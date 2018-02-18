На Москву пала кара господня в виде начальства

Ответственные за уборку снега в ряде окружных и районных структур Москвы, которые курировали и были задействованы в ликвидации последствий одного из сильнейших за столетие снегопада 3-4 февраля, отстранены от работы по результатам проверки. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

"Очень много сделано по городу, но есть отдельные проблемные места - в частности, Восточный, Северо-Восточный, Северо-Западный округа, где необходимо усилить работу по зачистке дворовых территорий... По этим территориям приняты и кадровые решения. Ряд руководителей отстранены от своих должностей, получили взыскания. Сейчас идет достаточно жесткая оценка работы руководителей ГБУ "Жилищник", районных управ, префектур", - подчеркнул вице-мэр.

***

Как же так?

Ведь еще позавчера мэр Собянин объявил, что уборка снега в Москве после "впервыевистории" случившихся снегопадов геройски завершена?!

Или еще не завершена?

Или не геройски?

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Нет, ну представьте себе - снег выпал! Много. В Москве! Кто б мог подумать? да еще зимой...

"Силами городских коммунальных служб Москвы была проведена максимальная расчистка улиц от снега после аномального снегопада, сообщил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев:

"Необыкновенная мобилизация была проведена в этот сложный период, потому что за несколько суток выпало сверх месячной нормы осадков, и фактически в круглосуточном режиме все службы города выполняли работу по расчистке дорожного пространства, по расчистке дворов, крыш и максимально вся работа была выполнена", — сказал Гасангаджиев журналистам в четверг.

https://ria.ru/society/20180216/1514767475.html

Интересно, была ли как-нибудь отмечена в приказе необыкновенная деятельность главного борца со снегом товарища Г.Г.Гасангаджиева?

Из официальной биографии:

"После института Гасан Гасангаджиев сосредоточился на трудовой деятельности в коммунальной отрасли Российской Федерации. В 1988 году начал работать в Дагестанском филиале Академии наук СССР. Там Гасан занимался исследованиями высокопрочных чугунов для промышленной отрасли. В 1999 году Гасан Гизбуллагович был утвержден на должность главного специалиста отдела Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы. С того момента и вплоть до 2017 года Гасангаджиев прошел длинный и интересный путь от специалиста до генерального директора АО «МОСГАЗ», самого большого в Европе газораспределительного предприятия. Этот пост Гасан Гизбуллагович занимал восемь лет.

В 2016 году Гасан Гасангаджиев окончил Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК. В 2017 году деятель прошел обучающий курс в Межрегиональной академии строительного и промышленного комплекса.

9 сентября 2017 года Гасан Гизбуллагович занял кресло руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы".

То есть так получается, что Гасан Гизбуллагович всю жизнь занимался высокопрочными чугунами, топливно-энергетическим комплексом, только-только получил дополнительное образование по этому профилю - и в сентябре, перед началом зимнего сезона был почему-то назначен руководить ЖКХ!

У Собянина все назначения такие логичные?

У нас теперь снег убирают специалисты "Мосгаза", а может и вовсе пианисты и учителя словесности?

***

Я живу как раз в том самом неблагополучном Северо-западном округе, где "отдельные проблемные места". Одно из них у меня под окнами. Парковка. Большая и полно мест свободных. Потому что заехать на них, и тем более выехать, на танке можно, а на автомобиле - никак.

Половину зимы, пока снега почти совсем не было, наши тротуары и проезжую часть скребли, прямо по асфальту, такие компактные снегоуборочные машинки, что легко помещаются в узком проезде. Иногда даже одна за другой скребли по асфальту.

А теперь куда-то исчезли. Вот ни одной. И у меня под окном так ни разу не прошел трактор, чтобы снег убрать не только на проезжей части улицы - тут все в относительном порядке, а во дворе - куда с этой проезжей части надо бы заезжать, но это совсем непросто. Вплоть до невозможности.

И так везде в округе.

***

Господину Бирюкову хорошо руководить, он на Патриарших прудах проживает, где чистят. Может даже с других округов техника переброшена, чтоб начальству казалось, что везде так же, как у них под окнами.

Но ведь что интересно, Собянин-то не из солнечного Дагестана приехал в Москву, из Сибири приехал, а Бирюков так и вовсе местный.

Что ж у нас со снегом-то так?

Плиточка, метро, платные парковки - это, конечно, интересно всё. "Вкусно", как теперь говорят.

Ну а как же обычные для жизни города вещи - уборка снега, ремонт коммуникаций и прочее?..

Через месяц с небольшим снег сам растает. И, как и в прошлом году, проблема забудется - до нового зимнего сезона.

Но ведь растает снег, так дожди пойдут. А потом летняя жара. И всё - впервые в истории, "никогдапрежденебывавшее".

А знаете, что всегда бывает, и из года в год повторяется?

Начальство! Ибо господь карает нас за грехи именно начальством. И, судя по всему, грехи наши очень тяжкие...