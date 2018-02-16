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Московский листок

Как сбившаяся простыня угрожает жизни ребенка

Опубликовано 16.02.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 8

дети защита дмитриева
Как сбившаяся простыня угрожает жизни ребенка

16 февраля в 11 утра к Галине Дмитриевой пришли две сотрудницы внуковского КДН (г. Москва). Недобрые гости заявили, что дети находятся в ненадлежащих условиях и поэтому в ближайшее время будут изъяты. Ненадлежащие условия заключались в том, что в квартире не был помыт пол (на момент прихода бдительных детозащитников действительно не был) и отсутствовала простыня. Точнее простыня, на которой спал один из детей, вполне себе присутствовала, но сбилась и не закрывала один из углов матраса. «Что мне каждый час будить спящих детей и туго «по-армейски» натягивать простыню», - комментирует данный странный наезд Дмитриева.

Уходя, КДНщицы заявили, что придут еще один раз 16 февраля (в 15-00). Затем через две недели, а затем может быть подан материал на лишение родительских прав. В 15-00 одна из утренних визитерш, пришла снова, на этот раз в сопровождении сотрудницы опеки. На этот раз бредовых претензий не выдвигалось. Что будет через две недели? Увидим.

Напоминаем, это далеко не первый " детозащитный" наезд на Галину Дмитриеву. Во время её участия в кампании против банкротства "АвтоВАЗа" у неё уже пытались по надуманным причинам изымать детей. Дети провели в приюте около суток и были возвращены матери после того, как "подвиг" детозащитников получил широкую общественную известность.

Последняя серия наездов детозащитничков в семью Дмитриевой началась после того, как Дмитриева была задержана во время марша Антикапитализм-2017. В тот же вечер неизвестные Дмитриевой люди вызвали полицию, заявив, что в квартире Дмитриевой плачут дети. Спустя несколько дней вызов неизвестными в полицию повторился. Затем по сигналу из полиции подтянулась детозащита. Далее визиты продолжились. Обычно они практически совпадали по времени с проводимыми РК РРП мероприятиями.



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Всего комментариев к статье: 8
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Я пол не мою.Сам не моюсь лет двадцать. Не стригусь.
Левон Георгиевич Казарян написал 17.02.2018 01:19
И прекрасно-таки себя чувствую.
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(без названия)
вах вах написал 16.02.2018 23:47
эти хомяки сосут у чеченцев их обрезанные
и не только в армии и на тюряге
это их основное занятие, так можно спать спокойно
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если эти хомяки тобой займутся боевой ты наш суслик
алексс настоящий написал 16.02.2018 23:11
ты выроешь схрон глубиной с Кольскую сверхглубокую.
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(без названия)
шир написал 16.02.2018 22:59
"Родитель у которого отняли детей-это не хомячок"
--
чушь. на россии 86% населения - хомячки
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ювенальщики дождутся только одного
алексс настоящий написал 16.02.2018 22:56
их начнут просто мочить частным порядком.Родитель у которого отняли детей-это не хомячок Навальнера,он не на митинги пойдет.Такой пожалуй прямо на дом к "сотрудницам внуковского КДН" придет.Херовые шутки.
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Предложение
просто парень написал 16.02.2018 22:43
Установить видеокамеры и записывать трансляцию в перископ каждый приход банды ювеналов.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 16.02.2018 20:55
Нет никаких конституционных обязанностей мыть пол и поправлять простыни.
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(без названия)
НеВагнер написал 16.02.2018 20:49
Кремлядская власть во всей красе! Бойкот "выборам" крысиного короля!
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