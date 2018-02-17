Полиция арестовала обманутых пайщиков совхоза имени Ленина

Адвокат Александр Зорин сообщил в своем Facebook о задержанных в Москве участниках акции протеста обманутых пайщиков совхоза им. Ленина.
«Беспредел! По просьбе кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина депутат Госдумы Родин договорился с полицией и десять обманутых пайщиков совхоза им. Ленина, которые пришли выразить своё мнение были упакованы в автозак и задержаны», — написал он в соцсети.
Пайщики устроили пикет у здания Дома кино, где под патронажем КПРФ проходит всероссийский съезд обманутых дольщиков, на котором выступал и Грудинин.
Гражданин СССР написал 17.02.2018 13:17
Лис написал 17.02.2018 12:50