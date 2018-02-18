На Берлинском фестивале приветствуются женщины, одетые с ног до головы

Девушек, собравшихся на Берлинский кинофестиваль, попросили одеваться как можно скромнее. Организаторы сочли, что Берлинале — не место для платьев с глубоким вырезом и высоких цокающих каблуков.
Берлинский международный кинофестиваль, который часто называют просто Берлинале, проводится в Германии с 1951 года.
Директор кинофестиваля Дитер Косслик уточнил, что никакого определенного дресс-кода в приглашении не прописано. Актрис просят приходить в том, в чем им действительно удобно. Женщины в кроссовках и ботинках приветствуются.
- А особенно будут приветствоваться гостьи фестиваля, обмотанные с головы до ног, чтобы не было видно ни лица, ни рук, ни упаси бог, ног, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Госятям мужского пола, наоборот, лучше приходить в обтягивающих задницу брюках, а еще лучше - в платье с глубоким вырезом...
Ченко написал 18.02.2018 12:33
.Крокодил написал 18.02.2018 11:39
Либерализм в идеале вещь не плохая. Но капитализм это реклама, а реклама это выпячивание отдельного, а по сути простое вранье. Капитализм всегда лжив. А на практике либерализм: сексуальная революция, по сути садомозахизм над человеческой природой, толерантность к беженцам, беженцы пришли, а у них уровень вообще пещерный, а запросы огого и многое другое. А вот этого в период кризиса (а он уже никогда не пройдет) запад не выдержит.
будут приветствоваться гостьи фестиваля, обмотанны написал 18.02.2018 11:33
стоик1120 написал 18.02.2018 11:24
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Для Баранова эталон - КНДР, где все одинаково одеты и даже хлопают по команде?
Для Баранова эталон - бывший лагерь ГДР, где сионист-гестаповец Маркус Вольф ради развлечения убивал немцев?
Лис написал 18.02.2018 10:51