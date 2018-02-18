"Тень Путина"

В твиттере от имени Юлии Латыниной (нет уверенности, что это она на самом деле) размещено сообщение: "Анонимный источник: В Москве произошел переворот, действующий Президент России под домашним арестом. Подробности уточняются".

Понятно, что фейк, но симптоматичный. Помните, когда Ельцин в очередной раз отправлялся в длительный запой "работать с документами", обязательно появлялись сообщения разной степени достоверности: умер, разбил паралич, арестован, тронулся рассудком... Впрочем, последнее вовсе не означает невозможности управлять Государством Российским.

С приходом молодого, крепкого Путина слухи такого рода естественным образом исчезли.

Но вот Путин уже и не молодой вовсе, 18 лет на престоле. И снова совершенно естественно "словно мухи тут и там, ходят служи по домам", только разносят их не беззубые старухи, а вполне даже высокотехнологичные соцсети устами тоже совсем не беззубых гражданок.

А, собственно, что уж такого невозможного? Разве президент не человек и с ним ничего неожиданного случиться не может?

И даже интересно, что у нас в государстве, главным достижением которого является 18-летняя стабильность, предусмотрено на такой случай?

Формально все в порядке - премьер получает всю полноту власти на небельшой срок, в который обязан организовать и провести президентские выборы. И пример был позитивный - Ельцин отрекся, премьер Путин возглавил и через три месяца избрал сам себя на пост президента. Потом еще раз, потом еще - и вот уже в четвертый раз намерен осчастливить.

Но вот коллизия - президентские выборы и так уже назначены, идет кампания и ровно через месяц уже назначены выборы. То есть и.о.президента даже назначать нечего, и по закону выбытие из гонки одного из кандидатов не отменяет самой гонки.

Правда, тогда преемник уже не может сам себя избрать, и "путинская" схема рушится. Стабильность рушится!

***

А кто из кандадатов, если что, может претендовать на роль преемника Путина? Ясно, что никто - при живом Путине о таком и подумать страшно. А при неживом придется выбирать из числа спойлеров?

Ну давайте по-честному, какой из Грудинина президент? Даже ярые его сторонники такого варианта всерьез не рассматривают. И кто премьер при Грудинине? Зюганов? Дима Новиков? Про состав возможного правительства даже подумать боязно - это 20 лет назад КПРФ была прибежищем лучших кадров, оказавшихся в оппозиции. Но все умерли или одряхлели, а нынешнее поколение партийных руководителей не руководило как правило и водокачкой. Или из НПСР верстать правительство? Так лучше сразу из дурдома...

Может, есть какие-то другие реальные персоны?

Жириновского я бы вообще не трогал, старый уже человек, весь изнутри выгоревший. Лет 20 назад - был бы по крайней мере драйв. А сейчас просто говорить не о чем.

Явлинский, как я писал много лет назад - "Жириновский для интеллигенции". Там есть позитивный опыт? Если кто читал программу "500 дней", так она по размеру вроде "Москва-Петушки", но творение незабвенного Венички Ерофеева не в пример содержательней. Ну и плюс участие в "ликвидкоме" СССР после 1991 года - тоже, прямо скажем, опыт мало вдохновляющий.

Молодые люди Собчак и Сурайкин не располагают ничем, кроме собственной неординарности. Потом, когда-нибудь - вполне возможно. Даже очень возможно. Но мы говорим о "здесь и сейчас".

Самое смешное, что реальными кандидатами, способными исполнять президентские обязанности, являются два аутсайдера - Бабурин и Титов. От левых патриотов и либералов соответственно. И тот и другой обладают соотвествующим опытом, могут сформировать команду, адекватную поставленной задаче и что-то позитивное произвести.

Но ни один из них не имеет сегодня ни малейшего шанса на избрание даже в отсутствие Путина.

Такой вот кажущийся парадокс - выбор есть, а выбирать не из кого.

***

Остается только, на случай неожиданного выхода из игры главной фигуры, поступать по сюжету классического фильма Куросавы "Тень воина".

Разумеется, это на случай, если...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск