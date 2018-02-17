Порошенко объявил войну, может, пора обороняться?

Петр Порошенко призвал запретить флаг России по всему миру. Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба украинского президента.

По словам Порошенко, в нынешней политике Москвы «нет места честной игре», и именно поэтому российский флаг не развевается на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы», — добавил президент Украины.

«Гибридная война, начатая Россией, превращается в мировую гибридную войну», — сказал Порошенко.

По его словам, методы гибридной войны, «испытанные российским руководством в Украине», используются и в других регионах мира.

Украинский президент также обвинил Россию в распространении вируса Petya.

От редакции: Украина последовательно придерживается курса на войну с Россией. По сути она уже ведет эту войну, хотя официально ее не объявляет, а Россия делает вид, что у нас мир и все по-прежнему.

Нет, не по прежнему!

Украина готовится к полномасштабной войне с Россией, пытается ликвидировать пробелы в структуре своего военно-промышленного комплекса - разрабатываются тактические ракеты собственного производства, идут попытки создать собственную истребительную и штурмовую авиацию, закупается зарубежная военная техника, модернизируется производство тяжелой техники.

Идет диверсионно-террористическая война, и не замечать это могут только российские спецслужбы. Уверен, что перед началом весеннего наступления на Добассе будет проведена серия диверсионных акций с целью ослабить оборону республик и деморализовать население. Не исключено, что теракты пройдут и в Ростовской области - предварительная подготовка уже была проведена в прошлом году целой серией так и не объясненных происшествий.

Утверждают, что Путин говорил с Порошенко, а Лавров с Климкиным. О чем? С противником можно переговариваться только об условиях капитуляции, но об этом, кажется, пока речи не идет.

Может хватит врать самим себе?

Украинское государство в том виде, в каком оно существует на настоящее время, никогда и ни при каких обстоятельствах дружественным России не станет. Весь смысл его существования в противостоянии с Россией, чего его руководство вовсе не скрывает.

Нам оно нужно под боком?

Россия должна четко понять - ее задачей на этом направлении является ликвидация украинского государства в том виде, какой оно приняло в настоящее время.

Это не значит ликвидацию украинской государственности как таковой и тем более какого-то плохого отношения к народу украинцев - это вторая по численности национальность в России, в конце концов. После победы над нацистской Германией немецкая государственность не была уничтожена, наоборот, возникло сразу два германских государства. И очень жаль, что ГДР была впоследствии захвачена ФРГ и уничтожена - это трагедия немецкого народа еще ждет своего исследования.

Украина в нынешнем виде - это даже не "больной человек Европы". Это сумасшедший человек Европы. Она опасна и для окружающих, и для самой себя в первую очередь. Уже сейчас под предлогом войны с Россией она методично уничтожает собственное население и материальную инфраструктуру на Донбассе, и в открытую готовится повторить все это в Крыму. В более отдаленных планах - Кубань, Ростовская и Воронежская области.

Нужно понимать, что у Киева сегодня разногласия не с режимом в Москве, а непримиримые противоречия с Россией как таковой, независимо от того, кто сидит в кремле. Это и есть на сегодня национальная идея украинского государства. Но место Москвы в воспаленных мозгах киевских политиков может занять и Варшава, и Анкара, и Бухарест, и Будапешт, и Минск. Даже Берлин и Вашингтон при известном стечении обстоятельств. Переход от "братской любви" к тотальной ненависти займет буквально день. Потому что у этой государственности нет никакой позитивной внутренней идеи - только ненависть к окружающим "ворогам". И внутренним врагам тоже, разумеется - это отнюдь не демократия.

И чем быстрей кремль перейдет от заигрываний с агрессором к его методичной ликвидации, тем лучше. За Белгородом земли нет, дороги перекрыть, железнодрожные пути разобрать, торговлю запретить под страхом уголовного преследования. Дипломатические отношения разорвать. Бизнес на Украине считать контрабандой. Признать ДНР и ЛНР, причем как правопреемников УССР, остальную территорию Украины считать временно оккупированной незаконными вооруженными формированиями. Начать, наконец, не на словах, а на деле поддерживать национально-освободительную борьбу украинского народа против нацистского режима в Киеве.

А.Б.