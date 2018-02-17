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Московский листок

Турецкая армия травит жителей сирийского Африна хлором

Опубликовано 17.02.2018 в разделе комментариев 4

турция террор оон сирия африн
Турецкая армия травит жителей сирийского Африна хлором

Шесть жителей селения Эль-Мзейна в окрестностях города Африн пострадали в результате применения армией Турции снарядов с отравляющим газом. По данным курдского агентства "Фират", врачи в больнице Африна склоняются к тому, что турецкие военные и сражающиеся на их стороне бойцы "Сирийской свободной армии" использовали для атаки газ хлор, сообщает ТАСС. 

Директор местной больницы Джоан Мохаммед заявил агентству SANA, что у четверых пострадавших самочувствие к настоящему моменту стабилизировалось, двое все еще находятся в тяжелом состоянии. "Мы пытаемся установить сейчас, какой отравляющий газ был применен при обстреле", - заявил он. 

Ранее курды неоднократно обвиняли Анкару в использовании напалма, однако сведения о применении отравляющих веществ поступили впервые. 

Агентство Reuters со ссылкой на представителя курдского формирования "Отряды народной самообороны" сообщает, что после атаки, проведенной турецкими войсками, жители Эль-Мзейна начали испытывать проблемы с дыханием и проявлять прочие симптомы газовой атаки. 

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека отметили, что поселение, расположенное неподалеку от турецкой границы, подверглось обстрелу в пятницу. Организация со ссылкой на источники в медицинских кругах также подтвердила информацию о шести пострадавших жителях, которые задыхались после атаки. 

Официальных заявлений от Турции на этот счет пока не поступало. Не исключено, что их не будет вовсе: согласно неподтвержденным данным, жертвами бомбардировок в Африне стали десятки мирных жителей, в том числе дети и женщины, однако Анкара подобной информации обычно не уделяет внимания. 

20 января, напомним, Генштаб турецких ВС объявил о начале операции "Оливковая ветвь" в Африне, где проживает около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Согласно заявлениям Анкары, с начала операции были уничтожены 1369 "террористов" - так власти Турции называют представителей "Сил народной самообороны" и Рабочей партии Курдистана (РКК). 

В Турции необходимость очистки сирийского Африна от РКК обосновывают резолюциями Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статьей 51 Устава ООН о праве на индивидуальную и коллективную самооборону.

Напомним, перед началом турецкой агрессии в Сирии прошли переговоры Шойгу и турецких военных посланников, и были достигнуты договоренности: РФ не будет препятствовать взятию и зачистке Африна. 18 января состоялась встреча Сергея Шойгу с главой генштаба Турции и директором национальной разведорганизации. Речь шла о согласовании турецкого вторжения в Африн.

В ночь на 19 января турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских бойцов в регионе Африн в 65 км от Алеппо. Как сообщило курдское агентство Firat, огонь велся по оборонительным рубежам "Курдских сил самообороны" (КСС) у селений Марвания и Карзейла в местности Джандарис, а также возле Джемлы в секторе Ширава.  

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1119 написал 17.02.2018 23:22
Кто приказал травить людей на Дубровке?
Кто приказал сжечь детей в Беслане?
Кто опозорил Россию допингом?
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Мы одно стадо
Евро Говнюз написал 17.02.2018 22:08
Союз нерушимый республик свободных
Сплотил навеки великий шенген
Да здравствует созданый волей олигархов
Единый могучий Евро Союз
Слався,Отечество наше свободное
Дружбы мигрантов надежный оплот
Партия Меркель-сила народная
Нас к торжеству толерантности ведет
Сквозь дым марихуаны сияло нам солнце свободы
И Сорос великий нам путь озорил
На липовое дело поднял Сорос народы
На лень и безвиз нас вдохновил
В победе бессмертных идей толерантности
Мы видим грядущее нашей страны
И голубому знамени Славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!
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(без названия)
траливаль написал 17.02.2018 20:41
Они случайно не коммунисты? Те тоже травили хлором русских.
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(без названия)
Мытарь написал 17.02.2018 19:17
После того как курды подставили наших ЧВК, надо помочь туркам их вытравить. И с территории РФ выселить.
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