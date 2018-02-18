Укронацистам понравилось глумиться над Росструдничеством, досталось и Авену с Грефом

Украинские националисты в ходе марша в центре Киева забросали камнями здание Россотрудничества и офисы двух банков, сообщает "Интерфакс". Полиция никого задерживать не стала. Накануне националисты проникли внутрь здания и расписали стены оскорбительными лозунгами.
В ходе воскресного марша активисты забросали камнями здание Россотрудничества на улице Борисоглебской на киевском Подоле, а также здания "Альфа-Банка" и "Сбербанка". По данным "Украинской правды", помимо камней, в офис российской организации также бросали яйца. А на стене написали "Смерть России".
После этого они двинулись колонной обратно на Майдан Независимости. Их сопровождают полицейские, которые никого не задерживали и не предпринимали никаких действий в отношении активистов.
Руководитель Российского центра науки и культуры, который расположен в здании вместе с Россотрудничеством, обратился в полицию в связи с нанесением материального ущерба.
Напомним, украинские националисты напали на здание представительства Россотрудничества в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства Светлану Буланенко. По ее словам, нападающими оказались представители националистической организации С14 («Сич»).
«Их было около 30 человек, радикалы смогли проникнуть в здание», — сказала Буланенко. По ее словам, к настоящему времени радикалы покинули помещение.
Видеозапись нападения националистов опубликована в Facebook. На кадрах видно, как националисты разрисовали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также забрызгали баллончиками видеокамеры. Кроме того, радикалы осквернили флаг России.
В момент нападения в здание вошел руководитель представительства Россотрудничества Константин Воробьев. Националисты общались с ним в грубой форме и оскорбляли нецензурными словами. В связи с нападением представительство обратилось в полицию Киева, сообщил Воробьев.
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Киса написал 19.02.2018 01:30
Эт-точно написал 19.02.2018 00:08
Нормальные нацисты написал 19.02.2018 00:03
более того написал 18.02.2018 23:52
занзит написал 18.02.2018 23:24
До большевиков на карте 1916 года такой страны нет.
Казахстана тоже НЕТ
Святой Пигидий написал 18.02.2018 23:07
Сионист написал 18.02.2018 20:16
Эт-точно! написал 18.02.2018 20:13
Странные какие то нацисты написал 18.02.2018 20:03
Игорь Рыклин написал 18.02.2018 19:02
Название Дворца культуры имени ХХХ-летия Октября она прочитала как
ИКС-ИКС-ИКС-Октября.
Сегодня заявила о себе еще одна.Пресс-секретутка оплеванного и раз-
громленного в Киеве Россотрудничества некая Света Буланенко заявила,
что погром устроили националисты из отряда С14.
По украински это CIЧ-сич(сечь).Но заявила,что плевки уже смыли и будут
продолжать сотрудничать.
Как любит выражаться любимец ПУТИНА поп КИРИЛЛА:ебнули по одной щеке-
подстать другую.
Что это?+ написал 18.02.2018 18:52
Лавров написал 18.02.2018 18:26
И.В.Сталин. написал 18.02.2018 18:19
Ведь заветная мечта националистов — раздробить Советский Союз на отдельные "национальные" государства, и тогда он станет легкой добычей врагов. Народы же, населяющие Советский Союз, в своем большинстве будут физически истреблены, оставшаяся же часть превратится в бессловесных и жалких рабов завоевателей.
Не случайно презренные предатели украинского народа — лидеры украинских националистов, все эти мельники, коновальцы, бандеры — уже получили задание от немецкой разведки разжигать среди украинцев, которые те же русские, ненависть к русским и добиваться отделения Украины от Советского Союза. Все та же старая песня древних времен еще с периода существования Римской империи: разделяй и властвуй.
В лад написал 18.02.2018 18:15