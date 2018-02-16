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Московский листок

Подготовка к массовому расстрелу во флоридской школе шла на глазах ФБР

Опубликовано 16.02.2018 в разделе комментариев 2

криминал сша школа фбр
Подготовка к массовому расстрелу во флоридской школе шла на глазах ФБР

Федеральное бюро расследований США (ФБР) признало, что располагало информацией о возможных преступных намерениях Николаса Круза, устроившего в День всех влюбленных бойню в школе города Паркленд с 17 жертвами. Еще в прошлом месяце знакомый убийцы позвонил на горячую линию ФБР и поделился своими опасениями насчет молодого человека. 

Звонок поступил в ведомство 5 января 2018 года. Человек, который преставился знакомым Круза, высказал свою обеспокоенность по поводу него, сообщается в пятницу, 16 февраля, в пресс-срелизе на официальном сайте ФБР. 

Звонивший рассказал, что Круз является владельцем оружия, собирается убить людей, ведет себя непредсказуемо, размещает тревожные сообщения в социальных сетях и, возможно, собирается устроить стрельбу в школе. 

Согласно действующему протоколу, информация, предоставленная по горячей линии, должна была быть оценена как потенциальная угроза жизни. Затем ее следовало направить в отделение ФБР в Майами, где были бы предприняты соответствующие следственные действия. 

Однако в этом случае протокол был нарушен. Сведения не перенаправили в Майами, и никакие следственные действия не проводились. 

Стрельба в школе во Флориде, жертвами которой стали 17 человек, произошла в среду вечером. Круз, открывший огонь, ранее был исключен из этого учебного заведения за нарушения дисциплины. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.

Напомним, Трамп вчера сделал заявление о том, что "ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать себя в опасности в американской школе", опубликованное в Twitter наряду с соболезнованиями семьям погибших, спровоцировало гнев пользователей. Особенно резко отреагировали те, кто был в подвергшейся нападению школе в роковой день. 

"Я не хочу твоих соболезнований, чертов кусок дерьма. Мои друзья и учителя были расстреляны. Многие из моих одноклассников мертвы", - написала в ответ Трампу одна из учениц по имени Сара, пишет Newsweek.

Она также призвала лидера США принять меры по контролю за оборотом оружия в стране. "Сделай что-нибудь, вместо того чтобы просто молиться. Молитвами тут ничего не поправить. Но контроль [за оборотом оружия] поможет предотвратить повторные ЧП", - написала пользовательница.  

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 17.02.2018 01:20
"Подготовка к массовому расстрелу во флоридской школе шла на глазах ФБР"
- - - - - - -
Федеральное Бюро Расстрелов.
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Мы одно стадо
Меркель мать народов написал 17.02.2018 00:03
Союз нерушимый республик свободных
Сплотил навеки великий шенген
Да здравствует созданый волей олигархов
Единый могучий Евро Союз
Слався,Отечество наше свободное
Дружбы мигрантов надежный оплот
Партия Меркель-сила народная
Нас к торжеству толерантности ведет
Сквозь дым покрышек сияло нам солнце свободы
И Сорос великий нам путь озорил
На липовое дело поднял Сорос народы
На лень и безвиз нас вдохновил
В победе бессмертных идей толерантности
Мы видим грядущее нашей страны
И голубому знамени Славной Отчизны
Мы будет всегда беззаветно верны!
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