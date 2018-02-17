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Московский листок

Пензенские чинуши валят вину за обрушение жилищного фонда на неправильную эксплуатацию жильцами

Опубликовано 17.02.2018 в разделе комментариев 0

подмосковье пенза разруха реновация жилфонд
Пензенские чинуши валят вину за обрушение жилищного фонда на неправильную эксплуатацию жильцами

В пятиэтажном доме в Пензе в пятницу вечером произошло частичное обрушение торцевой стены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города. В результате инцидента никто не пострадал. При этом чиновники отметили, что последствия аварии могли быть трагическими, и все из-за безответственности некоторых жильцов. 

По словам представителя пресс-службы, помещение, где была насквозь нарушена кирпичная кладка торцевой стены здания, представляет собой ванную комнату. Жильцы установили там стиральные машины, но не подключили их к канализации. 

В результате отработанная вода выливалась прямо на стены, стекала на пол, просачивалась в отверстия и скапливалась. "Эта ситуация сохраняется длительное время, в результате стены и перекрытия здания намокли, потеряли устойчивость и под действием низких температур стали разрушаться", - пояснили в мэрии. 

Как передает агентство, на место происшествия выезжал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. 

"Мы столкнулись с ситуацией, когда безответственность жильцов могла привести к трагедии. В настоящее время опасности для людей нет. Завтра на место прибудут строители, которые проведут восстановительные работы", - сообщил чиновник.

От редакции: Помните, что мы писали год назад о реновации? Что это московская элита бесится с жиру и пытается реанимировать строительный бизнес государственными вливаниями, как-то сдвинуть с мёртвой точки продажи перепроизведённого элитного жилья, а для этого ломает вполне ещё годные для жилья кварталы. Ну, таковы законы бизнеса: надо что-то разрушить у бедных, чтобы нажиться на тех, кто побогаче, а для этого - делать вид, что долго и трудно что-то созидаешь, ищешь инвестора и т.д. Причём собянинские проходимцы это честно писали в брошюрке о реновации, которая распространялась через МФЦ: ну, нет у государства для вас жилья, поэтому мы сами профинансируем строительный (сверхприбыльный!) бизнес из программы реновации, чтоб они "инвестировали" в ваше жильё... Стопроцентная афера - в то время, как жилфонд по всей стране в жутком состоянии.

И даже перед перевыборами Путина его не пытаются обновить: не на что, всё ушло на Сирию, на пиар, на собственное сверхпотребление. Настолько не на что, что и дольки Роснефти пришлось продавать - последнее. При этом при всём Собянин, боясь каждой нашей публикации и вычитывая их по буквам, не просто ворует лозунги - он буквально отвечает на критику, но только словами, а не делами. Мы полгода назад заявили "Московский бюджет - в регионы!". После Нового года он заявил, что некие деньги отправляет в регионы (как гастарбайтеры своим семьям прямо...). Но где результаты? Бараки и хрущобы разваливаются, нового никто не строит.

Далеко не надо ездить: в Подмосковье бараки и оштукатуренные здания 1950-х годов стоят на вполне зримых с шоссе и с железной дороги пространствах, их видят и персоны власти, но вот тут почему-то никакая реновация не проводится. Эта же проблема и в Пензе - и не надо сваливать на жильцов ту вину, что лежит на власти миллиардеров! Расселить и ветеранов Великой отечественной войны единоросс Воробьёв, который губернатор никак не может (хотя ещё Митяй Тосканский хвастался, что решит эту проблему окончательно в 2010-м) - в Черустях, в Шатуре. Зато находятся миллиарды на строительство заводов для производства элитных блюд азиатской кухни (его наивные пиарщики об этом трубят на своём телеканале), для обработки вырощенных тут же грибов, которые тоже малобюджетные трудящиеся не потребляют  - просто потому что не то они едят. Да что Подмосковье - и общаги Трёхгорки в Москве давно взывают, и на Миуссах в центре Москвы, в двух шагах от Тверской сваливают горы снега, рядом - не только Управа Тверского района, но и Общественная палата, и это никого не смущает (ни в Правительстве Москвы, ни в самой Палатке - которую со времён её изобретения Сурковым как-то подзабыли). 

Д.Ч.

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