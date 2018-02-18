Десоветизаторы получают отпор. В России идёт "война" за эсера Каляева

Как известно, важнейшей частью победы либерал-фашистского "Евромайдана" на Украине была декоммунизация, или десоветизация. Майдан, собственно, и начал в 2013 году, ещё до своей победы, со свержения и раздробления на куски кувалдами памятника Владимиру Ильичу Ленину на Крещатике. Сейчас эти кувалды снесли на Украине уже тысячи объектов — все памятники Ленину, всем революционерам и советским деятелям по всей Украине, и ныне вовсю дробят памятники героям Отечественной войны, победившим фашизм. Разумеется, они тоже будут снесены, если у майданациков не истечёт время, отведённое им историей. Ну, а материальным отражением этого погрома символов СССР стала тотальная ликвидация социальных, трудовых, гражданских прав и завоеваний народа советской Украины за всё время её существования.

Само собой, российские майданаци тоже лелеют мечту о подобном развитии событий. И, как и их украинские сообщники, понимают, что начинать надо с того же — то есть с погрома и уничтожения символов. И вот в качестве первой мишени для такого погрома ими выбран... нет, не Ленин, тут российские нацисты, монархисты и прочие ультраправые сообразили, что рискуют нарваться на серьёзное сопротивление, а... эсер Иван Платонович Каляев.

Борцы с Каляевым уже добились первых успехов — в Рыбинске в сентябре прошлого года администрация провела опрос жителей о том, стоит ли переименовывать улицу Каляева в улицу Николаевская слобода. 67,7% ответивших на вопрос высказались за то, чтобы улица была названа Николаевской слободой. Инициатива опроса принадлежала общероссийской общественной организации «Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» (Москва).

Однако потом события приняли неожиданный и неприятный для "двуглавцев" оборот: администрация города провела интернет-голосование, и подавляющее большинство голосовавших высказалось против переименование улицы Каляева. "От собственников получено четыре письменных ответа, три из которых содержат отрицательное отношение к переименованию улицы". Это, конечно, особенно веско в наше время: мнение собственников! :) Но и собственники оказались за эсера Каляева. На этом основании комиссия по топонимике Рыбинска отказалась возвращать улице дореволюционное название.

В Воронеже попытка тех же активистов переименовать улицу Каляева в Петропавловскую тоже нарвалась на сопротивление: мэрия разместила опрос в интернете, и из 1745 человек большинство высказались против изменений.

Сейчас на очереди у "двуглавцев" — Пермь. В обращении местных булкохрустов говорится: "У нас, жителей Закамска, Нижней Курьи, созрело решение внести свой посильный вклад в это благое дело… Чем больше мы узнавали, тем очевидней становилась эта историческая несправедливость — название улиц именами палачей, революционеров, цареубийц. Призываем земляков внести посильную помощь — изгладить страшные, тёмные страницы истории, не нужные нашей памяти… заменить такие названия улиц, как И. Каляева, Р. Землячки и других, именами верных сынов нашего отечества…"

Чуть ранее бесславно провалилась попытка пермских булкохрустов переименовать улицу, названную в честь Георгия Плеханова, — в Биармскую. Опрос показал, что 97% (!) жителей данной улицы расценивают подобную инициативу, мягко говоря, без восторга. Так может, рассуждают булкохрусты, хоть с Каляевым в Перми выгорит?..

Облом в прошлом году постиг борцов с Каляевым и в Новочеркасске (Ростовская область): 82% жителей улицы Каляева, согласно опросу, не поддержали переименования своей улицы.

Вообще же, у общества «Двуглавый Орёл» — обширные планы. Каляев для них — только первая мишень, но отнюдь не последняя, и российские майданцы этого отнюдь не скрывают. Председатель совета общества Леонид Решетников заявил, что в названиях улиц и переулков следовало бы избавиться от имен "всех террористов во всех городах, селах и деревнях России: Желябовых, Каракозовых, Гриневицких, Халтуриных, Засулич и прочих". "Иван Каляев – всего лишь одна личность в огромном сонме преступников... Нельзя, чтобы их имена были окружены ореолом почтительного отношения. Нельзя, чтобы молодое поколение воспринимало их преступные действия как образец для подражания. Нельзя по инерции закрывать глаза на то, что в наших городах прославляется бесчеловечная идеология, призывающая убивать «ради светлого будущего»".

Ради тёмного прошлого убивать, значит, можно... Как же вкрадчиво, буквально на кошачьих лапках, подбираются российские ультраправые к ненавистному им советскому наследию! Начинают с меньшевиков (Плеханов, Засулич), эсеров (Каляев), народовольцев (Желябовых, Халтуриных), которых народ как будто меньше ценит и помнит, и которых, кажется, легче одолеть.

Но не будем заблуждаться. Граждане и товарищи, которым дороги сохранившиеся ещё завоевания 1917 года и советского времени, помните: начав с Каляева и Плеханова, российские майданцы непременно доберутся до наших дедов и прадедов, которые победили фашизм. Как это уже произошло на Украине. Ведь и Зоя Космодемьянская, и другие советские партизаны Великой Отечественной, с точки зрения ультраправых, были точно такими же "террористами и преступниками", как и Каляев. Не хватайтесь потом за голову, не говорите — "мы же не знали, не думали, не могли поверить, что до такого дойдёт!". Знайте, думайте: логика истории неумолима. Если сегодня вы позволите затоптать память даже не большевиков, а других революционеров — эсеров и меньшевиков, которые тоже внесли свой вклад в революцию, чья кровь тоже есть на советском красном флаге, то завтра будет затоптана и полита помоями память уже лично дорогих вам людей, которые тоже "имели несчастье" воевать под красным флагом. Знайте об этом.

P. S. "Как сообщает пресс-служба исторического общества «Двуглавый орел», инициативу избавить население от табличек на фасадах домов с именем террориста Каляева уже поддержали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Новосибирска, Уфы, Казани, Белгорода, Калуги, Красногорска, Ростова-на-Дону, Оренбурга, Екатеринбурга, Хабаровска, Краснодара, Гатчины, Сочи, Нижнего Новгорода, Вологды, Воронежа, Тулы, Челябинска, Кургана, Красноярска, Перми, Иркутска, Саратова, Тюмени, Севастополя, Архангельска, Саранска, Липецка."

Вот какие широкие планы у господ булкохрустов! Получат ли они равнозначный отпор от разрозненных российских левых? Или те будут, как водится, жевать сопли и говорить, что им нет дела до вывесок и символов, "металла и камня"... до тех пор, пока их не пригласят на "шашлык из колорадов"?