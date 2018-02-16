Ленинград, как и родина Ленина, как Томск и Чебоксары не пойдут вспоминать Немцова

Власти Томска, Чебоксаров и Ульяновска вслед за Санкт-Петербургом запретили организаторам акций в честь политика Бориса Немцова проводить памятные мероприятия, намеченные на 25 февраля. Столичная мэрия, напомним, ранее разрешила провести марш памяти Немцова в центре города.

Об отказе в согласовании акции в Томске сообщает местный портал ТВ2 со ссылкой на заявление организаторов в соцсетях. "Мероприятие не согласовали, сославшись на то, что там будет проводиться иное мероприятие. Несмотря на отказ в согласовании, акция памяти в Томске состоится, только не в формате пикета, а в форме встречи граждан с целью почтить память Бориса Немцова и возложить цветы к Камню Скорби", - говорится в публикации.

В Чебоксарах отказ в согласовании "Марша Немцова" чиновники объяснили тем, что активисты создадут неудобства жителям города. "Администрация не согласовала нам шествие: говорят, мы будем создавать помехи движению пешеходов и доступу граждан к инфраструктуре. Ну да, а как перекрывать на пару часов весь центр города для православного крестного хода - так это наши чиновники с удовольствием. Никаких помех здесь нет", - цитирует заявление организаторов акции портал МБХ медиа.

"Прогуляться по городу без флагов и плакатов нам никто не запретит: присоединяйтесь, 25 февраля в 12:30 мы отправимся от дома N 54 по улице Фучика к месту проведения митинга. Сам митинг пройдет с 13:00 до 15:00 на кладбище N1 на улице Б. Хмельницкого у памятника жертвам политических репрессий", - подчеркнули активисты.

Организатор аналогичной акции в Ульяновске Игорь Топорков назвал отказ в согласовании мероприятия беспрецедентным. "Нас отсылают на задворки - на Старый вокзал. Я отказываюсь признавать это решение, буду опротестовывать", - цитирует его "Интерфакс".

Представитель администрации Ульяновска заявил агентству, что площадь Старого вокзала была предложена активистам в качестве альтернативной, поскольку "заявки на проведение мероприятий на площадках в центре города поступили раньше". "Могу сказать, что эта площадь находится не так далеко от центра. Если активисты согласятся с предложенным вариантом, то правоохранительные органы обеспечат безопасность акции", - сказал чиновник.

Ранее координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил, что власти Петербурга отказались согласовать марш памяти Бориса Немцова. По его словам, такое решение "выглядит бредом, так как все года мероприятие в Петербурге было согласованным и проходило без единого нарушения". Марш запланирован организаторами на 14:00 25 февраля, сбор предполагается у станции метро "Горьковская".

В Москве марш памяти Бориса Немцова, приуроченный к третьей годовщине гибели политика, пройдет также 25 февраля от Страстного бульвара до проспекта Сахарова с 14:00 до 16:00.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В июне 2017 года коллегия присяжных признала виновными в убийстве Немцова чеченцев Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. В материалах суда говорилось, что Дадаев в день убийства следил за Немцовым, а затем несколько раз выстрелил в политика.

От редакции: Вопрос непрост: с одной стороны явная жертва путинского режима, всей этой сатраповщины, опричнины, тёмных сил реакции. Да, почтить память Немцова именно как жертвы из той, нашей мятежной "болотной волны" - взятого "сверху", "срезанного", как все "узники Болотной" с той закипавшей волны протеста - дело нормальное. Однако ведь обилие триколоров на этой акции неизбежно, их будет больше чем на путингах на Васильевском спуске - это какие-то восставшие мертвецы вермён "борьбы с тоталитаризмом", которые вот-вот заскандируют "Ель-цин, Ель-цин"...

Превращение мемориальных шествий в шабаш самого яростного антисоветского либерализма - неизбежно. Начнут выть о "недобитом совке", о "чекистах", которые давно и есть главные капиталисты, но либералы этого в упор не видят. А вот тут придётся вспомнить, что Немцов был не только жертвой путинского режима, но и идейным стронником и успешным региональным практиком приватизации, равным среди ельцинских министров-капиталистов, что он точно такой же, как Путин, виновник всего того, что капитализм натворил в РФ и натворит ещё, пока его не остановит Вторая социалистическая революция...

Так что понять можно и власти Томска, где существует ещё локальный культ Ходорковского, благодетеля детских площадок и учреждений, строителя спорткомплексов - ну, в общем идеалы "хорошего капитализма", героя-олигарха-мецената кое-где живы и могут ещё воспрять. Им только героя-жертвы не хватало, а чеченские опричники подкинули. И это плохо, этому способствовать глупо. А по-умному устроить коалицию левых и либералов (что умел умница и комбинатор Илья Пономарёв) сейчас уже некому, особенно в указанных в заголовке городах. Значит, лучше и не высовываться, чтоб не передраться - не дать себя стравить правящему классу, котрый мечтает морально "замочить болотных" их же руками и этим поднять свой рейтинг. Не надо такого подарка делать силовигархии, этого бы и Немцов не одобрил.

Д.Ч.