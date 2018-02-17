Выборы 2018 и кризис левого движения

14 февраля в городе на Неве прошёл круглый стол «Выборы 2018. Кампания Грудинина и кризис левого движения в России», организованный научно-образовательным проектом «ПроДиалог» в сотрудничестве с Институтом глобализации и социальных движений.

В ходе выступлений основные тезисы официального доклада ИГСО были озвучены директором института Борисом Кагарлицким, которого также поддержал и член Питерского коллектива ИГСО, политолог, Олег Лисенков. Кагарлицкий подчеркнул, что кандидатура Грудинина не только не стала объединяющей для левых, но, напротив, явилась фактором раскола. Помимо этого в обсуждении приняли участие такие деятели Петербургского левого движения как: координатор Левого фронта по Санкт-Петербургу, Евгений Козлов, первый секретарь Петербургского отделения ЛКСМ РФ, Егор Михайлов и один из руководителей Объединенной Коммунистической Партии в Санкт-Петербурге, Кирилл Васильев.

Кирилл Васильев от имени ОКП заявил, что его партия не хочет нести ответственность за решения и политику, которую в одностороннем порядке проводит КПРФ. Поддерживавший кандидатуру Грудинина профессор Абрамсон настаивал на том, что левые должны обратить внимание на нужды научной интеллигенции, чего, однако, не происходит.