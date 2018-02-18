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Московский листок

Все пассажиры иранского самолёта погибли, причины экстренного снижения выясняются

Опубликовано 18.02.2018 в разделе комментариев 0

иран катастрофы авиа
Все пассажиры иранского самолёта погибли, причины экстренного снижения выясняются

При крушении самолета в Иране погибли все 66 человек на борту, сообщает АР со ссылкой на заявление авиакомпании Iran Aseman. Посольство РФ пытается выяснить, были ли россияне на борту. Первоначально такой информации нет. Вскоре после первых сообщений о крушении некоторые СМИ сообщали, что пилот пытался совершить экстренную посадку, и предположили, что некоторые пассажиры могли выжить. В авиакомпании это опровергли. 

Самолет ATR 72-500 выполнял рейс из Тегерана в Ясудж - столицу одной из центральных провинций страны. Он пропал с радаров вскоре после вылета из столицы. Авиакомпания Iran Aseman сообщила, что самолет врезался в гору Дена.

Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаэддин Боруджерди сообщил, что на борту было 60 пассажиров и 6 членов экипажа. 

Государственный телеканал Press TV в своем Twitter сообщает, что пилот этого же борта в 2013 году посадил самолет в аэропорту Ясуджа после отказа двигателя. 

Первоначально поступали сообщения о неблагоприятных погодных условиях в районе катастрофы. Но нельзя исключать и отказ техники. Точных данных о возрасте и техническом состоянии самолета не представлено, однако самолет явно не новый: сервис Flightradar указывает, что все шесть АТR 72 в распоряжении иранской авиакомпании оснащены устаревшим типом транспондеров - устройств, по которым сервис отслеживает положение самолетов в реальном времени.

Тем временем причины падения Ан-148 в Подмосковье досих пор неизвестны. Ан-148 взял и упал примерно на 7-й минуте полета. Экипаж не подавал сигналов бедствия, столкновения с другим воздушным судном не зафиксировано, о теракте на борту пока не говорят. А что ж произошло? Машина в общем, новая, произведена на ВАСО 9 лет назад. Хотя сейчас выяснилось, что были нарушения в эксплуатации, но ни одно из них не могло повлечь катастрофу.

Заглянем чуть в прошлое - это вторая после 2011 г. катастрофа Ан-148. Тогда машина погибла в учебном полете, отрабатывая экстренное снижение. В итоге допустимая скорость оказалась превышена на 110 км/ч, и корабль разрушился в воздухе.

Но самолеты не должны разрушаться в воздухе из-за нагрузок! Запас прочности должен быть, есть такое понятие в отрасли - было, по крайней мере, в советское время.

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