Укронацистам понравилось глумиться над Росструдничеством, досталось и Авену с Грефом

Украинские националисты в ходе марша в центре Киева забросали камнями здание Россотрудничества и офисы двух банков, сообщает "Интерфакс". Полиция никого задерживать не стала. Накануне националисты проникли внутрь здания и расписали стены оскорбительными лозунгами.

В ходе воскресного марша активисты забросали камнями здание Россотрудничества на улице Борисоглебской на киевском Подоле, а также здания "Альфа-Банка" и "Сбербанка". По данным "Украинской правды", помимо камней, в офис российской организации также бросали яйца. А на стене написали "Смерть России".

После этого они двинулись колонной обратно на Майдан Независимости. Их сопровождают полицейские, которые никого не задерживали и не предпринимали никаких действий в отношении активистов.

Руководитель Российского центра науки и культуры, который расположен в здании вместе с Россотрудничеством, обратился в полицию в связи с нанесением материального ущерба.

Напомним, украинские националисты напали на здание представительства Россотрудничества в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства Светлану Буланенко. По ее словам, нападающими оказались представители националистической организации С14 («Сич»).

«Их было около 30 человек, радикалы смогли проникнуть в здание», — сказала Буланенко. По ее словам, к настоящему времени радикалы покинули помещение.

Видеозапись нападения националистов опубликована в Facebook. На кадрах видно, как националисты разрисовали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также забрызгали баллончиками видеокамеры. Кроме того, радикалы осквернили флаг России.

В момент нападения в здание вошел руководитель представительства Россотрудничества Константин Воробьев. Националисты общались с ним в грубой форме и оскорбляли нецензурными словами. В связи с нападением представительство обратилось в полицию Киева, сообщил Воробьев.

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