкий> написал 16.02.2018 21:45
.
Ржал! Чиста армянская ОрифметикО!
Блеать! И всЁ-то у них через жОпу!
Ченко написал 16.02.2018 21:34
доктор жЫдо/хохло/камуняко/барановедов ДальССкий| написал 16.02.2018 21:34
- Молока даЁшь с пол-кружки = сцышь по ведру!
.
Тебе уже сказано, что ЭТИ "Вагнер"ы = НАЁМНИКИ!
хоть усрись!
Так или НЕТ?
а... , то, что Муфлон посты поснимал, так мне на него = ***** жеребячий покласть, - как и на тебя...
СтарпЁр написал 16.02.2018 21:20
Только и всего.
Есть чего сказать-то?"
*
Есть. Ты - Дебил с большими осложнениями.
Они официально направлены руководством РФ? - Нет. Путин поерял голос, когда узнал, заставил Пескова отречься. Руссиянская Псаки тоже отреклась.
Так кто ты? А?
Ты - Дебил с большими осложнениями, непонимающий простого текста примечания к статье.
***
СтарпЁр написал 16.02.2018 21:06
и чего ты хотел из неЁ "подчеркнуть"?
считаю:
что тот, который идЁт воевать ЗА ДЕНЬГУ = наЁмная СЦУКА!"
*
Понятно теперь, что ты не просто дебил, а дебил с осложнениями.
"...также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей."
***
Мытарь написал 16.02.2018 20:54
Левон Георгиевич Казарян написал 16.02.2018 20:52
.
Сейчас главное объяснить всем, что завербованных умышленно подставили - сами они это уже поняли. Чтобы больше не вербовались, а если получили оружие, то повернули против тех, кто им его дал.
Что это?+ написал 16.02.2018 20:43
Гонят пургу, выгодную вашингтонскому обкому.
О гибели 609 русских солдат под видом чвк.
Не...Я хренею...
По какому праву хохлы владеют землями, которые обеспечены всей страной в течение всей ее истории ?
Непорядок.
СтарпЁр написал 16.02.2018 20:36
*
Я понимаю, Гена, что ты дебил, которому трудно осилить примечание к ст.359 УК
***