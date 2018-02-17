Турецкая армия травит жителей сирийского Африна хлором

Шесть жителей селения Эль-Мзейна в окрестностях города Африн пострадали в результате применения армией Турции снарядов с отравляющим газом. По данным курдского агентства "Фират", врачи в больнице Африна склоняются к тому, что турецкие военные и сражающиеся на их стороне бойцы "Сирийской свободной армии" использовали для атаки газ хлор, сообщает ТАСС.

Директор местной больницы Джоан Мохаммед заявил агентству SANA, что у четверых пострадавших самочувствие к настоящему моменту стабилизировалось, двое все еще находятся в тяжелом состоянии. "Мы пытаемся установить сейчас, какой отравляющий газ был применен при обстреле", - заявил он.

Ранее курды неоднократно обвиняли Анкару в использовании напалма, однако сведения о применении отравляющих веществ поступили впервые.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя курдского формирования "Отряды народной самообороны" сообщает, что после атаки, проведенной турецкими войсками, жители Эль-Мзейна начали испытывать проблемы с дыханием и проявлять прочие симптомы газовой атаки.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека отметили, что поселение, расположенное неподалеку от турецкой границы, подверглось обстрелу в пятницу. Организация со ссылкой на источники в медицинских кругах также подтвердила информацию о шести пострадавших жителях, которые задыхались после атаки.

Официальных заявлений от Турции на этот счет пока не поступало. Не исключено, что их не будет вовсе: согласно неподтвержденным данным, жертвами бомбардировок в Африне стали десятки мирных жителей, в том числе дети и женщины, однако Анкара подобной информации обычно не уделяет внимания.

20 января, напомним, Генштаб турецких ВС объявил о начале операции "Оливковая ветвь" в Африне, где проживает около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Согласно заявлениям Анкары, с начала операции были уничтожены 1369 "террористов" - так власти Турции называют представителей "Сил народной самообороны" и Рабочей партии Курдистана (РКК).

В Турции необходимость очистки сирийского Африна от РКК обосновывают резолюциями Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статьей 51 Устава ООН о праве на индивидуальную и коллективную самооборону.

Напомним, перед началом турецкой агрессии в Сирии прошли переговоры Шойгу и турецких военных посланников, и были достигнуты договоренности: РФ не будет препятствовать взятию и зачистке Африна. 18 января состоялась встреча Сергея Шойгу с главой генштаба Турции и директором национальной разведорганизации. Речь шла о согласовании турецкого вторжения в Африн.

В ночь на 19 января турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских бойцов в регионе Африн в 65 км от Алеппо. Как сообщило курдское агентство Firat, огонь велся по оборонительным рубежам "Курдских сил самообороны" (КСС) у селений Марвания и Карзейла в местности Джандарис, а также возле Джемлы в секторе Ширава.

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