Корь захватила и Грузию

В Грузии зафиксирована эпидемическая вспышка кори, число заболевших уже превысило 260, сообщил глава Национального центра по контролю за заболеваниями и общественному здоровью Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе.

"Корь нас атакует. Скрывать нечего. В стране эпидвспышка кори", - заявил он в пятницу, 16 февраля, передает агентство IPN.

По его словам, на текущий момент в стране официально подтверждено 268 случаев заболевания корью. "В особенности много случаев фиксируется в Аджарии. 65-70% сконцентрировано именно в Аджарии, однако и в Тбилиси начинает расти число случаев", - отметил Гамкрелидзе.

Он добавил, что, "к сожалению, многие дети пропустили прививку от кори". Сейчас во всех детских садах и школах проводится детальный анализ того, кто прошел вакцинацию, а кто нет.

Одновременно, по словам Гамкрелидзе, высокий процент кори зафиксирован среди взрослого населения, особенно среди женщин в возрасте от 20 до 40 лет.

Глава Национального центра предупредил, что корь крайне опасна для беременных женщин и новорожденных. По его словам, около 17% инфицированных являются детьми до одного года. В таком возрасте это вирусное заболевание может привести к воспалению среднего уха и пневмонии. Он призвал население страны пройти иммунизацию и обезопасить как себя, так и подрастающее поколение.

Ранее вспышка заболеваемости корью была отмечена на Украине, куда она пришла из Румынии. 18 января стало известно о смерти ребенка, который не был привит от кори. В связи со вспышкой кори Роспотребнадзор России усилил контроль на границе, отметив, что наиболее сложная обстановка, помимо Украины, отмечается в Италии, Румынии и Германии.

Отметим, что на Украине корь свирепствовала и до Евромайдана. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба прогнозировала в 2012-м рост заболеваемости корью с октября. Об этом сообщал первый заместитель председателя ведомства Александр Кравчук.



"Прогнозируется рост заболеваемости корью в осенний период, думаю, что где-то с октября она начнет расти. Мы пока не отказываемся от своего прогноза в 18 тыс. заболевших, насколько он оправдается, сложно сказать. Западные области потихоньку выбирают свой ресурс, мы больше волнуемся о том, что она начнет распространяться в других областях", - сказал он.



При этом, по словам Кравчука, в данный момент ситуация с корью стабилизировалась.



Cанитарно-эпидемиологическая служба зарегистрировала 11 883 случаев заболевания корью в Украине с 1 января по 23 августа 2012-го.

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