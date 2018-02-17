Ишь удумали! Путина с выборОв снимать...

Верховный суд России не принял к рассмотрению пять обращений граждан, требовавших признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты: "Судом отказано в принятии данных административных заявлений, они возвращены заявителям", - сказали в суде.
Согласно закону, обратиться в суд с соответствующим требованием может только зарегистрированный кандидат в президенты, а заявители таковыми не являются.
В пятницу Верховный суд России отказал в удовлетворении административного заявления кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о признании незаконной регистрации Путина в качестве кандидата на выборах.
Как отмечается в решении, суд не усмотрел нарушения законодательства в действиях ЦИК, зарегистрировавшей Путина, а также признал не противоречащим Конституции его выдвижение на должность президента.
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Вот же как замечательно стало в России!
Не может всякая рвань обращаться в Верховный суд, только кандидат в президенты. Всем прочим - под зад коленкой. Закон, понимаешь. Я бы еще бумажонки эти не возвращал, а прямо в харю, прямо в харю!
Опять же, какая еще Собчак? Тоже мне, будет всякая вша в Верховный суд бумаги подавать!
Вот, посмотрим - Грудинин, солидный кандидат. Разве такой будет кляузы строчить по судам? У него что, дел других нету? Одних счетов в зарубежных банках не сосчитаешь, замучаешься закрывать. Вы ему еще в налоговую предложите сходить. Или сразу в прокуратуру.
Или вот Явлинский - он тоже кляуз не строчит, вчера в собачий приют за каким-то хреном ездил. Хотя ясно за каким - за собачьим. Есть ему когда по судам бегать?
А то вот Титов, тоже кандидат, между прочим. Забыли? Он тоже ничего в суд не подает. Чтобы и не вспомнили.
Зато вот всякая шелупонь, понимаешь, все кляузничает, все чего-то домогается. Ясно ведь сказали: 70Х70! Что, трудно две цифры запомнить? ДБ
А если Путина с выборов снять, то какие ж 70Х70? Не, точно дебилы...
А.Б.
Иосиф Сталин написал 17.02.2018 01:14
Ксения Собчак обнародУЕТ состав теневого кабинета написал 17.02.2018 00:13
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Ксения Собчак обнародУЕТ состав теневого кабинета
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Главой предвыборного штаба Собчак будет ее мать Людмила Нарусова . Если Собчак станет президентом - она представит на пост премьер-министра свою мать Людмилу Нарусову , экс сенатора совфеда и экс жену экс мэра Петербурга .
Пост секретаря совбеза и директора ФСБ получит Илья Яшин , ее бывший гражданский муж , активист бархатного и болотного движения . Удальцов и Навальный станут членами совбеза в ранге заместителей секретаря совбеза .
Максим Виторган , нынешний муж Собчак , станет министром культуры и информации . Пост главы минфина Собчак готова предоставить Явлинскому , пост главы МИДа Ходорковскому , на пост директора СВР согласна назначить Платона Лебедева и других топ-менеджеров ЮКОСа . Бизнес-омбудсменом будет Алекесей Пичугин , главой минэкономики Леонид Невзлин , детским омбудсменом и министром по делам молодежи будет назначена Анфиса Чехова .
Валадимиру Путину будет предложен пост министра по делам ветеранов и госмонополий .
Алла Пугачева может быть назначена мэром Москвы , а Ирина Аллегрова министром без портфеля .