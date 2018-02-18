Дом алтайского защитника кедровых лесов сожгли: Телецкое озеро "зачищают"

У алтайского активиста Владимира Швецова, выступающего против вырубки реликтовых лесов в регионе, сожгли дом. Об этом сам Швецов рассказал "МБХ медиа". Он уверен, что поджог связан с его протестной деятельностью. На неделе активист пикетировал здание сибирского полпредства с требованием запретить вырубку леса вокруг Телецкого озера.

По данным защитников леса, там под вырубку уходит более 20 тысяч гектаров. Речь идет о реликтовых кедрах, которым более ста лет. Однако земля переведена в категорию сельхозназначения и распродана, эти теперь леса попали в категорию сорной "древесно-кустарниковой растительности".

Как уверены местные жители, деревья вырубают для продажи в Китай. Митинги против вырубки лесов в регионе проходят с осени прошлого года, следующий запланирован на 24 февраля.

Отметим, что при "мудрой внешней политике Путина" точно такая же, если не хуже - ситуация в Забайкалье.

Более 300 тыс. га сельскохозяйственных земель планируется передать в аренду китайской компании на 49 лет по ставке в 250 руб. за гектар. Администрация Забайкальского края ещё в августе 2016-го сообщила о готовности подписать с китайцами протокол о намерениях. Однако в Пекине считают, что одной только передачи земли недостаточно. РФ должна изменить порядок перемещения и расселения китайцев на территории России. Такое условие сформулировал советник Китайского института международных стратегических исследований.

Правительство Забайкальского края в начале июня сообщило о решении подписать протокол о намерениях с китайской компанией «Хуаэ Синбан», который предполагает сдачу в аренду более 300 тыс. га сельхозугодий и пастбищ сроком на 49 лет. Эту новость, которую сообщило агентство «Чита.Ру», перепечатала и официальная китайская пресса.

Китайцы намерены инвестировать в проект около 24 млрд руб. для выращивания кормовых, зерновых, масличных и других культур, а также лечебных трав для фармакологии. Предполагается также развитие промышленного скотоводства, птицеводства и мясного животноводства.

Эта продукция будет поставляться в РФ, КНР и на международные рынки. Первый этап предполагает сдачу в аренду 115 тыс. га сельхозземель и территорию так называемой Могойтуйской промзоны. Время реализации первого этапа – 2015–2018 годы. В случае успеха с 2019 года российские власти готовы отдать китайцам еще 200 тыс. га, сообщает «Чита.Ру».

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