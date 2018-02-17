Порошенко объявил войну, может, пора обороняться?

Петр Порошенко призвал запретить флаг России по всему миру. Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба украинского президента.
По словам Порошенко, в нынешней политике Москвы «нет места честной игре», и именно поэтому российский флаг не развевается на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
«Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы», — добавил президент Украины.
«Гибридная война, начатая Россией, превращается в мировую гибридную войну», — сказал Порошенко.
По его словам, методы гибридной войны, «испытанные российским руководством в Украине», используются и в других регионах мира.
Украинский президент также обвинил Россию в распространении вируса Petya.
От редакции: Украина последовательно придерживается курса на войну с Россией. По сути она уже ведет эту войну, хотя официально ее не объявляет, а Россия делает вид, что у нас мир и все по-прежнему.
Нет, не по прежнему!
Украина готовится к полномасштабной войне с Россией, пытается ликвидировать пробелы в структуре своего военно-промышленного комплекса - разрабатываются тактические ракеты собственного производства, идут попытки создать собственную истребительную и штурмовую авиацию, закупается зарубежная военная техника, модернизируется производство тяжелой техники.
Идет диверсионно-террористическая война, и не замечать это могут только российские спецслужбы. Уверен, что перед началом весеннего наступления на Добассе будет проведена серия диверсионных акций с целью ослабить оборону республик и деморализовать население. Не исключено, что теракты пройдут и в Ростовской области - предварительная подготовка уже была проведена в прошлом году целой серией так и не объясненных происшествий.
Утверждают, что Путин говорил с Порошенко, а Лавров с Климкиным. О чем? С противником можно переговариваться только об условиях капитуляции, но об этом, кажется, пока речи не идет.
Может хватит врать самим себе?
Украинское государство в том виде, в каком оно существует на настоящее время, никогда и ни при каких обстоятельствах дружественным России не станет. Весь смысл его существования в противостоянии с Россией, чего его руководство вовсе не скрывает.
Нам оно нужно под боком?
Россия должна четко понять - ее задачей на этом направлении является ликвидация украинского государства в том виде, какой оно приняло в настоящее время.
Это не значит ликвидацию украинской государственности как таковой и тем более какого-то плохого отношения к народу украинцев - это вторая по численности национальность в России, в конце концов. После победы над нацистской Германией немецкая государственность не была уничтожена, наоборот, возникло сразу два германских государства. И очень жаль, что ГДР была впоследствии захвачена ФРГ и уничтожена - это трагедия немецкого народа еще ждет своего исследования.
Украина в нынешнем виде - это даже не "больной человек Европы". Это сумасшедший человек Европы. Она опасна и для окружающих, и для самой себя в первую очередь. Уже сейчас под предлогом войны с Россией она методично уничтожает собственное население и материальную инфраструктуру на Донбассе, и в открытую готовится повторить все это в Крыму. В более отдаленных планах - Кубань, Ростовская и Воронежская области.
Нужно понимать, что у Киева сегодня разногласия не с режимом в Москве, а непримиримые противоречия с Россией как таковой, независимо от того, кто сидит в кремле. Это и есть на сегодня национальная идея украинского государства. Но место Москвы в воспаленных мозгах киевских политиков может занять и Варшава, и Анкара, и Бухарест, и Будапешт, и Минск. Даже Берлин и Вашингтон при известном стечении обстоятельств. Переход от "братской любви" к тотальной ненависти займет буквально день. Потому что у этой государственности нет никакой позитивной внутренней идеи - только ненависть к окружающим "ворогам". И внутренним врагам тоже, разумеется - это отнюдь не демократия.
И чем быстрей кремль перейдет от заигрываний с агрессором к его методичной ликвидации, тем лучше. За Белгородом земли нет, дороги перекрыть, железнодрожные пути разобрать, торговлю запретить под страхом уголовного преследования. Дипломатические отношения разорвать. Бизнес на Украине считать контрабандой. Признать ДНР и ЛНР, причем как правопреемников УССР, остальную территорию Украины считать временно оккупированной незаконными вооруженными формированиями. Начать, наконец, не на словах, а на деле поддерживать национально-освободительную борьбу украинского народа против нацистского режима в Киеве.
А.Б.
брэд написал 17.02.2018 13:33
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Толя - коммунист, а коммунисты создавали "нации", республики, и в 1990-91 отпустили их в автономное плавание по бурным водам. Создатели "наций" и "независимых государств СНГ" неравнодушны к их судьбе. Они никак не могут заявить, что их создания нежизнеспособны, представляют опасность.
Поэтому они подчеркивают: "государство в том виде, какой оно приняло в настоящее время". А в другое время и в другом виде, значит, все будет ОК. Боротьбисты.
Что не нравится в нынешнем состоянии бывшей УССР? То, что она провела декоммунизацию, снесла памятники вождям коммунистов.
Но если мы посмотрим на другие республики СССР, от Эстонии и РФ до Киргизии, разве там происходит не то же самое, что на украине? Из этого можно сделать вывод, что иными национальные республики (то есть нацистские) быть и не могут.
г жопинск написал 17.02.2018 13:08
стоик1119 написал 17.02.2018 13:01
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Украинцы восстали против сионизма, но московские сионисты помогают сионисту Порошенко?
Светослав...................................... написал 17.02.2018 13:00
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Одесское месторождение -- это 21 млрд кубов разведанных запасов и ежегодной добычей в 900 млн кубометров, шо обеспечивает потребности временно оккупированного Крыма на 60%. Теперь газ на Крым придется возить с iсторической родiны, шо повлечет за собой повышение тарифов и прочие прелести бытия... ))
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барсук написал 17.02.2018 12:55
Лис написал 17.02.2018 12:46
Светослав...................................... написал 17.02.2018 12:40
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Ну, и чем таким кроме ЯО вы собрались нас ликвидировать? Ась, мосьЁ рЫдактор? ))
Лучшие части ваших вояк и iхтамнетов утилизированы на Донбассе и в Сирии, денег у вас нет, союзников у вас нет, техника и вооружения на всяк случАй Штатами в Европу уже завезены, за Уралом с хитрым азиатским прищуром пробуют ноготком остроту своих ножей Китай с Японией... Пробуйте ))
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\\\И чем быстрей кремль перейдет от заигрываний с агрессором к его методичной ликвидации, тем лучше. За Белгородом земли нет, дороги перекрыть, железнодрожные пути разобрать, торговлю запретить под страхом уголовного преследования. ///
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А вот это правильно. Перед развалом неофашистская россiя должна на время чучхеизироваться, шоб недонародец русскiй осознал, как оно без цивилизации. Вперед к лаптям, лучинам и замлянкам, таварищи!!! ))
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на мины написал 17.02.2018 12:38
буттер написал 17.02.2018 12:37
брэд написал 17.02.2018 12:33