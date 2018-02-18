22-летний дагестанец расстрелял из ружья прихожанок храма

Сегодня в Кизляре 22-летний Халил Халилов расстрелял толпу местных жителей, возвращавшихся из церкви, а также наблюдавших за порядком сотрудников полиции и Росгвардии. В результате четыре человека были убиты на месте, еще одна пострадавшая скончалась позже в больнице, несколько, в том числе двое силовиков, получили ранения. Нападавший был застрелен.

ЧП произошло в 16:30. В это время в церкви Георгия Победоносца (одном из двух православных храмов Кизляра) завершилась служба. На ней, по предварительным данным, присутствовало около 30 человек. Когда они стали выходить из церкви, находившийся неподалеку молодой человек неожиданно открыл стрельбу из охотничьего ружья.

- Кизляр уже был ареной масштабного теракта, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но тогда казавшиеся абсолютно бесчеловечными боевиики Салмана Радуева не стреляли в женщин просто так, они брали заложников, они выставляли какие-то условия, с ними можно было о чем-то договариваться. Например, оставить больницу и под какие-то гарантии поехать автобусами в сторону Чечни. То есть действия террористов того периода были достаточно рациональны. Предполагали некий диалог, хотя игра в "угадайку" бывала и жестокой - неправильный ответ предполагал чей-то труп. Хорошо помню, сколько народу накрошили хлопцы Радуева... Здесь же ни условий, ни требований, ни переговоров - просто взял и расстрелял людей. Явно со смыслом - убивал прихожанок церкви, силовики, судя по всему, пострадали "постольку поскольку". Чего хотел? Хотел ли чего-то вообще? Боюсь, не узнаем. До следующего раза...