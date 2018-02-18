Журналистам не дали выяснить под Тулой, из чего силовигарх Сечин колбасу делает

Журналисты Центра управления расследованиями, которых накануне заблокировали два внедорожника в Тверской области, выехали в Москву в сопровождении автомобиля ДПС. Об этом сообщает в Twitter издание "МБХ Медиа". Всего в группе журналистов были пять человек - трое журналистов ЦУР и двое волонтеров. По данным издания, всю ночь журналисты провели в следственном отделе управления Следственного комитета по городу Щекино в Тульской области. Туда их доставили после того, как два автомобиля охотничьего хозяйства "Зубр" заблокировали их на выезде из района.

Сообщается, что в ходе "опроса" следователи изъяли ноутбук, два коптера и пять мобильных телефонов. "Дождь" со ссылкой на своего бывшего сотрудника Родиона Чепеля сообщает, что задержанные журналисты написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

В Тульскую область съемочная группа приехала после жалобы местных жителей на незаконный захват охотхозяйством их земли. По их словам, охотхозяйство фактически использует "Роснефть", а охотится там глава компании Игорь Сечин.

От редакции: Помнится, возмущались диссиденты-либералы тем, что главы Советского Союза имели обыкновение охотиться, (что Хрущёв, что Брежнев) и ещё приглашали на охоту лидеров стран соцлагеря... Мол, варварские обычаи тоталитаризма. Ну, так вот вам, господа, и закономерный результат реализации ваших "поправок" к госстроительству: ни КПСС, ни генсеков, ни Союза, а вот "тоталитарные традиции" процветают уже в официальной элите, среди околопутинских мультимиллиардеров. И никаких претензий к охотхозяйствам тут быть не может. Новые вельможи, новые вотчины - всё, как при царе-батюшке, как при "хозяине земли русской" Романове, вы ведь туда мечтали вернуться после "отката на сто лет, спровоцированного большевистским переворотом"?

Раньше нефть была социалистической собственностью - теперь стала частной, поэтому уж извините, но никакой свободы слова там, где Сечин постреливает-с у вас не будет. Прайваси тама, имеют право и в вас стрелять, если зайдёте за границы, где частная собственность на землю начинается! Вот такая вышла демократия. Силовигархия во всей её "ностальгической" красе (заметим, как изменились сезонные предпочтения в отдыхе силовигарха номер два: год назад он на яхте с женой Ольгой с тёплых морях плавал, а нынче, когда жена-то сбежала в Италию, зол стал силовигарх - только стрелять и хочет, русских лосей валить). Правда, поохотиться новоявленные господа могут теперь и за границами СССР - яхты имеются надёжные, можно и подводную охоту устроить, были бы денежки... Вот только не всякий журналист угонится за дайвером Сечиным, если тот нырнёт с "Принцессы Ольги" - сноровка тут нужна, и тут уж если засекут, то гарпуном, а не ДПС "сопроводят", и не в Москву, а на дно морское. Ну, плоды демократии и контрреволюции - опять же... Слава тебе, частная собственность и приватизация, "чекисты" и стабильность...

Д.Ч.

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