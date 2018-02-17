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Московский листок

Порошенко объявил войну, может, пора обороняться?

Опубликовано 17.02.2018 в разделе комментариев 10

украина война киев майдан
Порошенко объявил войну, может, пора обороняться?

Петр Порошенко призвал запретить флаг России по всему миру. Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба украинского президента. 

По словам Порошенко, в нынешней политике Москвы «нет места честной игре», и именно поэтому российский флаг не развевается на Олимпийских играх в Пхёнчхане. 

«Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы», — добавил президент Украины.

«Гибридная война, начатая Россией, превращается в мировую гибридную войну», — сказал Порошенко. 

По его словам, методы гибридной войны, «испытанные российским руководством в Украине», используются и в других регионах мира. 

Украинский президент также обвинил Россию в распространении вируса Petya.

От редакции: Украина последовательно придерживается курса на войну с Россией. По сути она уже ведет эту войну, хотя официально ее не объявляет, а Россия делает вид, что у нас мир и все по-прежнему.

Нет, не по прежнему!

Украина готовится к полномасштабной войне с Россией, пытается ликвидировать пробелы в структуре своего военно-промышленного комплекса - разрабатываются тактические ракеты собственного производства, идут попытки создать собственную истребительную и штурмовую авиацию, закупается зарубежная военная техника, модернизируется производство тяжелой техники. 

Идет диверсионно-террористическая война, и не замечать это могут только российские спецслужбы. Уверен, что перед началом весеннего наступления на Добассе будет проведена серия диверсионных акций с целью ослабить оборону республик и деморализовать население. Не исключено, что теракты пройдут и в Ростовской области - предварительная подготовка уже была проведена в прошлом году целой серией так и не объясненных происшествий.

Утверждают, что Путин говорил с Порошенко, а Лавров с Климкиным. О чем? С противником можно переговариваться только об условиях капитуляции, но об этом, кажется, пока речи не идет.

Может хватит врать самим себе?

Украинское государство в том виде, в каком оно существует на настоящее время, никогда и ни при каких обстоятельствах дружественным России не станет. Весь смысл его существования в противостоянии с Россией, чего его руководство вовсе не скрывает.

Нам оно нужно под боком?

Россия должна четко понять - ее задачей на этом направлении является ликвидация украинского государства в том виде, какой оно приняло в настоящее время.

Это не значит ликвидацию украинской государственности как таковой и тем более какого-то плохого отношения к народу украинцев - это вторая по численности национальность в России, в конце концов. После победы над нацистской Германией немецкая государственность не была уничтожена, наоборот, возникло сразу два германских государства. И очень жаль, что ГДР была впоследствии захвачена ФРГ и уничтожена - это трагедия немецкого народа еще ждет своего исследования.

Украина в нынешнем виде - это даже не "больной человек Европы". Это сумасшедший человек Европы. Она опасна и для окружающих, и для самой себя в первую очередь. Уже сейчас под предлогом войны с Россией она методично уничтожает собственное население и материальную инфраструктуру на Донбассе, и в открытую готовится повторить все это в Крыму. В более отдаленных планах - Кубань, Ростовская и Воронежская области.

Нужно понимать, что у Киева сегодня разногласия не с режимом в Москве, а непримиримые противоречия с Россией как таковой, независимо от того, кто сидит в кремле. Это и есть на сегодня национальная идея украинского государства. Но место Москвы в воспаленных мозгах киевских политиков может занять и Варшава, и Анкара, и Бухарест, и Будапешт, и Минск. Даже Берлин и Вашингтон при известном стечении обстоятельств. Переход от "братской любви" к тотальной ненависти займет буквально день. Потому что у этой государственности нет никакой позитивной внутренней идеи - только ненависть к окружающим "ворогам". И внутренним врагам тоже, разумеется - это отнюдь не демократия.

