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Московский листок

Кирилл решил прихватить казачество

Опубликовано 18.02.2018 в разделе комментариев 3

церковь кирилл казак
Кирилл решил прихватить казачество

Казаками могут быть только православные, а остальные не имеют права надевать казачью форму - заявил 15 февраля патриарх Кирилл, выступая с проповедью в храме Христа Спасителя: «Без православной веры нет казака, а есть просто человек, одетый в казацкую форму. Смешно, когда взрослый человек занимается маскарадом, превращается в ряженого. Нельзя надевать казацкую форму, если ты не православный».

Смешно, когда патриарх русской церкви не знает, что по-русски правильно говорить "казачью", а "казацкая" - это у запорожцев, на Украине.

Вообще конфессиональная принадлежность древнего казачества - сомнительна. До конца 17 века у казаков не было даже установившегося института брака, женщин брали в походах, часто силой, постоянных семей не создавали, баб дарили друг другу и даже продавали. Какое уж там христианство? К началу 18-го века сначала на Дону, потом дальше на восток вместе с распространением государственной церкви формировались и традиционные семейные отношения.

Однако, скажем, на Урале только ко второй половине 19 века обнаружили, что церковный раскол до казачьих обществ не дошел, и все так и существовали при обрядности старообрядческой церкви, хотя формально и относились к Московской патриархии. Даже мне от прабабки досталось Евангелие с кучей вложенных туда бумажек с молитвами явно не канонического образца.

В целом можно сказать, что казачество вообще было слабо воцерковлено, можно сказать, формально. И, естественно, живя на окраинах государства, общаясь с самыми разными народами, отличалось природной веротерпимостью. О тюркском происхождении части казачества могут свидетельствовать такие имена атаманов, как Кара Бука, Бакай–ага, Джарлы-ага, Бакай-ата, Аллаберды, Аличембей, Акмолла-ага, Бассанали, Чабан-ага.

На Дону как минимум две исторических станицы были мусульманскими. На Урале часть казачества официально исповедовала ислам до самой гражданской войны, атаман Богданов в войсках атамана Дутова руководил как раз казаками-мусульманами. 

Исследования, проводимые в 1862 году в среде уральских казаков, дали следующую картину: число русских, включая белорусов и украинцев, составляло 70 331 человек (85,8%), башкир - 6 095 (7,4%), татар - 4 168 (5,1%), калмыков - 1 184 (1,4%), остальных, преимущественно тюрков, – 220 (0,3%). Таким образом, процент мусульман в Уральском войске в середине ХIХ века равнялся 12,8. 

В 1840 году было разрешено служить в казаках и занимать командные должности представителям мусульманской аристократии.

После Польского восстания сосланные в Сибирь поляки в большом количестве верстались в казаки, в том числе и на офицерские должности. 

Принимались в казаки и калмыки, как известно, исповедовавшие буддизм.

Но и это еще не все: по российскому образцу было создано Персидское казачье войско. Его численность в 1920 году превышала 8 тысяч человек, в том числе в него входили 122 российских офицера, преимущественно осетины. В персидских казаках начинал службу офицер Реза-хан, который впоследствии стал иранским шахом под именем Реза Пехлеви.

Я вот думаю, зачем Реза Пехлеви носил казачью форму? Ведь точно был не православный...

Впрочем, реплика гражданина Гундяева, видимо, в большей мере касалась казачества вовсе не верующего. Наверно, Семен Михайлович Буденный не казак был?

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
!!!!OJAVAS-Q-Q-TOT-BOG!!!& написал 18.02.2018 01:24
"Казаками могут быть только православные, а остальные не имеют права надевать казачью форму - заявил 15 февраля патриарх Кирилл"
-Таки это ему нашептал древнеиудейский родоплеменной бошок... То таки да...
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Re: взвод наших ребят из ЦАХАЛ
гы написал 18.02.2018 01:16
Да-да, но половина вашего взвода - бабы, а четверть - педерасты.
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(без названия)
Лева Пейзерман написал 18.02.2018 01:15
Ой вей, а шо, мы таки не козаки уже? Я вас умоляю, взвод наших ребят из ЦАХАЛ может перемолоть батальон ваших.. То таки да, и кто из нас не козак?
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