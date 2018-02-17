В Киеве неонацисты ещё раз смачно плюнули в триколор

Украинские националисты напали на здание представительства Россотрудничества в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства Светлану Буланенко. По ее словам, нападающими оказались представители националистической организации С14 («Сич»).

«Их было около 30 человек, радикалы смогли проникнуть в здание», — сказала Буланенко. По ее словам, к настоящему времени радикалы покинули помещение.

Видеозапись нападения националистов опубликована в Facebook. На кадрах видно, как националисты разрисовали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также забрызгали баллончиками видеокамеры. Кроме того, радикалы осквернили флаг России.

В момент нападения в здание вошел руководитель представительства Россотрудничества Константин Воробьев. Националисты общались с ним в грубой форме и оскорбляли нецензурными словами. В связи с нападением представительство обратилось в полицию Киева, сообщил Воробьев.

«Радикалы ворвались в здание, нанесли материальный ущерб, угрожали физической расправой. В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы», — сказал он. Воробьев отметил, что радикалы в течение 30 минут продолжали бесчинства, а также высказывали экстремистские высказывания в адрес России. Возглавлял акцию депутат Радикальной партии Андрей Лозовой.

На место происшествия прибыла полиция и представители ОБСЕ для выяснения обстоятельств случившегося.

От редакции: Да уж, какое тут сотрудничество... Но проблема правящего в РФ режима в том, что ему нечем ответить на такие демарши. Вот просто нечем, и всё - нет у него органов народовластия, которые оперативно и адекватно реагировали бы на такое отношение. То, что богоспасаемый триколор вновь поругаем - это не "извечная ненависть к России", это закономерная война княжеств, и пока Москва не научится исходить из иного, Советского, целого в диалоге с любыми экс-республиками СССР - её будут валять в грязи. Ну просто потому что её политическая величина на параде национализмов нисколько не выше украинской, а по уровню "самобезумия" (самосознания наоборот) - так и ниже. Не будь газ в руках силовигархии и не являйся именно он причиной давних конфликтов с Украиной, на которых и начал расти тамошний антироссийский национализм - ответить на такие выходки можно было бы немедленно. Перекрыть газ ВСЕМ. И пусть эту "Сичь" высекут на Майдане Незалежности поголовно - тогда снова включим. Чтобы задницы пылали ало, по-советски! А так - ну, пожинайте плоды своей "мудрой внешней политики", господин Путин - дальше будет ещё веселее.

Это вам не звезда высотки на Котельнической, осквернённая двуколором - это уже триколор, которым в очередной раз подтёрлись "запрещённые в РФ" организации. Похожее было в Харбине в 1920-х - посмотрите "Государственную границу". Только тогда под триколором беляки шли громить посольство РСФСР в Харбине... Да, исторический регресс вернул те самые "славные", милые православным сердцам нынешних сырьевых имперцев времена - когда мелкие организации имели много публичной наглости, а крупные (ОГПУ) имели агентурную сеть - да-да, спецслужбы тогда и рождались, родные путинские спецслужбы... И они изнутри устраняли лидеров белого подполья, эффективно, крАсно, по-советски. Но, видимо, это всё не о вас, "чекист" вы наш ненаглядный, господин император, это о ваших внутренних идеологических извечных, "красных" врагах. Которым потому власть и нужна, что надо как-то уже поворачивать в сторону социального прогресса и интеграции с этих островов безумия.

Д.Ч.

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