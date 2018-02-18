Что, бойцы Сталинградской битвы дрались за гектары поместий Приходько и иных?!

Автор этих строк зашел на «трубу» по своим делам, и наткнулся на последний бесогон Н. Михалкова «Письмо товарищу Сталину»

Ну-ка, думаю, посмотрю по столь интересному заголовку. И так рассердился по окончанию просмотра, что волей-неволей захотелось ответить.

Значит, если клоун в вызывающих розовых штанах, то можно и покритиковать. А если тот же клоун наденет штаны поскромнее, допустим, черные, то критиковать уже нельзя. А какая разница по существу дела?!.. Разумеется, никакой. А посему ханжеству и лицемерию «режиссера» нет предела. Но все по порядку.

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Итак, вы посмотрели ролик. Каково?!.. Не возникает ли «смутное ощущение», как говорил небезызвестный гражданин Бунша, что нас загоняют все время в игру в наперстки?!.. Что, мол, если не «либералы» - то Путин. А с какой стати?!.. Есть и третий вариант: а не послать бы далеко и «либералов», и Путина скопом - и строить современную Советскую власть! То есть, не играть в наперстки вообще, а тратить деньги на себя. Говорит об этом Михалков?.. Ни слова.

Сей «патриот» так и тянет за рукав к наперсточному столу. Мол, клоуны в розовых штанах, то бишь «либералы», плохие – а вот клоуны похитрее, ТОЧНО ТАКЖЕ имеющие поместья и счета на западе типа Медведева, Потанина, Чайки и так далее, над коими возвышается «шеф» – это уже «свои» клоуны. Ну как же, если сукин сын «свой» - то уже и не сукин сын. Михалков прямо-таки вторит этому знаменитому штатовскому лозунгу. К примеру, если вырисовывается «рыбкагейт» с Приходько и Дерипаской - то «гнев» Михалкова улетучивается моментально. Что ж оный промолчал об этой мерзости-то?!.. Где его язык был в это время?!.. Известно, где.

Но более того! Пафос насчет Сталина – вообще вверх изуверства и цинизма. А знаете ли вы, «дорогой Никита Сергеевич», чтобы сделал бы Иосиф Виссарионович с нынешним Путиным и его командой, триллионами отправляющей народные средства в офшоры?!.. Вот именно! Можете не сомневаться, что товарищ Сталин не увидел бы под микроскопом разницу между «либералами» и «патриотами» с нынешней вакханалией коррупции. Ну разве что одних бы расстреляли сразу, а вторых после интенсивных допросов – ну это, так сказать, частности. Деньги работали бы на страну все равно, а не на кучку сверхбогатеев.

И обращение к памяти Сталинградской битвы – паралич совести! И более того, этот паралич нам предлагается с экранов телевизоров. Будь то Зайцев как знаменитый снайпер Сталинграда; будь то общеизвестный генерал 62-й армии Чуйков; или Жуков, разработавший операцию «Уран» по окружению армий Паулюса – они бы, воевавшие с белогвардейцами и обслуживающими их попами в молодости, уже по одному иконостасу позади Никиты Сергеевича отвели бы оного к ближайшей стене, и дальше общеизвестно. Что, бойцы Сталинградской битвы дрались за гектары поместий Приходько и иных?!.. Да Никитушке свечку надо ставить дьяволу, что те бойцы полегли. Если бы они возродились, они бы по простоте душевной, так сказать, ни только кооператив «Озеро» - но и обслуживающую «интеллигенцию» познакомили бы с «милым звоном» ППШ в первые же минуты.

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Разумеется, Михалков просто мастер переобуваться на бегу. Вот нагло и прилюдно воровать, как хотят «либералы» и об этом спору нет – нельзя. А по соизволению свыше в виде «путинского патриотизма» - можно. А вот для миллионов российских граждан разницы никакой! К примеру, если соизволите объяснить, Никита Сергеевич, чем любимчик Кремля Усманов отличается от Чичваркина, когда тот и другой живут фактически в Лондоне – было бы интересно. Хотя, разумеется, такие «мелочи» барину без нужды.

Поэтому ответ Н. Михалкову адресован не столько ему, сколько читателям. Смысл вышеизложенного один – с наперсточниками играть, себя не уважать. Нужна только Советская власть, учитывающая уроки прошлого и нынешнего - а поэтому и более крепкая.