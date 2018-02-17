Общаги Трехгорки в ДГИ. Мы решим ваш вопрос. Где-то в течении года

15 февраля жильцы общежитий Трёхгорки пришли в ДГИ (напоминаем, люди были записаны на прием после коллективного визита 8 февраля). Представители ДГИ решили пропустить на приём только одного представителя от трёх домов, людям это не понравилось. После того как жильцы начали выражать недовольство и скандировать: «Просим решить вопрос!», «Требуем заключить договоры социального найма!», «Гаман (руководитель ДГИ) выходи!», спустя некоторое время, пропустили, всё-таки, всех.

Далее начались переговоры.

Г. Озерова (заместитель руководителя ДГИ) рассказала жильцам, что город в курсе их проблем, что их проблемой занимаются и ещё нужно собрать очень много документов. Что у города есть три варианта решения проблемы, которые сейчас разрабатываются.

Но вот на вопрос: "Что будет сделано конкретно?" - Озерова ответить не могла, заявила - это город решает. На вопрос: "Когда, всё-таки решит?" - с третьего раза ответила, что в течении года.

«Говорила много хорошего, но ничего конкретного», - так высказываются жильцы Трёхгорки о ее словах.

Естественно, людей не устраивает слышать много хорошего и ничего конкретного, пока выборы идут, а по их завершению получить уже привычный игнор. Жильцы общежитий Трёхгорки вместе с другими жильцами общежитий (также услышавших много доброго и ничего конкретно обозначенного) планируют коллективно отправиться в Приёмную Правительства РФ (20 февраля в 16-00).

Отметим, что пока шел скандал на входе в ДГИ, автору материала позвонили из Тверского суда и заявили, что на него там лежит и ждет рассмотрения административное дело по ст. 20.2 пункт 8 (ответственность до 30 суток ареста). Связан этот привет с молниеносной реакцией ДГИ или с реакцией других структур, также обиженных акциями в защиту прав трудового народа, в которых автор материала участвовал, ему пока неизвестно.

Напоминаем, по закону общежитие не может быть в частных руках, оно должно переходить в муниципальный жилой фонд (ст. 18 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. N 8) . Жильцы при этом имеют право на заключение договора соцнайма (ст. 7 закона"О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации"). Однако на практике закон соблюдается не всегда. Люди, ставшие жертвой захвата жилых домов бизнесменами, вынуждены платить за жилье по ценам, многократно превышающим коммунальные. А главное, они не могут заключить договора социального найма. А, значит, они, или их дети, могут в любой момент оказаться на улице.