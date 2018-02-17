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Московский листок

Полиция арестовала обманутых пайщиков совхоза имени Ленина

Опубликовано 17.02.2018 в разделе комментариев 2

Полиция арестовала обманутых пайщиков совхоза имени Ленина

Адвокат Александр Зорин сообщил в своем Facebook о задержанных в Москве участниках акции протеста обманутых пайщиков совхоза им. Ленина.

«Беспредел! По просьбе кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина депутат Госдумы Родин договорился с полицией и десять обманутых пайщиков совхоза им. Ленина, которые пришли выразить своё мнение были упакованы в автозак и задержаны», — написал он в соцсети.

Пайщики устроили пикет у здания Дома кино, где под патронажем КПРФ проходит всероссийский съезд обманутых дольщиков, на котором выступал и Грудинин.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Долой ОПГ"Путин"!!!
Гражданин СССР написал 17.02.2018 13:17
СССР находится под окупацией...И в отношении граждан СССР проводитца политика геноцида
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Долой ОПГ"Путин"!!!
Лис написал 17.02.2018 12:50
Православный Мордор-это тюрьма народов где у "рабов божьих" вообще нет никаких прав.
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