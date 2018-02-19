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Московский листок

Сейчас надо снова подниматься на борьбу

Опубликовано 19.02.2018 в разделе комментариев 2

Cопредседатель Социалистического Движения Казахстана Айнур Курманов выразил свое мнение в отношении введения обязательного медицинского страхования, назвав его социальным геноцидом народа.

Делается это для того, чтобы ввергнуть в еще большую нищету народные массы, низведя их в первобытное состояние, чтобы на фоне этой деградации дальше продолжать грабить ресурсы страны, продавать землю иностранным компаниям и местным латифундистам, для того, чтобы без сопротивления установить монархический строй.

Также как и раньше в 2016-м году, власти создали сверху очередную "земельную комиссию", чтобы снова обмануть народные массы, чтобы скрыть реальные приготовления к установлению монархического строя.

Сейчас надо снова подниматься на борьбу, создавать новое движение не за мелкие реформы и отдельные поправки, а для того, чтобы убрать антинародные законы, чтобы добиться освобождения защитников земли Макса Бокаева и Талгата Аяна, а также национализации промышленности, банков, земли!



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Всего комментариев к статье: 2
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Президентская форма правления изжила себя
только парламенткая республика написал 19.02.2018 12:37
RE-Делается это для того, чтобы ввергнуть в еще большую нищету народные массы, низведя их в первобытное состояние, чтобы на фоне этой деградации дальше продолжать грабить...
Президентская форма правления изжила себя и показала свою полную недееспособность!
Никаких монархов и президентов - только парламентская республиканская форма правления и много партийность обеспечат подлинную и истинную демократию.
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Сейчас надо снова подниматься на борьбу
Светослав......................................... написал 19.02.2018 11:26
Бгггг. Вы таки опять всерьез полагаете, шо соси-алисьтическое стадо поднимется на борьбу? Вы таки опять делаете мене смеяться, мосьЁ рЫдактор. Стаду вломят по хребту дубинками и вернут к iсконному образу существования ))
.
Но, шо особо представляет интерес, так это переход на Казакстана Англйское право и суд, шо даст ему существенные преимущества в развитии и убережет от переваривания братским Китаем -- в отличие от вас, блаженныя ))
.
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Сейчас надо снова подниматься на борьбу
Сейчас надо снова подниматься на борьбу
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