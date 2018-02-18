На Берлинском фестивале приветствуются женщины, одетые с ног до головы

Девушек, собравшихся на Берлинский кинофестиваль, попросили одеваться как можно скромнее. Организаторы сочли, что Берлинале — не место для платьев с глубоким вырезом и высоких цокающих каблуков.

Берлинский международный кинофестиваль, который часто называют просто Берлинале, проводится в Германии с 1951 года.

Директор кинофестиваля Дитер Косслик уточнил, что никакого определенного дресс-кода в приглашении не прописано. Актрис просят приходить в том, в чем им действительно удобно. Женщины в кроссовках и ботинках приветствуются.

- А особенно будут приветствоваться гостьи фестиваля, обмотанные с головы до ног, чтобы не было видно ни лица, ни рук, ни упаси бог, ног, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Госятям мужского пола, наоборот, лучше приходить в обтягивающих задницу брюках, а еще лучше - в платье с глубоким вырезом...