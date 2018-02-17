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Московский листок

Неужели 18 марта Памфилова и ВЦИОМ готовят тотальные фальсификации?

Опубликовано 17.02.2018 в разделе комментариев 9

путин выборы
Неужели 18 марта Памфилова и ВЦИОМ готовят тотальные фальсификации?

В эти дни в редакцию независимого ресурса ФОРУМ.мск приходит немало просьб опубликовать воззвания к власть имущим по поводу президентских выборов 18 марта.

В том, что они будут сфальсифицированы в пользу «основного кандидата Кремля», авторы ничуть не сомневаются. В этом обращении на имя главы ЦИКа Э.Памфиловой просьба прекратить одурачивание населения с помощью ВЦИОМа.

 

Уважаемая Элла Александровна! 

СМИ приводят Ваши слова о том, что «нынешняя избирательная кампания по выборам президента РФ стала самой корректной с минимальным количеством нарушений в сравнении со всеми предыдущими выборами».

Вместе с тем, по просьбам наших избирателей хотелось бы обратить Ваше внимание на противоправную, на их взгляд, агитацию за действующего президента, которую методично ведет ВЦИОМ под видом «социологических опросов».

Вот и на пресс-конференции 14 февраля директор института В.Федоров привел «раскладку», согласно которой за В.Путина готовы проголосовать 71,5 % граждан России.

Как сообщил «Интерфакс», «В.Федоров считает В.Путина кандидатом-лидером, и «единственным претендентом на победу», http://www.interfax.ru/presscenter/599990

На сайте ВЦИОМа указано, что 100% его акций принадлежат государству. Таким образом, избиратели делают вывод, что через ВЦИОМ Администрация президента за их же счет ведет скрытую и незаконную агитацию за В.Путина.

Кроме того, высокомерное заявление г-на Федорова оскорбительно для других кандидатов в президенты и всех наших избирателей, что, по их мнению, нуждается в оценке со стороны Центризбиркома. Все-таки решают люди, а не его контора.

Такими заявлениями этот деятель подрывает доверие к российской избирательной системе и отбивает у людей всякую охоту идти голосовать 18 марта. Зачем, рассуждают они, если в Кремле уже все решено?

На их взгляд, публикации «рейтингов кандидатов» государственного ВЦИОМа с началом 17 февраля агитации за кандидатов должны быть в СМИ прекращены. Потому что они незаконны, имеют цель «давить» на волю избирателей и зомбировать их.

Это запрещают и конституционный принцип разделения властей, законы о партиях и о госслужбе.

Ждем Вашей реакции. 

С уважением и пожеланиями добра,

Галина Найденова,

наблюдатель.

От редакции: Сколько уже за последние годы писано-переписано о том, что никаких предвыборных опросов соцконторы не проводят, а лишь озвучивают «плановые задания» и установки Кремля?!

Представьте на минуту картину маслом. Вы с семьей мирно ужинаете. Тут в вашу квартиру вламываются «социологи в штатском» и спрашивают: «За кого вы будете голосовать 18 марта?».

Жена под столом тихонько пинает вашу ногу, и вы автоматически выпаливаете: «Конечно, за Путина».

Но у вас ершистая дочь и она эпатажно хмыкает: «А я за Собчак. Молодежи надо дорогу уступать. Хватит нам уже стариков, из которых песок сыплется».

Нежданные гости возражают: «За вашу Собчак нам никто не заплатит».

Если, допустим, вам неожиданно во время ужина позвонят на ту же тему по телефону, какова ваша первая реакция? Правильно. Вытерев руки об штаны, спросить: «А вы вообще откуда мой номер узнали?»

Оттуда. Где все мы состоим на учете и где нас круглые сутки мониторят на предмет выявления «оскорбления чувств верующих».

Конечно, вы тоже за Путина, иначе можете завтра пополнить собой резервную армию труда. А то и вовсе будете приглашены в местный околоток к товарищу майору как «экстремист».

Но если другие «социологи» еще как-то пытаются толковать о своей объективности и независимости, то директор ВЦИОМа В.Федоров не читает нужным маскироваться.

А чего шифроваться, если получаешь из госкормушки, и все это знают? Вот РБК спрашивает его: «Ваш основной заказчик администрация президента»? Отвечает:

- Наш основной заказчик - государство в разных его ипостасях: администрация, правительство, губернаторы и госкомпании.

Вопрос понятен? Но чемпионским по самораздеванию я бы назвал такое бесстрашное признание: «Наш основной заказчик - Кремль и «Единая Россия». Этот высший холуяж даже комментировать невозможно (https://snob.ru/selected/entry/64052).

В ноябре 2016 г. здесь на форуме было опубликовано Открытое письмо начальникам сразу трех соцконтор - Л.Гудкову, А.Ослону и тому же В.Федорову: «Зачем вы зомбируете людей невероятными рейтингами Путина?» И есть в нем такие слова:

«Вы же, господа, просто не уважаете наш народ. Почему? Что он плохого вам сделал? Вы все время пытаетесь внушить людям, что чем хуже они живут, чем беднее становятся, чем больше у них отбирают гражданских прав и свобод, тем неистовее их любовь к вождю» (https://forum-msk.org/material/politic/12532447.html?pf=2#clist ).

