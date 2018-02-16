Как сбившаяся простыня угрожает жизни ребенка

16 февраля в 11 утра к Галине Дмитриевой пришли две сотрудницы внуковского КДН (г. Москва). Недобрые гости заявили, что дети находятся в ненадлежащих условиях и поэтому в ближайшее время будут изъяты. Ненадлежащие условия заключались в том, что в квартире не был помыт пол (на момент прихода бдительных детозащитников действительно не был) и отсутствовала простыня. Точнее простыня, на которой спал один из детей, вполне себе присутствовала, но сбилась и не закрывала один из углов матраса. «Что мне каждый час будить спящих детей и туго «по-армейски» натягивать простыню», - комментирует данный странный наезд Дмитриева.

Уходя, КДНщицы заявили, что придут еще один раз 16 февраля (в 15-00). Затем через две недели, а затем может быть подан материал на лишение родительских прав. В 15-00 одна из утренних визитерш, пришла снова, на этот раз в сопровождении сотрудницы опеки. На этот раз бредовых претензий не выдвигалось. Что будет через две недели? Увидим.

Напоминаем, это далеко не первый " детозащитный" наезд на Галину Дмитриеву. Во время её участия в кампании против банкротства "АвтоВАЗа" у неё уже пытались по надуманным причинам изымать детей. Дети провели в приюте около суток и были возвращены матери после того, как "подвиг" детозащитников получил широкую общественную известность.

Последняя серия наездов детозащитничков в семью Дмитриевой началась после того, как Дмитриева была задержана во время марша Антикапитализм-2017. В тот же вечер неизвестные Дмитриевой люди вызвали полицию, заявив, что в квартире Дмитриевой плачут дети. Спустя несколько дней вызов неизвестными в полицию повторился. Затем по сигналу из полиции подтянулась детозащита. Далее визиты продолжились. Обычно они практически совпадали по времени с проводимыми РК РРП мероприятиями.