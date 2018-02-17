Ишь удумали! Путина с выборОв снимать...

Верховный суд России не принял к рассмотрению пять обращений граждан, требовавших признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты: "Судом отказано в принятии данных административных заявлений, они возвращены заявителям", - сказали в суде.

Согласно закону, обратиться в суд с соответствующим требованием может только зарегистрированный кандидат в президенты, а заявители таковыми не являются.

В пятницу Верховный суд России отказал в удовлетворении административного заявления кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о признании незаконной регистрации Путина в качестве кандидата на выборах.

Как отмечается в решении, суд не усмотрел нарушения законодательства в действиях ЦИК, зарегистрировавшей Путина, а также признал не противоречащим Конституции его выдвижение на должность президента.

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Вот же как замечательно стало в России!

Не может всякая рвань обращаться в Верховный суд, только кандидат в президенты. Всем прочим - под зад коленкой. Закон, понимаешь. Я бы еще бумажонки эти не возвращал, а прямо в харю, прямо в харю!

Опять же, какая еще Собчак? Тоже мне, будет всякая вша в Верховный суд бумаги подавать!

Вот, посмотрим - Грудинин, солидный кандидат. Разве такой будет кляузы строчить по судам? У него что, дел других нету? Одних счетов в зарубежных банках не сосчитаешь, замучаешься закрывать. Вы ему еще в налоговую предложите сходить. Или сразу в прокуратуру.

Или вот Явлинский - он тоже кляуз не строчит, вчера в собачий приют за каким-то хреном ездил. Хотя ясно за каким - за собачьим. Есть ему когда по судам бегать?

А то вот Титов, тоже кандидат, между прочим. Забыли? Он тоже ничего в суд не подает. Чтобы и не вспомнили.

Зато вот всякая шелупонь, понимаешь, все кляузничает, все чего-то домогается. Ясно ведь сказали: 70Х70! Что, трудно две цифры запомнить? ДБ

А если Путина с выборов снять, то какие ж 70Х70? Не, точно дебилы...

А.Б.