И чем быстрей кремль перейдет от заигрываний с агрессором к его методичной ликвидации, тем лучше. За Белгородом земли нет, дороги перекрыть, железнодрожные пути разобрать, торговлю запретить под страхом уголовного преследования. Дипломатические отношения разорвать. Бизнес на Украине считать контрабандой. Признать ДНР и ЛНР, причем как правопреемников УССР, остальную территорию Украины считать временно оккупированной незаконными вооруженными формированиями. Начать, наконец, не на словах, а на деле поддерживать национально-освободительную борьбу украинского народа против нацистского режима в Киеве.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
брэд написал 17.02.2018 13:33
"а вот в чем толин интерес ?"
.
Толя - коммунист, а коммунисты создавали "нации", республики, и в 1990-91 отпустили их в автономное плавание по бурным водам. Создатели "наций" и "независимых государств СНГ" неравнодушны к их судьбе. Они никак не могут заявить, что их создания нежизнеспособны, представляют опасность.
Поэтому они подчеркивают: "государство в том виде, какой оно приняло в настоящее время". А в другое время и в другом виде, значит, все будет ОК. Боротьбисты.
Что не нравится в нынешнем состоянии бывшей УССР? То, что она провела декоммунизацию, снесла памятники вождям коммунистов.
Но если мы посмотрим на другие республики СССР, от Эстонии и РФ до Киргизии, разве там происходит не то же самое, что на украине? Из этого можно сделать вывод, что иными национальные республики (то есть нацистские) быть и не могут.
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(без названия)
г жопинск написал 17.02.2018 13:08
не стОит обороняца,да и не стоИт....
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(без названия)
стоик1119 написал 17.02.2018 13:01
Порошенко - сионист, а значит преступник?
.
Украинцы восстали против сионизма, но московские сионисты помогают сионисту Порошенко?
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Россiя сворачивает добычу газа на ворованных месторождениях
Светослав...................................... написал 17.02.2018 13:00
Россiя решила свернуть добычу газа на Одесском газовом месторождении, которое было отжато вместе с Крымом. Прекращение добычи вызвано исковым заявлением Украины, обвинившей оккупанта в осуществлении хоздеятельности в своей исключительной экономической зоне.
.
Одесское месторождение -- это 21 млрд кубов разведанных запасов и ежегодной добычей в 900 млн кубометров, шо обеспечивает потребности временно оккупированного Крыма на 60%. Теперь газ на Крым придется возить с iсторической родiны, шо повлечет за собой повышение тарифов и прочие прелести бытия... ))
.
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Долой КГБ-фашизм!!
барсук написал 17.02.2018 12:55
Украина и Рашка-это один православный Мордор."Разделяй и стравливай"-любимая фишка расистской иудейской чекистии.Порошенко предал украинцев везде где можно а Путин наступает на грабли Гитлера,который сделал из своего народа пушечное мясо и повел его на войну против соседей.Россия - агрессор и оккупант, не будем забывать! "Мочить в сортире" надо не русских и украинцев а диктатуру мафиозных кланов,засевших Москве.Сами россияне в первую очередь заинтересованны в мире с Украиной и прекращении развязанной кгбшным фашизмом войны
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Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 17.02.2018 12:46
Украина и Рашка-это один православный Мордор."Разделяй и стравливай"-любимая фишка расистской иудейской либерастии.Путин предал русских везде где можно а Порошенко наступает на грабли Гитлера,который сделал из своего народа пушечное мясо."Мочить в сортире" надо не русских и украинцев а диктатуру мафиозных кланов,засевших в Киеве и Кремле.
Ответить
Ликбез для Баранов(а)
Светослав...................................... написал 17.02.2018 12:40
\\\Россия должна четко понять - ее задачей на этом направлении является ликвидация украинского государства в том виде, какой оно приняло в настоящее время.///
.
Ну, и чем таким кроме ЯО вы собрались нас ликвидировать? Ась, мосьЁ рЫдактор? ))
Лучшие части ваших вояк и iхтамнетов утилизированы на Донбассе и в Сирии, денег у вас нет, союзников у вас нет, техника и вооружения на всяк случАй Штатами в Европу уже завезены, за Уралом с хитрым азиатским прищуром пробуют ноготком остроту своих ножей Китай с Японией... Пробуйте ))
.
\\\И чем быстрей кремль перейдет от заигрываний с агрессором к его методичной ликвидации, тем лучше. За Белгородом земли нет, дороги перекрыть, железнодрожные пути разобрать, торговлю запретить под страхом уголовного преследования. ///
.
А вот это правильно. Перед развалом неофашистская россiя должна на время чучхеизироваться, шоб недонародец русскiй осознал, как оно без цивилизации. Вперед к лаптям, лучинам и замлянкам, таварищи!!! ))
.
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вперед
на мины написал 17.02.2018 12:38
Баранову взять автомат,Калашникову залезть на дрон,Черному поднять красное знамя,Головенко написать статью.И всем отправиться освобождать Украину от бендерофашисткой нечисти!
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(без названия)
буттер написал 17.02.2018 12:37
петю еще можно понять, а вот в чем толин интерес ?
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(без названия)
брэд написал 17.02.2018 12:33
Бред со всех сторон. Что от Пэти, что от Толи.
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