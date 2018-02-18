Думаки испугались американских эсминцев в Чёрном море

США своими действиями в Черном море только накаляют обстановку и пытаются добиться от России ответной реакции. Об этом RT заявил замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, комментируя размещение в Черном море сразу двух американских ракетных эсминцев.
"США своими провокационными поступками добиваются ответной реакции, которая могла бы послужить поводом для более серьёзных действий со стороны американцев и их союзников. В любом случае это влечёт за собой напряжённость в данном регионе", - заявил депутат.
Американская сторона настаивает на том, что присутствие эсминца необходимо "для проведения операций по безопасности". Депутат считает, такая позиция вызывает множество вопросов. Например, совершенно непонятно, "кого и от кого они собираются обезопасить".
Депутат отметил, что у России достаточно средств и сил, чтобы "отрезвить их (эсминцы) в случае каких-то провокаций", передает РИА "Новости".
В ночь на воскресенье, 18 февраля, в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США Carney, присоединившись к уже находившемуся там американскому эсминцу Ross, который в прошлом году участвовал в обстреле авиабазы правительственных военных в Сирии. Командир эсминца Carney вице-адмирал Кристофер Грэди подчеркнул, что решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо.
Ross оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами Tomahawk. Carney, помимо "Томагавков", несет ракеты Harpoon, оснащен системой ПВО и подводного обнаружения и атаки.
Очередной этап милитаризации Чёрного моря проходит на фоне требований Украины вернуть её часть Черноморского флота СССР.
Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их. С таким заявлением в четверг, 15 февраля, выступил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова Михаил Коваль. С таким заявлением он выступил во время допроса по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева.
«Есть такое понятие — Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить. (...) Смотрите, [десантный корабль] "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет!» — заявил Коваль.
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Игорь Рыклин написал 18.02.2018 22:49
в Сирии.Теперь нечем будет отмахнуться если эти эсминцы начнут пужать.
Во времена СССР недовольство выражалось через Заявления ТАСС и Заявления
Советского Правительства.А теперь боятся прогневить своих хозяев и пору-
чают всякого рода шавкам полаять на Слона.
нюансы: написал 18.02.2018 21:07
Две штатовские лодки поплавали по морю написал 18.02.2018 20:09
Грудинина мочит..... написал 18.02.2018 19:20
стоик1121 написал 18.02.2018 19:14
В лад написал 18.02.2018 18:21
О будущем России написал 18.02.2018 18:05
Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР – в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще большое поле работы.
С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.
В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом.
И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом.
Все это ляжет на плечи русского народа. Ибо русский народ – великий народ. Русский народ – это добрый народ. У русского народа – ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него – стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ – неодолим, неисчерпаем".