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Московский листок

Укронацистам понравилось глумиться над Росструдничеством, досталось и Авену с Грефом

Опубликовано 18.02.2018 в разделе комментариев 14

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Укронацистам понравилось глумиться над Росструдничеством, досталось и Авену с Грефом

Украинские националисты в ходе марша в центре Киева забросали камнями здание Россотрудничества и офисы двух банков, сообщает "Интерфакс". Полиция никого задерживать не стала. Накануне националисты проникли внутрь здания и расписали стены оскорбительными лозунгами. 

В ходе воскресного марша активисты забросали камнями здание Россотрудничества на улице Борисоглебской на киевском Подоле, а также здания "Альфа-Банка" и "Сбербанка". По данным "Украинской правды", помимо камней, в офис российской организации также бросали яйца. А на стене написали "Смерть России". 

После этого они двинулись колонной обратно на Майдан Независимости. Их сопровождают полицейские, которые никого не задерживали и не предпринимали никаких действий в отношении активистов. 

Руководитель Российского центра науки и культуры, который расположен в здании вместе с Россотрудничеством, обратился в полицию в связи с нанесением материального ущерба.

Напомним, украинские националисты напали на здание представительства Россотрудничества в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства Светлану Буланенко. По ее словам, нападающими оказались представители националистической организации С14 («Сич»). 

«Их было около 30 человек, радикалы смогли проникнуть в здание», — сказала Буланенко. По ее словам, к настоящему времени радикалы покинули помещение. 

Видеозапись нападения националистов опубликована в Facebook. На кадрах видно, как националисты разрисовали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также забрызгали баллончиками видеокамеры. Кроме того, радикалы осквернили флаг России.

В момент нападения в здание вошел руководитель представительства Россотрудничества Константин Воробьев. Националисты общались с ним в грубой форме и оскорбляли нецензурными словами. В связи с нападением представительство обратилось в полицию Киева, сообщил Воробьев.  

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Всего комментариев к статье: 14
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(без названия)
Киса написал 19.02.2018 01:30
Может быть, сам Греф это и организовал. Известно же, что он собой представляет.
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Re: Re: "странные какие то нацисты"
Эт-точно написал 19.02.2018 00:08
Вишь ты, хохло-фашистам ответить нечем, остается только минусовать. Минусуй не минусуй - все равно получишь ***** от ЕЭС и USA.
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Re: Странные какие то нацисты
Нормальные нацисты написал 19.02.2018 00:03
Один раз сходили. Понравилось. Сходили во второй раз, уже в количестве 100 чел. (аппетит приходит во время еды). А чего не сходить-то, если полиции в этом уепошном "государстве" нет, одна шпана. Одна шпана в форме, другая - без формы. Но все шпана хуторская. Сходили во второй раз побили все окна, засрали все стены. На что рассчитывают? Что в России тоже самое начнут делать?
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(без названия)
более того написал 18.02.2018 23:52
И фашистской Российской Федерации тоже НЕТ на карте 1916 года!
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(без названия)
занзит написал 18.02.2018 23:24
Откуда фашисткая Украина то взялась?
До большевиков на карте 1916 года такой страны нет.
Казахстана тоже НЕТ
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(без названия)
Святой Пигидий написал 18.02.2018 23:07
Интересно... а что путлеровский Росструдничеством делает на Украине - во вражеской стране, как об этом неустанно кукарекают 24 часа в сутки разнообразные шапиры на кисель-тв? Провокациями занимаются? Тогда почему резвытся националисты? Почему Порох не даст под зад путлерастам - почему не отправляет их домой? Не понимаю...
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Re: стоик1121
Сионист написал 18.02.2018 20:16
А ты не обижайся. Прими еще пару флаконов боярышника и он сразу с тобой - подзаборным Великаном - все согласует.
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Re: "странные какие то нацисты"
Эт-точно! написал 18.02.2018 20:13
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(без названия)
Странные какие то нацисты написал 18.02.2018 20:03
Напали на здание. С кем то грубо поговорили. Краской написали фак. Никого не откиздили . Не убили. Не сьели. Не распяли.
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В России все дуры при власти....
Игорь Рыклин написал 18.02.2018 19:02
Недавно в Интернете дружно ржали над любимицей Кремля Бузовой.
Название Дворца культуры имени ХХХ-летия Октября она прочитала как
ИКС-ИКС-ИКС-Октября.
Сегодня заявила о себе еще одна.Пресс-секретутка оплеванного и раз-
громленного в Киеве Россотрудничества некая Света Буланенко заявила,
что погром устроили националисты из отряда С14.
По украински это CIЧ-сич(сечь).Но заявила,что плевки уже смыли и будут
продолжать сотрудничать.
Как любит выражаться любимец ПУТИНА поп КИРИЛЛА:ебнули по одной щеке-
подстать другую.
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Re: России придется пойти на крайние меры - выразить свою озабоченность!
Что это?+ написал 18.02.2018 18:52
Нет, они пошли дальше- уже могут выражать протест!
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Украинским националист даром это не пройдет!
Лавров написал 18.02.2018 18:26
России придется пойти на крайние меры - выразить свою озабоченность!
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О национализме
И.В.Сталин. написал 18.02.2018 18:19
"Нет, мы правильно поступаем, что так сурово караем националистов всех мастей и расцветок. Они лучшие помощники наших врагов и злейшие враги собственных народов.
Ведь заветная мечта националистов &#8212; раздробить Советский Союз на отдельные "национальные" государства, и тогда он станет легкой добычей врагов. Народы же, населяющие Советский Союз, в своем большинстве будут физически истреблены, оставшаяся же часть превратится в бессловесных и жалких рабов завоевателей.
Не случайно презренные предатели украинского народа &#8212; лидеры украинских националистов, все эти мельники, коновальцы, бандеры &#8212; уже получили задание от немецкой разведки разжигать среди украинцев, которые те же русские, ненависть к русским и добиваться отделения Украины от Советского Союза. Все та же старая песня древних времен еще с периода существования Римской империи: разделяй и властвуй.
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Из реальной жизни.
В лад написал 18.02.2018 18:15
Греф должен был закрыть грудями свой банк.Но этот бздун, может только обирать пенсионеров, рассылая им СМС с предложением взять кредит под 23,9 %.
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