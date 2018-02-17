Неужели 18 марта Памфилова и ВЦИОМ готовят тотальные фальсификации?

В эти дни в редакцию независимого ресурса ФОРУМ.мск приходит немало просьб опубликовать воззвания к власть имущим по поводу президентских выборов 18 марта.

В том, что они будут сфальсифицированы в пользу «основного кандидата Кремля», авторы ничуть не сомневаются. В этом обращении на имя главы ЦИКа Э.Памфиловой просьба прекратить одурачивание населения с помощью ВЦИОМа.

Уважаемая Элла Александровна!

СМИ приводят Ваши слова о том, что «нынешняя избирательная кампания по выборам президента РФ стала самой корректной с минимальным количеством нарушений в сравнении со всеми предыдущими выборами».

Вместе с тем, по просьбам наших избирателей хотелось бы обратить Ваше внимание на противоправную, на их взгляд, агитацию за действующего президента, которую методично ведет ВЦИОМ под видом «социологических опросов».

Вот и на пресс-конференции 14 февраля директор института В.Федоров привел «раскладку», согласно которой за В.Путина готовы проголосовать 71,5 % граждан России.

Как сообщил «Интерфакс», «В.Федоров считает В.Путина кандидатом-лидером, и «единственным претендентом на победу», http://www.interfax.ru/presscenter/599990

На сайте ВЦИОМа указано, что 100% его акций принадлежат государству. Таким образом, избиратели делают вывод, что через ВЦИОМ Администрация президента за их же счет ведет скрытую и незаконную агитацию за В.Путина.

Кроме того, высокомерное заявление г-на Федорова оскорбительно для других кандидатов в президенты и всех наших избирателей, что, по их мнению, нуждается в оценке со стороны Центризбиркома. Все-таки решают люди, а не его контора.

Такими заявлениями этот деятель подрывает доверие к российской избирательной системе и отбивает у людей всякую охоту идти голосовать 18 марта. Зачем, рассуждают они, если в Кремле уже все решено?

На их взгляд, публикации «рейтингов кандидатов» государственного ВЦИОМа с началом 17 февраля агитации за кандидатов должны быть в СМИ прекращены. Потому что они незаконны, имеют цель «давить» на волю избирателей и зомбировать их.

Это запрещают и конституционный принцип разделения властей, законы о партиях и о госслужбе.

Ждем Вашей реакции.

С уважением и пожеланиями добра,

Галина Найденова,

наблюдатель.

От редакции: Сколько уже за последние годы писано-переписано о том, что никаких предвыборных опросов соцконторы не проводят, а лишь озвучивают «плановые задания» и установки Кремля?!

Представьте на минуту картину маслом. Вы с семьей мирно ужинаете. Тут в вашу квартиру вламываются «социологи в штатском» и спрашивают: «За кого вы будете голосовать 18 марта?».

Жена под столом тихонько пинает вашу ногу, и вы автоматически выпаливаете: «Конечно, за Путина».

Но у вас ершистая дочь и она эпатажно хмыкает: «А я за Собчак. Молодежи надо дорогу уступать. Хватит нам уже стариков, из которых песок сыплется».

Нежданные гости возражают: «За вашу Собчак нам никто не заплатит».

Если, допустим, вам неожиданно во время ужина позвонят на ту же тему по телефону, какова ваша первая реакция? Правильно. Вытерев руки об штаны, спросить: «А вы вообще откуда мой номер узнали?»

Оттуда. Где все мы состоим на учете и где нас круглые сутки мониторят на предмет выявления «оскорбления чувств верующих».

Конечно, вы тоже за Путина, иначе можете завтра пополнить собой резервную армию труда. А то и вовсе будете приглашены в местный околоток к товарищу майору как «экстремист».

Но если другие «социологи» еще как-то пытаются толковать о своей объективности и независимости, то директор ВЦИОМа В.Федоров не читает нужным маскироваться.

А чего шифроваться, если получаешь из госкормушки, и все это знают? Вот РБК спрашивает его: «Ваш основной заказчик администрация президента»? Отвечает:

- Наш основной заказчик - государство в разных его ипостасях: администрация, правительство, губернаторы и госкомпании.

Вопрос понятен? Но чемпионским по самораздеванию я бы назвал такое бесстрашное признание: «Наш основной заказчик - Кремль и «Единая Россия». Этот высший холуяж даже комментировать невозможно (https://snob.ru/selected/entry/64052).

В ноябре 2016 г. здесь на форуме было опубликовано Открытое письмо начальникам сразу трех соцконтор - Л.Гудкову, А.Ослону и тому же В.Федорову: «Зачем вы зомбируете людей невероятными рейтингами Путина?» И есть в нем такие слова:

«Вы же, господа, просто не уважаете наш народ. Почему? Что он плохого вам сделал? Вы все время пытаетесь внушить людям, что чем хуже они живут, чем беднее становятся, чем больше у них отбирают гражданских прав и свобод, тем неистовее их любовь к вождю» (https://forum-msk.org/material/politic/12532447.html?pf=2#clist ).

Все три «гвардейца кардинала» ничего не ответили - трусливо отмолчалиь. За год с лишним экономическое положение еще больше ухудшилось.

У нас уже 23 млн. официально признанных нищих, 75% семей просто бедные. У 19% денег не хватает даже на еду, у 39% денег хватает только на еду. Это все Россстат.

В отношении 42 млн. пенсионеров с ежемесячной подачкой в 8-10 тыс. руб. проводится откровенный геноцид. Об этом из штаба КПРФ даже директору ФСБ А.Бортникову писали.

И после этого прохвост Федоров пытается нас убедить, что все эти нищие и голодные 18 марта готовы проголосовать за Путина? Да за такие «соцопросы» в приличном обществе уже канделябрами встречают…

Но раз молчит матушка Памфилова - значит, она полностью с ним согласна.

Значит, тоже получила задание в урочный час озвучить эти самые 71,5%.

Александр Головенко, пламенный публицист