Восемнадцать миллиардов

Партийная газета КПРФ информирует своих читателей о поездке П.Грудинина по регионам. Хочешь стать президентом надо встречаться с избирателями. 12 февраля посетил Алтай. Встречался с местными журналистами и провёл для них пресс-конференцию. Это значит со сцены, стоя за трибуной докладывал программу КПРФ. Президент ежегодно делал такие встречи на которых присутствовало до полутора тысяч журналистов и отвечал на их вопросы. Беда в этих встречах в том, что нет диалога. Наводящие вопросы не принято задавать. Можно ответить как вздумается, лишь бы не покраснеть. Например, ему задавали вопросы по Чубаису. И что он ответил? Чубаис нам нужен, он организовал приватизацию. И точка. Удовлетворил ответ журналистов? Не знаю, а народ нет. Так и с П.Грудининым. Надо разговаривать не с журналистами и не с высокой трибуны, они сыты, надо разговаривать с народом, который за 28 лет обнищал и нет перспективы.

А.Брагин как красиво пишет о встрече. Почётные гости города Барнаула представили выборную программу народного кандидата. Павел Николаевич ответил на многочисленные вопросы журналистов. И вот возможно те же журналисты показывают обманутых дольщиков совхоза имени Ленина, которые пришли в Москве на встречу с П.Грудининым. Их не пустили и более того полиция их задержала. Неужели ни Зюганов, ни сам Грудинин не понимают, что такое отношение а своим гражданам в корне изменит отношение избирателей. К Путину обманутые дольщики не могут попасть. Ему иногда докладывают о мошенничестве предпринимателей и президент через телекамеру даёт подчинённым указание, чтобы народ видел решить проблемы. Но они не решаются. Если Кремль обманывает, то что говорить о Грудинине. Он ещё не президент и никогда им не будет, но амбиции уже президентские. Он мог решить со своим обманутыми дольщиками у себя в совхозе не дожидаясь их выхода на улицу. Можно было заплатить столько сколько они бы попросили и точка. Деньги есть тем более они приобретены именно в этом совхозе. Он и Зюганов этого не понимают? Они не глупые люди. Здесь пока не понятна народу идёт какая - то скрытая война, а может быть договорённость с президентом.

В.Путин давал указание премьеру решить проблему с задолженностью зарплаты. Проблема осталась. Давал указание решить проблемы обманутых дольщиков при строительстве жилья. Ничего не изменилось. Предлагают через несколько лет решить проблему строительства через специальные банки. А что делать тем, кто десятки лет назад вложил все деньги а квартир нет. Многие уже должны платить проценты банкам. Нет ни одной отрасли, ни одной конторы где бы соблюдались законы и не было воровства.

Смотрите, читатели, что сегодня показало народу расследование Э.Петрова о воровском расхищении лесных богатств Сибири. В эти коррупционные схему завязаны правоохранительные и муниципальные органы. Много лет вопрос сохранения леса вставал и в Госдуме, но решения нет. Кто - то сознательно затягивает решение, чтобы как больше навариться. А там исчезают миллиарды рублей. Вот поэтому бюджет России на уровне самой отсталой африканской страны, хотя Франс Адамович называл Россию великой страной и потерял должность в Совете Федерации. Может опомнится. Почему проблема сохранности леса или его использования на государственном уровне не решается? Да потому что решать некому. Для премьера это очень сложно - он вообще не знает, что такая проблема существует. Ему бы подольше самолётики позапускать, опуститься в сытое детство. У президента другие проблемы. Ему надо успеть повстречаться до выборов с сытым сословием, чтобы ещё на 6 лет продлить благоприятные условия для олигархата.

Посмотришь на действия долгожителя Кремля и волос на голове приходит в движение. Возникает какой - то лёгкий зуд. Вот президент посещает Красноярск. Улицы перекрыты с раннего утра. Стоят сотни большегрузов и другого транспорта. Они что выехали прокатиться? Тысяча рабочих не выполнили свои задания, нанесён предприятиям материальный ущерб. С одной стороны президент своим сторонникам, которых собирают на встречи обещает рай, а с другой стороны стоящие в пробках и пешеходы не могут перейти своевременно улицу начинают ненавидеть такого президента. И ещё долго будут между собой судачить об этом. Президент об этом не знает? Очень хорошо знает, он просто не обращает внимание. При этом прекрасно понимает, что результаты выборов решает ни народ, а те с кем он встречается открыто, с некоторыми закрыто и о чём там идёт разговор народу не известно. Жаль, что большинство граждан страны в такие подробности не вникают.

Летит борт № 1 за несколько часов закрывают воздушное пространство, аэропорт принимающий замирает в ожидании. Замирает в том положении в котором поступила команда. Некоторые пассажиры успели занять кресла самолётов и на этом этапе остались на несколько часов. Холод, туалет закрыт, выйти нельзя. Конечно я буду "голосовать" за действующего президента. Ему от этого ни жарко, ни холодно, он знает, что мой голос никогда не будет решающим. Вот так мы и живём.

