Думаки испугались американских эсминцев в Чёрном море

США своими действиями в Черном море только накаляют обстановку и пытаются добиться от России ответной реакции. Об этом RT заявил замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, комментируя размещение в Черном море сразу двух американских ракетных эсминцев.

"США своими провокационными поступками добиваются ответной реакции, которая могла бы послужить поводом для более серьёзных действий со стороны американцев и их союзников. В любом случае это влечёт за собой напряжённость в данном регионе", - заявил депутат.

Американская сторона настаивает на том, что присутствие эсминца необходимо "для проведения операций по безопасности". Депутат считает, такая позиция вызывает множество вопросов. Например, совершенно непонятно, "кого и от кого они собираются обезопасить".

Депутат отметил, что у России достаточно средств и сил, чтобы "отрезвить их (эсминцы) в случае каких-то провокаций", передает РИА "Новости".

В ночь на воскресенье, 18 февраля, в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США Carney, присоединившись к уже находившемуся там американскому эсминцу Ross, который в прошлом году участвовал в обстреле авиабазы правительственных военных в Сирии. Командир эсминца Carney вице-адмирал Кристофер Грэди подчеркнул, что решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо.

Ross оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами Tomahawk. Carney, помимо "Томагавков", несет ракеты Harpoon, оснащен системой ПВО и подводного обнаружения и атаки.

Очередной этап милитаризации Чёрного моря проходит на фоне требований Украины вернуть её часть Черноморского флота СССР.

Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их. С таким заявлением в четверг, 15 февраля, выступил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова Михаил Коваль. С таким заявлением он выступил во время допроса по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева.

«Есть такое понятие — Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить. (...) Смотрите, [десантный корабль] "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет!» — заявил Коваль.

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