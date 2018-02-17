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Московский листок

Долги дорогих россиян по подсчётам приставов приближаются к 5 трлн рублей

Опубликовано 17.02.2018 в разделе комментариев 1

приставы долги
Долги дорогих россиян по подсчётам приставов приближаются к 5 трлн рублей

По итогам прошлого года суммарная задолженность россиян приближается к 5 трлн рублей, говорится в проекте годового отчета Федеральной службы судебных приставов, которые занимаются взысканием долгов по вступившим в силу судебным решениям. На документ обратил внимание "Дождь". 

Согласно данным приставов, в 2016 году долги россиян составляли 4,76 трлн рублей. Это на 118,5 миллиарда рублей меньше, чем в 2017 году - 4,87 трлн. 

ФССП констатирует, что взыскать удалось лишь 14% из того, что россияне должны выплатить по решениям суда, - лишь 633 млрд рублей. Это на 72,8 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Большую часть этих денег взыскали в пользу граждан и юридических лиц. 

За год также выросло число заведенных из-за долгов исполнительных производств - на 6 млн до 60,2 млн. На исполнении судебных приставов в прошлом году было 84,6 млн дел. 

Сумма долгов россиян непрерывно растет с 2013 года. Тогда задолженность составляла 2,1 трлн рублей, в 2014 - 3 трлн, в 2015 году - 3,8 трлн. Почти на триллион рублей сумма задолженности выросла по итогам 2016 года.

А вот прошлогодние данные для сравнения. Стоимость арестованного за долги имущества жителей России за полгода (2017) достигла 120 млрд рублей, передает RNS со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

«Общая стоимость арестованного имущества возросла в сравнении с первым полугодием 2016 года на 15,7% — с 103,7 млрд руб. до 120 млрд руб.», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что долги россиян, находящиеся на взыскании по исполнительным производствам в первом полугодии текущего года достигли 7,6 трлн рублей.

"В первом полугодии 2017 года подлежало взысканию 7,6 трлн руб., что на 869 млрд руб. больше, чем в аналогичном периоде 2016 года", - отметили в ФССП. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Знать в лицо
Не платить написал 18.02.2018 00:05
Гребанные псы канторы РФ .Все их ксивы и документы не действительны!Печать на них не соответствуют госту Р51511от2001 года.Все эти канторы Не государственные а частные лавочки!Любой желающий может получить из налоговой выписку ЕГРЮЛ и воотчию в этом убедиться...по мимо этого в выписках есть еще много интересной информации..зарегестрированы эти гады зарубежом и все налоги..штрафы...пошлины..идут зарубеж!...Работнки Всяких ООО МВД...ФМС...ГБДД .и всаких подобных ООО должна иметь доверенности для ведения своей деятельности в отношении третьих лиц..от учредителей этих ООО...Этих доверенностей ниукого нет....Также Паспорта так называемых граждан РФ не действительны! печать также не соответствует госту Р51511 от 2001 года..Юридической силы такой паспорт не имеет1...Граждане СССР не плотите деньги за кредиты..потратте их на своих детей и на себя...Все договора на кредиты оформленные по паспорту РФ не имеют юридической силы....что косаемо Судов..то их Юридически просто не существует...Неодин Судья не сможет подтвердить свои полномочия..ибо у них нет ни одного документа чтоб подтвердить свои полномочия..Вся Их власть Это мыль ный пузырь...НИЧЕГО ИМ НЕ ПЛАТИТЕ,,,Пусть ОТСОСУТ
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