В партийной газете КПРФ прошла такая информация о том, что Германия закупила в России углеводородов на 27 миллиардов долларов, при этом Россия получила 9 миллиардов долларов. А где 18 миллиардов? Об этом Геннадий Андреевич напоминал и на общем заседании думы. Реакции ноль. Это что? А где Генеральный прокурор гражданин Чайка, где Следственный комитет и Бастрыкин? Где в конце концов народ России? 18 миллиардов долларов деньги по российским меркам очень большие. Где гарант Конституции? На страже воровства? Любой здравомыслящий человек ведь должен задуматься. И что приходит на ум? Молчат все правоохранительные органы. Мы знаем, что они могут молчать только в одном случае, когда это касается президента. Либо он как с Сердюковым дал отмашку, либо эти миллиарды ушли в бюджет президента. Якобы существует такой бюджет секретный о котором мало кто знает. Особенно никто не знает сумму этого бюджета и на какие нужды он расходуется, если даже воруют средства с президентского авиаотряда. Но ведь и мы молчим. Но это только один эпизод воровства. Разве других нет? Мы не знаем, но догадываемся. Разовыми такие операции не бывает. Несколько недель идёт ролик о сборе денег на операцию ребёнка, которую надо провести за границей. Телевидение показывает малыша и нужно собрать более 3 миллионов рублей. Мальчик уже настолько примелькался, что возникает вопрос, неужели народ настолько обеднел? А на сколько обогатились олигархи, президент, премьер и вся воровская челядь? Они что не в состоянии выделить 3 миллиона. Для Путина, Медведева, Силуанова это копейки. А ведь президент выступая перед своими сторонниками говорит, что надо стремиться к улучшению жизни народа. И вообще все его выступления в конечном итоге заканчиваются заботой о народе. А что на самом деле?

В стране открыто без лицензии около 500 реабилитационных центров. Они якобы лечат от наркотической и алкогольной зависимости. Через них проходят десятки тысяч молодых и "перспективных" людей. Видели снимки и комментарии журналистов? Там не лечат а убивают молодёжь. И ведь руководители этих контор что - то имеют от этого. Бесплатно сегодня никто работать не будет. Туда попадают в основном здоровые люди или слегка под шафэ. Они просто кому - то надоели или мешают получить недвижимость. За деньги они оказываются там. В эти конторы охрана никого не пускает. Участковые там на особом счету. Власть знает о таких конторах? Конечно нет. Слишком сложно Да и на это нет времени. Может об этом знает В.Скворцова? Её туда просто не пустят. Её забота открыть дорогие медицинские центры, чтобы у них была работа. А для этого надо закрыть все поликлиники и больницы. Чиновники предпочитают лечиться за бугром. При этом Скворцова говорит, что в стране рождаемость превысила смертность. А зачем рожать если молодёжь предоставлена сама себе. И ничего хорошего от этого нет. Наркотики, пьянство, животные случки губят не окрепшие организмы, что вызывает преждевременную смерть.

Читатель, вы способны осмыслить положение в стране? Особенно с подрастающим поколением. Родители выбрасывают новорождённых с этажей на улицу, подкладывают посторонним лицам, садят детей на цепь, запирают в холодных сараях или просто оставляют малышей на длительное время в автомобиле. В стране открыто сотни сайтов, которые убивают молодёжь приказывая убить близких, а потом и себя, и ведь трагедия нарастает. Осмелюсь сказать, что власть не осознанно, а может и сознательно несёт в народ преждевременную смерть. Население страны за прошлый год сократилось на 134 тысячи человек. Есть прирост только за счёт приезжих. Если так будет продолжаться то скоро мы станем похожи на Германию, где уже появились анклавы куда даже полиция боится заходить.

Читатель, вы смотрите передачу В.Третьякова? Собирается элита экономики и у каждого своё видение развития страны. Якобсон представитель ВШЭ, которые и сгубили советскую экономику ничего не предложив взамен. "В экономке сейчас лучше чем 25 лет назад". В его личной экономики это так. 25 лет топчемся на месте и даже количество нищих растёт. Но это не определяет мнение Якобсона. А вот Р.Гринберг говорит совершенно другое. "Нужна смена власти". Не может человек находится у власти 18 лет и ничего не сделать для роста экономики. В таком возрасте характер не изменишь, да и друзья не позволят.

Прокуратура проводит расширенную коллегию. Президент делает небольшой доклад. Говорит о борьбе с коррупцией, реагировании о задержки зарплат, за ценообразованием в сфере ЖКХ, о изменении некоторых статей Уголовного кодекса, об осторожном приёме на работу бывших чиновников, о госзакупках, о выводе средств за рубеж, об окружающей среде и о любых нарушениях законов. Всё это повторяется не только на ежегодных коллегиях, но и на обычных совещаниях Государственного совета и в парламенте. Однако ничего не меняется. Разговор никак не отражается на работе правоохранительных структур. Президент сказал, прокурор повторил на этом всё и закончилось. Система не даст изменить себя.