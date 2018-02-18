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Московский листок

22-летний дагестанец расстрелял из ружья прихожанок храма

Опубликовано 18.02.2018 в разделе комментариев 5

22-летний дагестанец расстрелял из ружья прихожанок храма

Сегодня в Кизляре 22-летний Халил Халилов расстрелял толпу местных жителей, возвращавшихся из церкви, а также наблюдавших за порядком сотрудников полиции и Росгвардии. В результате четыре человека были убиты на месте, еще одна пострадавшая скончалась позже в больнице, несколько, в том числе двое силовиков, получили ранения. Нападавший был застрелен.

ЧП произошло в 16:30. В это время в церкви Георгия Победоносца (одном из двух православных храмов Кизляра) завершилась служба. На ней, по предварительным данным, присутствовало около 30 человек. Когда они стали выходить из церкви, находившийся неподалеку молодой человек неожиданно открыл стрельбу из охотничьего ружья.

- Кизляр уже был ареной масштабного теракта, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но тогда казавшиеся абсолютно бесчеловечными боевиики Салмана Радуева не стреляли в женщин просто так, они брали заложников, они выставляли какие-то условия, с ними можно было о чем-то договариваться. Например, оставить больницу и под какие-то гарантии поехать автобусами в сторону Чечни. То есть действия террористов того периода были достаточно рациональны. Предполагали некий диалог, хотя игра в "угадайку" бывала и жестокой - неправильный ответ предполагал чей-то труп. Хорошо помню, сколько народу накрошили хлопцы Радуева... Здесь же ни условий, ни требований, ни переговоров - просто взял и расстрелял людей. Явно со смыслом - убивал прихожанок церкви, силовики, судя по всему, пострадали "постольку поскольку". Чего хотел? Хотел ли чего-то вообще? Боюсь, не узнаем. До следующего раза...



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Стадия дыбилизма уже необратимо высокая.
!!!!TOTQJASNOBOD!!!& написал 19.02.2018 01:40
"Но тогда казавшиеся абсолютно бесчеловечными боевиики Салмана Радуева не стреляли в женщин просто так, они брали заложников, они выставляли какие-то условия, с ними можно было о чем-то договариваться."
- Таки террорист теперича не тот пошел - какой-то глупый истеричный - даже требований придумать таки не может... Глупеет народ. Вот в наше время... То таки да...
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Re: бог гундяя
Мамона... написал 19.02.2018 00:22
Подсчитывал барыши от похорон...
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Стадия дыбилизма уже необратимо высокая.
итоги 20 лет написал 18.02.2018 23:13
Стадия дыбилизма уже необратимо высокая. - итоги 20 лет власти ...
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(без названия)
Святой Пигидий написал 18.02.2018 23:10
не понял... а где в это время был гундяевский бог, когда юный абрек расстреливал божьих овечек? Бог где был?!
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(без названия)
NO NAME написал 18.02.2018 21:51
Очередное шоковое зондирование реакции плебса на теракты. В этот раз исполнителя (мертвого) прибавили для достоверности - зомбированная личность.
Как только реакция на теракты сменится со скептической на доверчивою, нас ждет триумфальное возвращение "рязанского сахара" и прочих мегатерактов для управления быдлом.
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