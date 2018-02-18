"Тень Путина"

В твиттере от имени Юлии Латыниной (нет уверенности, что это она на самом деле) размещено сообщение: "Анонимный источник: В Москве произошел переворот, действующий Президент России под домашним арестом. Подробности уточняются".
Понятно, что фейк, но симптоматичный. Помните, когда Ельцин в очередной раз отправлялся в длительный запой "работать с документами", обязательно появлялись сообщения разной степени достоверности: умер, разбил паралич, арестован, тронулся рассудком... Впрочем, последнее вовсе не означает невозможности управлять Государством Российским.
С приходом молодого, крепкого Путина слухи такого рода естественным образом исчезли.
Но вот Путин уже и не молодой вовсе, 18 лет на престоле. И снова совершенно естественно "словно мухи тут и там, ходят служи по домам", только разносят их не беззубые старухи, а вполне даже высокотехнологичные соцсети устами тоже совсем не беззубых гражданок.
А, собственно, что уж такого невозможного? Разве президент не человек и с ним ничего неожиданного случиться не может?
И даже интересно, что у нас в государстве, главным достижением которого является 18-летняя стабильность, предусмотрено на такой случай?
Формально все в порядке - премьер получает всю полноту власти на небельшой срок, в который обязан организовать и провести президентские выборы. И пример был позитивный - Ельцин отрекся, премьер Путин возглавил и через три месяца избрал сам себя на пост президента. Потом еще раз, потом еще - и вот уже в четвертый раз намерен осчастливить.
Но вот коллизия - президентские выборы и так уже назначены, идет кампания и ровно через месяц уже назначены выборы. То есть и.о.президента даже назначать нечего, и по закону выбытие из гонки одного из кандидатов не отменяет самой гонки.
Правда, тогда преемник уже не может сам себя избрать, и "путинская" схема рушится. Стабильность рушится!
***
А кто из кандадатов, если что, может претендовать на роль преемника Путина? Ясно, что никто - при живом Путине о таком и подумать страшно. А при неживом придется выбирать из числа спойлеров?
Ну давайте по-честному, какой из Грудинина президент? Даже ярые его сторонники такого варианта всерьез не рассматривают. И кто премьер при Грудинине? Зюганов? Дима Новиков? Про состав возможного правительства даже подумать боязно - это 20 лет назад КПРФ была прибежищем лучших кадров, оказавшихся в оппозиции. Но все умерли или одряхлели, а нынешнее поколение партийных руководителей не руководило как правило и водокачкой. Или из НПСР верстать правительство? Так лучше сразу из дурдома...
Может, есть какие-то другие реальные персоны?
Жириновского я бы вообще не трогал, старый уже человек, весь изнутри выгоревший. Лет 20 назад - был бы по крайней мере драйв. А сейчас просто говорить не о чем.
Явлинский, как я писал много лет назад - "Жириновский для интеллигенции". Там есть позитивный опыт? Если кто читал программу "500 дней", так она по размеру вроде "Москва-Петушки", но творение незабвенного Венички Ерофеева не в пример содержательней. Ну и плюс участие в "ликвидкоме" СССР после 1991 года - тоже, прямо скажем, опыт мало вдохновляющий.
Молодые люди Собчак и Сурайкин не располагают ничем, кроме собственной неординарности. Потом, когда-нибудь - вполне возможно. Даже очень возможно. Но мы говорим о "здесь и сейчас".
Самое смешное, что реальными кандидатами, способными исполнять президентские обязанности, являются два аутсайдера - Бабурин и Титов. От левых патриотов и либералов соответственно. И тот и другой обладают соотвествующим опытом, могут сформировать команду, адекватную поставленной задаче и что-то позитивное произвести.
Но ни один из них не имеет сегодня ни малейшего шанса на избрание даже в отсутствие Путина.
Такой вот кажущийся парадокс - выбор есть, а выбирать не из кого.
***
Остается только, на случай неожиданного выхода из игры главной фигуры, поступать по сюжету классического фильма Куросавы "Тень воина".
Разумеется, это на случай, если...
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
недоумевающий читатель2 написал 18.02.2018 23:37
за этого Корейкина.
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так для повышения явки этот цирк с грудининым и устроили. хорош какой к чертям "второй" тур? Жидоведов - это верные дзерджининцы, для них не важно, как голосуют, важно екак считают. Единственное, для чего байду с Грудининым затеяли - это явку поднять. А то если они 146% насчитают, а никто при этом не придет - неудобно получится.
№18 написал 18.02.2018 22:31
если Собчак скажет кто отец ребенка он снимется написал 18.02.2018 22:21
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если Собчак честно скажет кто биологический отец ее ребенка - он снимет свою кандидатуру
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Один из кандидатов - Максим Сурайкин - тезка мужа Ксении Собчак Максима Виторгана . Сурайкин - малоизвестен , появился внезапно , случайно ... Случайное совпадение ? В политике случайных совпадений не бывает .
Максим Сурайкин - его имя - обыгрывает связанное с мужем Собчак Максимом Виторганом .
...
Опрос общественного мнения - кто же биологический отец ребенка Ксении Собчак ?
Варианты ответов :
1. Максим Виторган
2. Илья Яшин
3. Владимир Путин
4. Дональд Трамп
5. Владимир Жириновский
6. Анатолий Чубайс
7. Сергей Удальцов
8. сам Максим Сурайкин
9. Дмитрий Медведев
10. Михаил Фрадков
11. Сергей Нарышкин
12. Михаил Прохоров
13. Владимир Потанин
14. Виктор Вексельберг
15. Александр Бортников
16. Рамзан Кадыров
17. Рашид Нургалиев
шалом написал 18.02.2018 22:16
уже!? написал 18.02.2018 21:43
дополнение написал 18.02.2018 20:57
87 комнат написал 18.02.2018 20:50
Во многом с вами соглашусь...но не совсем написал 18.02.2018 20:45
освобождение России написал 18.02.2018 20:43
После него России долго придется восстанавливаться.
гы написал 18.02.2018 20:43
О выборах написал 18.02.2018 19:53
В лад написал 18.02.2018 18:38
надеющийся написал 18.02.2018 18:26
Владимир П написал 18.02.2018 17:10
КТФ01535 написал 18.02.2018 17:09
Не выпускайте его!!!
ПОЖАЛУСТА
Владимир П написал 18.02.2018 17:06
Михаил Владимирович написал 18.02.2018 15:57
По завету Сталина! написал 18.02.2018 15:13
Артиллеристы зовет Отчизна нас,
Из тысяч грозных батарей
За слезы наших матерей
За нашу Родину огонь, огонь.
А и не надо написал 18.02.2018 15:08
восстанавливать. Власть захребетников народных народу не нужна. Мы - не рабы.
Михаил Владимирович написал 18.02.2018 14:59
Борьба 2 лагерей в самой власти толкает его к новому правительству-
ан нет! Не хочет Путин рисковать экономикой и кто не в тюрьме- тот
имеет теплое место. И что будет через 6-12 лет? Может власть армии?