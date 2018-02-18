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Московский листок

"Тень Путина"

Опубликовано 18.02.2018 в разделе комментариев 21

путин выборы грудинин
"Тень Путина"

В твиттере от имени Юлии Латыниной (нет уверенности, что это она на самом деле) размещено сообщение: "Анонимный источник: В Москве произошел переворот, действующий Президент России под домашним арестом. Подробности уточняются".

Понятно, что фейк, но симптоматичный. Помните, когда Ельцин в очередной раз отправлялся в длительный запой "работать с документами", обязательно появлялись сообщения разной степени достоверности: умер, разбил паралич, арестован, тронулся рассудком... Впрочем, последнее вовсе не означает невозможности управлять Государством Российским.

С приходом молодого, крепкого Путина слухи такого рода естественным образом исчезли.

Но вот Путин уже и не молодой вовсе, 18 лет на престоле. И снова совершенно естественно "словно мухи тут и там, ходят служи по домам", только разносят их не беззубые старухи, а вполне даже высокотехнологичные соцсети устами тоже совсем не беззубых гражданок.

А, собственно, что уж такого невозможного? Разве президент не человек и с ним ничего неожиданного случиться не может?

И даже интересно, что у нас в государстве, главным достижением которого является 18-летняя стабильность, предусмотрено на такой случай?

Формально все в порядке - премьер получает всю полноту власти на небельшой срок, в который обязан организовать и провести президентские выборы. И пример был позитивный - Ельцин отрекся, премьер Путин возглавил и через три месяца избрал сам себя на пост президента. Потом еще раз, потом еще - и вот уже в четвертый раз намерен осчастливить.

Но вот коллизия - президентские выборы и так уже назначены, идет кампания и ровно через месяц уже назначены выборы. То есть и.о.президента даже назначать нечего, и по закону выбытие из гонки одного из кандидатов не отменяет самой гонки.

Правда, тогда преемник уже не может сам себя избрать, и "путинская" схема рушится. Стабильность рушится!

***

А кто из кандадатов, если что, может претендовать на роль преемника Путина? Ясно, что никто - при живом Путине о таком и подумать страшно. А при неживом придется выбирать из числа спойлеров?

Ну давайте по-честному, какой из Грудинина президент? Даже ярые его сторонники такого варианта всерьез не рассматривают. И кто премьер при Грудинине? Зюганов? Дима Новиков? Про состав возможного правительства даже подумать боязно - это 20 лет назад КПРФ была прибежищем лучших кадров, оказавшихся в оппозиции. Но все умерли или одряхлели, а нынешнее поколение партийных руководителей не руководило как правило и водокачкой. Или из НПСР верстать правительство? Так лучше сразу из дурдома...

Может, есть какие-то другие реальные персоны?

Жириновского я бы вообще не трогал, старый уже человек, весь изнутри выгоревший. Лет 20 назад - был бы по крайней мере драйв. А сейчас просто говорить не о чем.

Явлинский, как я писал много лет назад - "Жириновский для интеллигенции". Там есть позитивный опыт? Если кто читал программу "500 дней", так она по размеру вроде "Москва-Петушки", но творение незабвенного Венички Ерофеева не в пример содержательней. Ну и плюс участие в "ликвидкоме" СССР после 1991 года - тоже, прямо скажем, опыт мало вдохновляющий. 

Молодые люди Собчак и Сурайкин не располагают ничем, кроме собственной неординарности. Потом, когда-нибудь - вполне возможно. Даже очень возможно. Но мы говорим о "здесь и сейчас". 

Самое смешное, что реальными кандидатами, способными исполнять президентские обязанности, являются два аутсайдера - Бабурин и Титов. От левых патриотов и либералов соответственно. И тот и другой обладают соотвествующим опытом, могут сформировать команду, адекватную поставленной задаче и что-то позитивное произвести.

Но ни один из них не имеет сегодня ни малейшего шанса на избрание даже в отсутствие Путина. 

Такой вот кажущийся парадокс - выбор есть, а выбирать не из кого. 

***

Остается только, на случай неожиданного выхода из игры главной фигуры, поступать по сюжету классического фильма Куросавы "Тень воина".

