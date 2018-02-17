Собянин лично руководит уборкой снега - наверное, из твиттера, ибо снега не убывает

Высота сугробов в Москве превысила норму вдвое, заявил заммэра столицы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков. По его словам, на середину февраля 2018 года синоптики зафиксировали покров в 70 см. Заместитель градоначальника рассказал, что на сегодняшний день в городе выпало около 1,9 м снега, тогда как годовая норма на 40 см меньше.
По словам Бирюкова, после мощного циклона, который принес в Москву обильные осадки, все улицы и дороги города очищены.
«Мэр лично руководит организацией работы, связанной с очисткой города от снега», — заявил журналистам Бирюков.
Он добавил, что в столице ежедневно работает более 14 тыс. единиц различной техники.
Как сообщал портал iz.ru, синоптики прогнозируют на ближайшие выходные, 17–18 февраля, сильный снегопад в Москве.
От редакции: Что-то в ЦАО мы не видим не только, как мэр лично руководит уборкой снега, но и самой уборки не видим - техники и самого личного состава. Ну, вот просто нет их нигде - от Самотёки до Маяковки. И даже за Тверской управой.
А вот сугробы есть. Можем показать. Конкретный адрес этих сугробов - Миусская площадь. Они простираются от Департамента финансов и Института прикладной математики до РГГУ аж. Ау, Собянин! Ты где там с лопатой?
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Собянин, столько миллиардов ушло на плитку, что на дворников не осталось?
превратил написал 18.02.2018 00:46
в азиатский гигантский вонючий кишлак . Этот организм уничтожил величайшую науку, гигантскую промышленность,развитую инфраструктуру,самое лучшее образование,передовую медицину.
По приказу своих непосредственных кукловодов из госдепа.
Дошло до того,что даже таблички везде на нагло-саксонском собачьем языке. А информационеые таблички на МЦК выполнены в виде флага "Правого Сектора".,вроде бы запрещенного в РФ.Но Собянин,по-видимому,обожает "Правый Сектор",а по ненависти ко всему русскому на много порядков превосходит "Правый Сектор".
стоик1119 написал 17.02.2018 23:19
Мытарь написал 17.02.2018 19:12
Соплянин написал 17.02.2018 18:14