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Московский листок

На Берлинском фестивале приветствуются женщины, одетые с ног до головы

Опубликовано 18.02.2018 в разделе комментариев 5

На Берлинском фестивале приветствуются женщины, одетые с ног до головы

Девушек, собравшихся на Берлинский кинофестиваль, попросили одеваться как можно скромнее. Организаторы сочли, что Берлинале — не место для платьев с глубоким вырезом и высоких цокающих каблуков.

Берлинский международный кинофестиваль, который часто называют просто Берлинале, проводится в Германии с 1951 года.

Директор кинофестиваля Дитер Косслик уточнил, что никакого определенного дресс-кода в приглашении не прописано. Актрис просят приходить в том, в чем им действительно удобно. Женщины в кроссовках и ботинках приветствуются.

- А особенно будут приветствоваться гостьи фестиваля, обмотанные с головы до ног, чтобы не было видно ни лица, ни рук, ни упаси бог, ног, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Госятям мужского пола, наоборот, лучше приходить в обтягивающих задницу брюках, а еще лучше - в платье с глубоким вырезом...



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Всего комментариев к статье: 5
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Re:
Ченко написал 18.02.2018 12:33
"стоик1120 написал 18.02.2018 11:24\\Баранову очень хочется укусить процветающий и свободный Запад?Для Баранова эталон - КНДР, где все одинаково одеты и даже хлопают по команде? Для Баранова эталон - бывший лагерь ГДР, где сионист-гестаповец Маркус Вольф ради развлечения убивал немцев?" - первое: "насчет процветающего и свободного Запада" ("какой ты счастливый-сказала булка зацвелому хлебу, -у тебе уже наступило процветание")возражений быть не может, потому что "процветающий" как и"свободный" категории эмоциональные, четкого критерия не имеющие;второе: насчет КНДР-команда "хлопать" есть не только в С.Корее и хлопают люди,а где они денутся,..да и если люди хлопают по команде, -это намного меньшее зло чем когда людей хлопают, как по команде, так и без команда -что норма и на свободном и процветающем Западе Европы, и в США, и в ныне буржуазном ("свободном и процветающем")б.СССР, и в... третье: насчет сиониста и гестаповца Вольфа- б.гестаповцы и особенно сионисты были и есть на Западе люди почтенные и очень почтенные;..четвертое: Вы,-многоуважаемый Стоик (Луций Анней Сенека -Ваше подлинное имя?!, не надо ложной скромности...), в одной больнице с "Фэмэн" не лежали?, а то ходят слухи что в кой-то больнице какой-то Сенека и "Фэмэн" "...все кровати поламали -о-йо-йой, кучу простыней украли- тьху ты!, грех какой\ и с больницы убежали...", или это в бардаке было?,. если это так - то возместите стоимость поломанных кроватей и верните простыни...
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Дурной Запад сожрет либерализм, он до настоящего либерализма не дорос
.Крокодил написал 18.02.2018 11:39
Так социализм СССР сожрал низкий крестьянский уровень развития населения. Первые строители социализма были лучшие, а на смену им пришли люди в которых не выветрился дух мелкого, крестьянского частного собственника. Эффективного механизма отбора кадров не было, а потому пришли Горбачевы и Ельцины, а дальше еще хуже.
Либерализм в идеале вещь не плохая. Но капитализм это реклама, а реклама это выпячивание отдельного, а по сути простое вранье. Капитализм всегда лжив. А на практике либерализм: сексуальная революция, по сути садомозахизм над человеческой природой, толерантность к беженцам, беженцы пришли, а у них уровень вообще пещерный, а запросы огого и многое другое. А вот этого в период кризиса (а он уже никогда не пройдет) запад не выдержит.
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(без названия)
будут приветствоваться гостьи фестиваля, обмотанны написал 18.02.2018 11:33
"...будут приветствоваться гостьи фестиваля, обмотанные с головы до ног, чтобы не было видно ни лица, ни рук, ни упаси бог, ног, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Гостям мужского пола, наоборот, лучше приходить в обтягивающих задницу брюках, а еще лучше - в платье с глубоким вырезом..." -насчет дам А.Баранов может быть и прав, на в таком случае мужчинам следует являться желательно являться в колоколообразном халате до пять и в чалме...
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(без названия)
стоик1120 написал 18.02.2018 11:24
Баранову очень хочется укусить процветающий и свободный Запад?
.
Для Баранова эталон - КНДР, где все одинаково одеты и даже хлопают по команде?
Для Баранова эталон - бывший лагерь ГДР, где сионист-гестаповец Маркус Вольф ради развлечения убивал немцев?
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Позор!!!
Лис написал 18.02.2018 10:51
Неправильная толерантность.Должна быть нулевая толерантность к всем видам эксплуатации,включая гендерную и сексуальную.В общем,полный отстой.
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