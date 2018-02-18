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Московский листок

Израильская армия обстреляла сектор Газа и поразила в нём 18 "точек Хамаса"

Опубликовано 18.02.2018 в разделе комментариев 5

израиль палестина интифада
Израильская армия обстреляла сектор Газа и поразила в нём 18 "точек Хамаса"

Армия обороны Израиля поразила в ночь на воскресенье 18 принадлежащих радикальному палестинскому движению "Хамас" объектов в секторе Газа. Это было сделано в ответ на подрыв фугаса на границе с анклавом. NEWSru Israel сообщает, что ранения получили четверо военнослужащих, в том числе двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. 

В субботу вечером сектор Газа обстреляли из танка. После этого ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали объекты террористов на этой территории. По некоторым данным, с земли по самолетам вели пулеметный огонь. 

"Всего (в секторе Газа) было атаковано 18 террористических целей, принадлежащих "Хамасу", - цитирует пресс-релиз армии ТАСС. - "Хамас" несет ответственность за инцидент на границе и за любые агрессивные действия, источником которых является сектор Газа". 

После авианалетов радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю. Она попала в крышу жилого дома одного из населенных пунктов близ палестинского анклава, но не разорвалась. Дом был поврежден, пострадавших в результате этой атаки не было. 

Во время нанесения ночных ударов во многих израильских населенных пунктах, расположенных вблизи границы с сектором Газы, сработала система раннего предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом". В ЦАХАЛе заявили, что сигналы были ложными.

Между тем Палестинское движение "Хамас", признанное террористической организацией в Израиле и ряде других государств 1 мая 2017-го года обнародовало новую политическую доктрину на предстоящий период, из которой, по данным источников Reuters, был исключен пункт с призывом к уничтожению Израиля. Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya, документ в новой редакции обнародовал в Дохе (Катар) председатель политбюро движения Халед Машааль.

По данным источников, в своей новой доктрине "Хамас" поддерживает "идею создания палестинского государства в границах 1967 года", но без признания права Израиля на существование. При этом из документа исчез существовавший в старой доктрине пункт с открытым призывом к уничтожению еврейского государства. 

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В новой доктрине "Хамас" уже не хочет уничтожения Израиля, но последний не очень-то доверчив



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: стоику1121
Сионист написал 18.02.2018 20:01
Алкоголизм - наследственная болезнь "стоика1121"?
Алкоголизм - надежное средство для ловли белочки "стоиком1121"?
Алкоголизм "стоик1121" пытается искоренить приемом боярышника в изобильном количестве и вербальными поллюциями-галлюцинациями на поцреотические темы?
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(без названия)
стоик1121 написал 18.02.2018 19:05
Сионизм - идеология преступников-фашистов?
Сионизм - идеология моральной деградации Фашизма?
Сионизм - идеология , которую надо искоренить как Фашизм?
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Re: стоику1120
Сионист написал 18.02.2018 18:19
Идеология "стоика1120"=фашизм?
Фашистов уничтожили не всех?
Фашист "стоик1120" уцелел и избежал суда?
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(без названия)
стоик1120 написал 18.02.2018 17:46
Сионизм - идеология преступников?
Сионизм - идеология моральной деградации?
Сионизм - идеология , которую надо искоренить?
Ответить
В ответ, ребята, в ответ!
Сионист написал 18.02.2018 16:04
ЦАХАЛ никогда не наносит удар первым. Действия Армии обороны Израиля всегда оборонительные, а не наступательные. Нас бьют, мы отвечаем, после чего те, кто нас били, начинают вопить на весь мир об агрессивном Израиле, злобном сионизме и клянчить деньги у мировой "прогрессивной" общественности. Это при том, что Израиль содержит Газу на свои шиши, поставляя хамасовским бандитам бесплатно стройматериалы, электроэнергию, воду, прощая им долги по коммуналке и получая от них взамен в качестве благодарности обстрелы израильской территории и израильских граждан.
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