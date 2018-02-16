Ленинград, как и родина Ленина, как Томск и Чебоксары не пойдут вспоминать Немцова

Власти Томска, Чебоксаров и Ульяновска вслед за Санкт-Петербургом запретили организаторам акций в честь политика Бориса Немцова проводить памятные мероприятия, намеченные на 25 февраля. Столичная мэрия, напомним, ранее разрешила провести марш памяти Немцова в центре города.
Об отказе в согласовании акции в Томске сообщает местный портал ТВ2 со ссылкой на заявление организаторов в соцсетях. "Мероприятие не согласовали, сославшись на то, что там будет проводиться иное мероприятие. Несмотря на отказ в согласовании, акция памяти в Томске состоится, только не в формате пикета, а в форме встречи граждан с целью почтить память Бориса Немцова и возложить цветы к Камню Скорби", - говорится в публикации.
В Чебоксарах отказ в согласовании "Марша Немцова" чиновники объяснили тем, что активисты создадут неудобства жителям города. "Администрация не согласовала нам шествие: говорят, мы будем создавать помехи движению пешеходов и доступу граждан к инфраструктуре. Ну да, а как перекрывать на пару часов весь центр города для православного крестного хода - так это наши чиновники с удовольствием. Никаких помех здесь нет", - цитирует заявление организаторов акции портал МБХ медиа.
"Прогуляться по городу без флагов и плакатов нам никто не запретит: присоединяйтесь, 25 февраля в 12:30 мы отправимся от дома N 54 по улице Фучика к месту проведения митинга. Сам митинг пройдет с 13:00 до 15:00 на кладбище N1 на улице Б. Хмельницкого у памятника жертвам политических репрессий", - подчеркнули активисты.
Организатор аналогичной акции в Ульяновске Игорь Топорков назвал отказ в согласовании мероприятия беспрецедентным. "Нас отсылают на задворки - на Старый вокзал. Я отказываюсь признавать это решение, буду опротестовывать", - цитирует его "Интерфакс".
Представитель администрации Ульяновска заявил агентству, что площадь Старого вокзала была предложена активистам в качестве альтернативной, поскольку "заявки на проведение мероприятий на площадках в центре города поступили раньше". "Могу сказать, что эта площадь находится не так далеко от центра. Если активисты согласятся с предложенным вариантом, то правоохранительные органы обеспечат безопасность акции", - сказал чиновник.
Ранее координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил, что власти Петербурга отказались согласовать марш памяти Бориса Немцова. По его словам, такое решение "выглядит бредом, так как все года мероприятие в Петербурге было согласованным и проходило без единого нарушения". Марш запланирован организаторами на 14:00 25 февраля, сбор предполагается у станции метро "Горьковская".
В Москве марш памяти Бориса Немцова, приуроченный к третьей годовщине гибели политика, пройдет также 25 февраля от Страстного бульвара до проспекта Сахарова с 14:00 до 16:00.
Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В июне 2017 года коллегия присяжных признала виновными в убийстве Немцова чеченцев Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. В материалах суда говорилось, что Дадаев в день убийства следил за Немцовым, а затем несколько раз выстрелил в политика.
От редакции: Вопрос непрост: с одной стороны явная жертва путинского режима, всей этой сатраповщины, опричнины, тёмных сил реакции. Да, почтить память Немцова именно как жертвы из той, нашей мятежной "болотной волны" - взятого "сверху", "срезанного", как все "узники Болотной" с той закипавшей волны протеста - дело нормальное. Однако ведь обилие триколоров на этой акции неизбежно, их будет больше чем на путингах на Васильевском спуске - это какие-то восставшие мертвецы вермён "борьбы с тоталитаризмом", которые вот-вот заскандируют "Ель-цин, Ель-цин"...
Превращение мемориальных шествий в шабаш самого яростного антисоветского либерализма - неизбежно. Начнут выть о "недобитом совке", о "чекистах", которые давно и есть главные капиталисты, но либералы этого в упор не видят. А вот тут придётся вспомнить, что Немцов был не только жертвой путинского режима, но и идейным стронником и успешным региональным практиком приватизации, равным среди ельцинских министров-капиталистов, что он точно такой же, как Путин, виновник всего того, что капитализм натворил в РФ и натворит ещё, пока его не остановит Вторая социалистическая революция...
Так что понять можно и власти Томска, где существует ещё локальный культ Ходорковского, благодетеля детских площадок и учреждений, строителя спорткомплексов - ну, в общем идеалы "хорошего капитализма", героя-олигарха-мецената кое-где живы и могут ещё воспрять. Им только героя-жертвы не хватало, а чеченские опричники подкинули. И это плохо, этому способствовать глупо. А по-умному устроить коалицию левых и либералов (что умел умница и комбинатор Илья Пономарёв) сейчас уже некому, особенно в указанных в заголовке городах. Значит, лучше и не высовываться, чтоб не передраться - не дать себя стравить правящему классу, котрый мечтает морально "замочить болотных" их же руками и этим поднять свой рейтинг. Не надо такого подарка делать силовигархии, этого бы и Немцов не одобрил.
Д.Ч.
Вот и я написал 16.02.2018 22:51
Ченко написал 16.02.2018 22:38
Второе: вор громче всех кричит-держи вора!;. ..."в кабинета у Путина висит образ святой живоначальной Троицы,когда художник писал бога-отца - позировал Борис Ельцин; когда художник писал бога-сына - позировал Борис Немцов;когда художник писал бога-духа святаго,- позировал Борис Моисеев...", н-да "...были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:\Богатыри - не вы!\Плохая им досталась доля:\Немногие вернулись с поля...\Не будь на то господня воля,\Не отдали б Москвы!", "не отдали б Москвы" и РФ козлу Борьке и Кабанчику лужковому "в Москве странная эпидемия, у некоторых граждан начали расти козлиные рожки, причины не ясны, но выяснено - все заболевшие "козлиной болезнью" голосовали за БЕ; как правило, вместе с козлиными рожками у заболевших начали рости поросячие рыльца и хвостики бубликом, как выяснилось,
пораженные "поросячей болезнью" голосовали за Лужкова",.. нет уже на свете трех новорусских богатырей - Борис Николаевича Ельцина (БЕ,ЕБН),Бориса Ефимовича Немцова (БЕ,НБЕ),Бориса Абрамовича Березовского-еще один вариант модели для писания бога-духа святаго,.. но
дело их живет в путинщине...
Увы, у "гимнюков" всегда есть негативный герой-камео, например: у Н.Михалкова - Паратов,.. так и демократы, не все Никиту Сергеевича Нехрущева любят, но все такие как он, помните фильм "Покаяние", шуму-то было вокруг него!, а фильм-то прошел по экранам (правда, в прокате не провалился, даже о-чень прибыльным оказался, но это только благодаря рекламе)и забылся,.. но для демократов фильм "культовый" и "знаковый", да вот "прочесть сумел ты повесть, ...понять не смог"; убили "пуделя БЕ" и "демократы" стали вести себя как негативные герои "Покаяния"...
пипец написал 16.02.2018 21:52
К**Р написал 16.02.2018 20:59
И вообще никто его не вспомнит.
Впрочем, власть Грудинина не тронет никогда. Разве что кредиторы за невозврат долгов. Автор может сколь угодно поливать грязью либералов, но только их боится нынешний режим. Зачистка политического поля идет именно по отношению к либералам. Коммунистов не трогал и не трогает никто. Они для Путина не враги, они подельники.