Все три «гвардейца кардинала» ничего не ответили - трусливо отмолчалиь. За год с лишним экономическое положение еще больше ухудшилось.

У нас уже 23 млн. официально признанных нищих, 75% семей просто бедные. У 19% денег не хватает даже на еду, у 39% денег хватает только на еду. Это все Россстат.

В отношении 42 млн. пенсионеров с ежемесячной подачкой в 8-10 тыс. руб. проводится откровенный геноцид. Об этом из штаба КПРФ даже директору ФСБ А.Бортникову писали.

И после этого прохвост Федоров пытается нас убедить, что все эти нищие и голодные 18 марта готовы проголосовать за Путина? Да за такие «соцопросы» в приличном обществе уже канделябрами встречают…

Но раз молчит матушка Памфилова - значит, она полностью с ним согласна.

Значит, тоже получила задание в урочный час озвучить эти самые 71,5%.

Александр Головенко, пламенный публицист



Рейтинг:   1.26,  Голосов: 46
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Всего комментариев к статье: 9
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Re:
!!!!TOTJATAKIBOG!!!&&& написал 17.02.2018 01:12
"В том, что они будут сфальсифицированы в пользу &#171;основного кандидата Кремля&#187;, авторы ничуть не сомневаются. "
- Ну и хсними! Было время, когда эти ублюдки не сомневались, что приход к власти Алкаша Мордатого - таки сделает страну и их, 3,1416-дарасов самых таки настоящих - таки богатыми и счастливыми... Таки уверенность или самоуверенность бы-дла стоит совсем немного... То таки да...
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(без названия)
РЛМ написал 17.02.2018 00:57
Анекдоты ведь не зря, не на пустом месте возникают:
&#171;Э. Памфилова приходит к Путину после выборов и говорит, что есть две новости &#8211; хорошая и плохая. Давайте с хорошей, говорит Путин.
&#8211; Вы избраны президентом РФ!
А какая тогда плохая?
&#8211; За Вас никто не проголосовал&#187;).
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русский матрррешинг ?
Жириновский снова сможет быть в любой момент ... написал 17.02.2018 00:53
русский матрррешинг ?
-----------------
Жириновский снова сможет быть в любой момент ...
-----------------
Проголосуют за Жириновского , посчитают за Путина ?
Жириновский снова продаст победу власти ?
...
Над головой напуганного з-з-з-з-з-з-з-запада , старушки европы снова подвесят дамоклов меч прихода к власти в России в любой момент " Российского Гитлера " ?
В любом момент Путин сможет скоропостижно скончаться , в возникшей неразберихе в борьбе за власть ( следственный комитет арестовал высших лиц государства , непонятно кто руководит ) - Жириновский - улучив момент - поспешил на телевидение , заплатил за телешоу , сначала через шутку , через клоунаду , затем более всерьез - заявит что все выборы выиграл он , представит неопровержимые доказательства ?
Военные , милиция , фсб оставшись без головы , вместо того чтобы его арестовать , перейдут на его сторону - и его власть распространится по всей стране ?
--------------
матрешка : снаружи путин , внутри ельцин ... внутри ленин
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Re: Re: рабы глалерного раба
Sarkofag написал 17.02.2018 00:35
Почему он ОТКАЗАЛСЯ от теледебатов? Не только потому что природный трус, который презирает наш народ. А потому что даже пристипома Собчачка положит его на лопатки
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Re: рабы глалерного раба
Sarkofag написал 17.02.2018 00:33
Почему он не отказался от теледебатов? Не только потому что природный трус. А потому что даже пристипома Собчачка положит его на лопатки.
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Re: рабы глалерного раба
Sarkofag написал 17.02.2018 00:31
Надо ловить Памфилову на слове. А то уж очень честную себя корчит. Где в самом деле порог явки и графа "против всех"?
Как это "самовыдвиженец" так быстро собрал 1,5 млн. голосов?? Цирк же. Почему он не уходит в отпуск и отказался от теледебатов?
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Чудны дела твои, господи!
Число Пи написал 17.02.2018 00:24
Пламенный публицист Головенько опять бабские панталоны натянул!
И теперь он - Галина Найденова!
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рабы глалерного раба
Sarkofag написал 17.02.2018 00:18
Галерного раба обслуживают не только Памфилова и Федоров. Это и Димон, Зорькин, Лебедев, "Едимая Россия" и дядюшка Зю
А если приглядеться - то и сам Навальный
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Мы одно стадо
Наш дом Гейропа написал 17.02.2018 00:05
Союз нерушимый республик свободных
Сплотил навеки великий шенген
Да здравствует созданый волей олигархов
Единый могучий Евро Союз
Слався,Отечество наше свободное
Дружбы мигрантов надежный оплот
Партия Меркель-сила народная
Нас к торжеству толерантности ведет
Сквозь дым покрышек сияло нам солнце свободы
И Сорос великий нам путь озорил
На липовое дело поднял Сорос народы
На лень и безвиз нас вдохновил
В победе бессмертных идей толерантности
Мы видим грядущее нашей страны
И голубому знамени Славной Отчизны
Мы будет всегда беззаветно верны!
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