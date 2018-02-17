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Московский листок

Появление ООН в ДНР и ЛНР может стать "амнистией" для околопутинских миллиардеров

Опубликовано 17.02.2018 в разделе комментариев 1

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Появление ООН в ДНР и ЛНР может стать "амнистией" для околопутинских миллиардеров

Европейский союз может начать пошаговую отмену санкций с России, если удастся реализовать идею о вводе миссии ООН в Донбасс. Об этом сообщил в субботу глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности. МИД Германии давно выступает за поэтапную отмену санкций, но руководство страны придерживается единой с Евросоюзом политики. 

"Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", - цитирует Габриэля ТАСС. 

Тему сотрудничества с Россией Габриэль продолжил на деловом завтраке с бизнесменами РФ и Германии, передает "Интерфакс". Он заявил, что нынешние цифры товарооборота между двумя странами заставляют "стыдиться". До введения санкций Германия была главным партнером РФ в Евросоюзе и пострадала больше других. По словам германского министра, "возможности для торговли между Россией и Германией такие большие, что если посмотреть на нынешние цифры (товарооборота), то становится стыдно"... "Россия - наш большой европейский сосед. Если мы хотим мира в Европе, нам необходимо сотрудничать с Россией", - заявил глава МИД. 

В начале сентября стало известно, что Россия по поручению президента Владимира Путина направила Совбезу ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Тогда глава германского МИД Зигмар Габриэль выступил с предложением считать ввод миротворческой миссии ООН в Донбасс первым шагом к снятию антироссийских санкций. За поэтапное снятие санкций последовательно выступал и предшественник Габриэля на этом посту Франк-Вальтер Штайнмайер. 

Пока идея Москвы наталкивается на противодействие Киева. Там миротворческую миссию видят совсем иначе. Во-первых, работать "голубые каски" должны по всей зоне конфликта, а не только на линии соприкосновения. Во-вторых, Киев требует передать контроль над границей сепаратистских республик с Россией. В-третьих, среди миротворцев не должно быть россиян, настаивают там. 

В июле прошлого года Габриэль призывал Евросоюз пересмотреть свою позицию относительно санкций против РФ и начать отменять их, не дожидаясь полного выполнения минских соглашений, так как, по его мнению, в нынешних условиях выполнение этих договоренностей на 100% невозможно. 

Минские соглашения были подписаны между Украиной и представителями двух сепаратистских республик - ДНР и ЛНР - по итогам многочасовых переговоров с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции. Выполнение этих соглашений не раз называлось условием отмены европейских санкций против России. 

По многим направлениям выполнение перечня буксует. Главное достижение нынешней зимы - массовый обмен пленными в конце декабря. Неделю назад у президента Путина обсуждали второй этап обмена.

- Так вот, в общем, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - вполне откровенно и публично ведётся диалог элит: вы там сворачивайте всякое "народничество" в "республиках", и потихоньку их возвращайте Украине, а мы ваши капитальчики местами разморозим, ваши заначки вернём, господа "лучшие люди России", и во всём этом фарсе смешно даже не то, что Сурков, "крёстный отец ДНР и ЛНР" сам же и "сливает" Донбасс на переговорах с США, а то, что санкции против буржуев-паразитов упорно все СМИ (включая как бы иностранные и оппозиционные) называют "санкциями против России" - нет, господа, это санкции против паразитов России, выражайтесь точно, Россия и сама от них освободится, но если с вашей помощью - вельми понеже, вы только выражайтесь точнее, сами-то не позорьтесь. 



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Всего комментариев к статье: 1
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брэд написал 17.02.2018 13:37
Ну значит, если введут войска ООН, минские договоры сразу перестанут буксовать?
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