Израильская армия обстреляла сектор Газа и поразила в нём 18 "точек Хамаса"

Армия обороны Израиля поразила в ночь на воскресенье 18 принадлежащих радикальному палестинскому движению "Хамас" объектов в секторе Газа. Это было сделано в ответ на подрыв фугаса на границе с анклавом. NEWSru Israel сообщает, что ранения получили четверо военнослужащих, в том числе двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В субботу вечером сектор Газа обстреляли из танка. После этого ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали объекты террористов на этой территории. По некоторым данным, с земли по самолетам вели пулеметный огонь.

"Всего (в секторе Газа) было атаковано 18 террористических целей, принадлежащих "Хамасу", - цитирует пресс-релиз армии ТАСС. - "Хамас" несет ответственность за инцидент на границе и за любые агрессивные действия, источником которых является сектор Газа".

После авианалетов радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю. Она попала в крышу жилого дома одного из населенных пунктов близ палестинского анклава, но не разорвалась. Дом был поврежден, пострадавших в результате этой атаки не было.

Во время нанесения ночных ударов во многих израильских населенных пунктах, расположенных вблизи границы с сектором Газы, сработала система раннего предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом". В ЦАХАЛе заявили, что сигналы были ложными.

Между тем Палестинское движение "Хамас", признанное террористической организацией в Израиле и ряде других государств 1 мая 2017-го года обнародовало новую политическую доктрину на предстоящий период, из которой, по данным источников Reuters, был исключен пункт с призывом к уничтожению Израиля. Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya, документ в новой редакции обнародовал в Дохе (Катар) председатель политбюро движения Халед Машааль.

По данным источников, в своей новой доктрине "Хамас" поддерживает "идею создания палестинского государства в границах 1967 года", но без признания права Израиля на существование. При этом из документа исчез существовавший в старой доктрине пункт с открытым призывом к уничтожению еврейского государства.

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