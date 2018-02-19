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Московский листок

Церковь изобрела лекарство от гомосексуализма

Опубликовано 19.02.2018 в разделе комментариев 0

Церковь изобрела лекарство от гомосексуализма

Воцерковление возвращает людей к традиционной сексуальной ориентации, считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион: "Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Святые отцы второй день отжигают. Вчера сам патриарх Кирилл объявил, что если не православный, то и не казак.

Кирилл решил прихватить казачество

Теперь вот глава ОВЦС митрополит Илларион решил "лечить" гомосексуализм воцерковлением.

А как же сами "святые отцы" нетрадиционной ориентации? Сколько уж было скандалов в церкви... Есть даже точка зрения, что в средние века принятие монашества было для людей с нетрадиционной ориентацией своего рода выходом из весьма строгих рамок семейных отношений. Великовозрастный дядя, избегающий женщин, но охотно общающийся с представителями своего пола выглядел подозрительно. Но если он монах - какие вопросы? Человек святой жизни... А уж что там творится за высокими стенами монастырей только богу ведомо.

Не будем приводить литературных примеров, от Василия Розанова до Умберто Эко. Но уж скандалы с участием прессы - это сколько угодно. Дело о.Глеба Грозовского. 

Из Московской духовной академии был уволен один из самых известных спикеров Русской православной церкви – протодиакон Андрей Кураев. По его собственным словам, это произошло из-за записей в блоге о расследовании скандала с гомосексуалистами в правлении Казанской епархии.

Тот же Кураев приводит абсолютно скандальную историю с гомосексуализмом епископа Никодима Ротова. Скандальность в том, что будущий патриарх был его личным секретарем, затем был положен Ротовым в сан архимандрита, а после назначен им же на должность ректора Ленинградской духовной академии.

Нет, конечно, насчет патриарха мы ничего не утверждаем и даже не намекаем. Но все равно двусмысленная ситуация получается - церковь как бы говорит разным меньшинствам, мол, приходите к нам, вас поймут, обогреют, все свои...

А.Б.



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