Разумеется, это на случай, если...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 21
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Re: Re: Те, кто на форуме уже давно, мои посылы знают...
недоумевающий читатель2 написал 18.02.2018 23:37
Наблюдая , как все сми дружно, хором, начали тявкать и задирать ножку в сторону Грудинкина, то советовать своим знакомым голосовать буду именно
за этого Корейкина.
---------------
так для повышения явки этот цирк с грудининым и устроили. хорош какой к чертям "второй" тур? Жидоведов - это верные дзерджининцы, для них не важно, как голосуют, важно екак считают. Единственное, для чего байду с Грудининым затеяли - это явку поднять. А то если они 146% насчитают, а никто при этом не придет - неудобно получится.
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Re: Максим Сурайкин - тезка мужа Ксении Собчак Максима Виторгана
&#8470;18 написал 18.02.2018 22:31
Отцом является Немцов...ныне покойный....Чей генетический материал был сохранен..и храниться в подвале ельцин-центра в криолаборатории....
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Максим Сурайкин - тезка мужа Ксении Собчак Максима Виторгана
если Собчак скажет кто отец ребенка он снимется написал 18.02.2018 22:21
Максим Сурайкин - тезка мужа Ксении Собчак Максима Виторгана
-------------
если Собчак честно скажет кто биологический отец ее ребенка - он снимет свою кандидатуру
-------------
Один из кандидатов - Максим Сурайкин - тезка мужа Ксении Собчак Максима Виторгана . Сурайкин - малоизвестен , появился внезапно , случайно ... Случайное совпадение ? В политике случайных совпадений не бывает .
Максим Сурайкин - его имя - обыгрывает связанное с мужем Собчак Максимом Виторганом .
...
Опрос общественного мнения - кто же биологический отец ребенка Ксении Собчак ?
Варианты ответов :
1. Максим Виторган
2. Илья Яшин
3. Владимир Путин
4. Дональд Трамп
5. Владимир Жириновский
6. Анатолий Чубайс
7. Сергей Удальцов
8. сам Максим Сурайкин
9. Дмитрий Медведев
10. Михаил Фрадков
11. Сергей Нарышкин
12. Михаил Прохоров
13. Владимир Потанин
14. Виктор Вексельберг
15. Александр Бортников
16. Рамзан Кадыров
17. Рашид Нургалиев
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(без названия)
шалом написал 18.02.2018 22:16
Синагога рулит!
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что,
уже!? написал 18.02.2018 21:43
Табакерка!? Шарфик!? Другое!??
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Re: Re: О выборах
дополнение написал 18.02.2018 20:57
"Это потенциал ,который останется в изоляции при проведении политики неучастия в политической борьбе...."-лягушонок, не желающий взбивать сметану , рано или поздно утонет в молоке вечности ,без всяких потенциалов на будущее , на право быть...
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Да у него там
87 комнат написал 18.02.2018 20:50
и каждой по телке и ящику водки. Вот уплотнить его как Айсидору Дункан, и пусть режет кроликов в спальне.
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Re: О выборах
Во многом с вами соглашусь...но не совсем написал 18.02.2018 20:45
Да по сути данные ваборы не изменят существующую ситуацию...это да...Но позиция изоляционизма еще вредней и играет против движения возрождения социально справедливого общества...Хоть суть нынешнего левого движения противоречива Но природа ее есть плодородная почва для всхода брошенных в нее зерен соиального равенства...В отличае от классово чуждой природе и самой сути капиталлистической почвы..которая даже при наличае жизнеспособных семян не даст плодов не прикаких условиях.....лохи о которых вы рассуждаете Это Патенциал который останеца в изоляции при проведении политики неучастия в политической борьбе....без какогото нибыло шанса заявить о себе как о силе обьеденяющей множество граждан в единое движение не рождающее резонанс..находясь в Броуновском движении
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Наконец-то Путлера убили
освобождение России написал 18.02.2018 20:43
Ну наконец-то сатану Путына низвергли.
После него России долго придется восстанавливаться.
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Re: ВП ты банишь, а Владимира П - нет.
гы написал 18.02.2018 20:43
Ну, наверно, как Владимир П ты делаешь по-маленькому, а как ВП - по большому.
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(без названия)
О выборах написал 18.02.2018 19:53
Многие лохи считают, что если будет выбран "хороший" президент, то власть в стране начнет осуществляться в интересах всего народа. Это большое заблуждение. Хозяева РФ буржуи-паразиты по прежнему будут править страной в своих интересах посредством подчиняющейся им кремлевской власти. Кто бы ни был избран президентом - Грудинин, Путин или кто иной. Свою власть над страной, также как и присвоенную ими социалистическую собственность, буржуи никогда добровольно не отдадут вне зависимости от каких-либо результатов выборов. Чтобы за счет грабежа природных богатств и населения, более 70% которого влачит полунищенское существование, а 23 млн. из них в нищете, продолжать выкачивать из страны миллиарды доходов и вывозить их за рубеж. Для улучшения жизни людей, восстановления разрушенной промышленности и сельского хозяйства есть лишь единственный выход - это избавится от слоя социальных паразитов- буржуев с их кремлевской ОПГ и установить в стране народную власть.
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Даешь АДОЛЬФА ! Он устроит в России ширли-мырли !
В лад написал 18.02.2018 18:38
По фамилии Шаевич. У его соратников нынче все банки и природные ресурсы.
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А вдруг это правда?
надеющийся написал 18.02.2018 18:26
!!!!!
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Re: "Жириновский для интеллигенции" ! - это классно сказано.
Владимир П написал 18.02.2018 17:10
Анатолий! ВП и Владимир П - это одно лицо, то бишь я. ВП - это для экономиии энергии. ВП ты банишь, а Владимира П - нет. Нелогично как-то. Определись, пожалуйста.
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Президент России под домашним арестом
КТФ01535 написал 18.02.2018 17:09
Просьба
Не выпускайте его!!!
ПОЖАЛУСТА
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"Жириновский для интеллигенции" ! - это классно сказано.
Владимир П написал 18.02.2018 17:06
От души посмеялся.
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Может ответите
Михаил Владимирович написал 18.02.2018 15:57
Тут у всех по -1 (пока), но раз так голосуете, может и ответите за ваши минусы.
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Re: Выбирать не из кого?
По завету Сталина! написал 18.02.2018 15:13
Артиллеристы, Сталин дал приказ,
Артиллеристы зовет Отчизна нас,
Из тысяч грозных батарей
За слезы наших матерей
За нашу Родину огонь, огонь.
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Выбирать не из кого?
А и не надо написал 18.02.2018 15:08
никого из всей этой буржуазной шелупони выбирать. Надо Советскую власть - власть трудового народа -
восстанавливать. Власть захребетников народных народу не нужна. Мы - не рабы.
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Я НЕ пойду на выборы
Михаил Владимирович написал 18.02.2018 14:59
но не потому что против Путина- я не понимаю его кадровую политику.
Борьба 2 лагерей в самой власти толкает его к новому правительству-
ан нет! Не хочет Путин рисковать экономикой и кто не в тюрьме- тот
имеет теплое место. И что будет через 6-12 лет? Может власть армии?
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