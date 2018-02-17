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Московский листок

"Островок социализма" с офшорными корнями

Опубликовано 17.02.2018 в разделе комментариев 1

выборы зюганов цик явка грудинин
"Островок социализма" с офшорными корнями

Очень интересный текст, даже кусок текста, опубликовал недавно журналист без постоянного места работы Георгий Янс.

"Итак, «традиционный институт семьи Павла Грудинина»: жена Ирина Грудинина, двое взрослых детей и ещё двое маленьких. С будущей женой Павел Грудинин познакомился в совхозе. Там и живут до сих пор. Может быть, даже «душа в душу».

Больше известно о предпринимательской деятельности супруги кандидата в президенты. Она — владелица салона красоты, то бишь парикмахерской, «Таира». Доходы с парикмахерской очень скромные — 88 тысяч рублей чистой прибыли в год. Но в конце 2017 года на счетах парикмахерской оказалось около 70 млн рублей. Говорят, что Павел Николаевич перевёл эти деньги со своих зарубежных счетов. Если всё законно, то почему бы и нет.

Но с парикмахерской есть другая история, и очень занятная. Павел Грудинин постоянно твердит, что у него нет оффшоров. И делает вид, что не знает, какая оффшорная компания владеет 20% акции «совхоза».

Готов предположить, что Павел Грудинин не знает, что речь идет о компании BONTRO LTD., с регистрационным номером 30423, зарегистрированной на Белизе.

Готов допустить, что он понятия не имеет, что в России компания BONTRO LTD, созданная в 2003 году выступает учредителем ООО «Универсальная Финансовая Компания», 99% долей в ней принадлежит компании с Белиза, а ещё 1%принадлежит Хмельницкому Сергею Петровичу, он же занимает в ней должность генерального директора.

Готов поверить, что Павел Николаевич, как чукотская наивная девочка, даже не поинтересовался, откуда «растут ноги у «Универсальной финансовой компании», которая приобрела 20-ти процентный пакет акции в ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Этот же Сергей Хмельницкий являлся одни из совладельцев парикмахерской «Таир». И не знать совладельца парикмахерской Сергея Хмельницкого Павел Грудинин просто не мог по определению. Человека с улицы не сделают совладельцем компании, принадлежащей семье Грудининых. Рискну предположить (только предположить), что 20% акций «Универсальной финансовой компании» контролируются семьей Грудинина через «зиц-председателя» Сергея Хмельницкого. Вот такая семейная идиллия.

От редакции: Проверим. Вот данные по ООО "Таир".

http://unfall.ru/view/tair/424017

Учредители: 

Хмельницкая Тамара Титеевна (доля участия - 25%)

Грудинин Артем Павлович (доля участия - 25%)

Грудинина Ирина Игоревна (доля участия - 25%)

Хмельницкий Сергей Петрович (доля участия - 25%)

Юридический адрес: 142715, МОСКОВСКАЯ область, ЛЕНИНСКИЙ район, п. СВХ ИМ. ЛЕНИНА.

Теперь по "Универсальной финансовой компании".

http://www.rusprofile.ru/id/2837174

Генеральный директор Хмельницкий Сергей Петрович

103009, город Москва, переулок Брюсов, 8-10-стр.2

Учредители ООО "Универсальная Финансовая Компания"

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "БОНТРО ЛТД"

БЕЛИЗ

Доля: 9 900 - 99 %

РЕГ №: 30,423

Хмельницкий Сергей Петрович

Доля: 100

***

Естественно, мы не можем сказать сейчас, кто является владельцем (или владельцами) офшорной компании из Белиза. Но можем сказать твердо - около 20% ЗАО "Совхоз имени Ленина" принадлежит офшору с неясными учредителями через компанию, гендиректором которой является достаточно близкий к Грудинину человек.

За Грудинина! Самозакапывающаяся могила КПРФ

Просто удивительно здорово работают кадровые службы Администрации президента. Надо же - подобрать такого кандидата, у которого каждый день вылезают какие-то мутные подробности в биографии. Даже боязно подумать, что там обнаружится ближе к 18 марта... А ведь все началось с безобидного катания на лыжах в Баварии на Новый год.

Грудинин просто издевается!

Думаю, к окончанию предвыборной кампании кандидату Грудинину придется еще раз слетать в Европу. Но уже без обратного билета... Ясно, почему человек не торопится закрывать банковские счета - пригодятся еще.

А.Б.

***

PS. Теоретически, если б речь шла не о фарсе, а о реальной судьбе страны и государства - все ж не козу продаем, а президента выбираем - сейчас все наши органы, ФСБ, СВР, "русские хакеры" должны рыть землю, но добыть сведения, кто же является учредителями и владельцами этой "Бонтро ЛТД" из Белиза. Должны подключить через МИД и иные каналы все горизонтальные связи с Ми-6, ЦРУ и АНБ, но до выборов обнародовать, кто же эти загадочные бенефициары белизского офшора.

В противном случае нехорошо же получится - президентом страны может стать человек, грубо нарушивший закон о выборах президента, то есть не могущий стать президентом. Либо должны быть предоставлены четкие доказательства - Грудинин чист перед офшорами, как моча олимпийкого чемпиона перед WADA.

Но вот ведь что интересно - никто не будет рыть землю...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!!TOT-JATAKIBOG!!!&& написал 17.02.2018 01:38
"Просто удивительно здорово работают кадровые службы Администрации президента. Надо же - подобрать такого кандидата, у которого каждый день вылезают какие-то мутные подробности в биографии. Даже боязно подумать, что там обнаружится ближе к 18 марта..."
- Такого таки компромата накопать можно на любого "бЫзнесмена" - то таки да! Искать не сложно - кинь на собаку - таки на махинатора попадешь - это результат таки построения ебанымивротлибераламиправозащитниками - таки "правового государства" - то таки да...
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