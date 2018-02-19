Cопредседатель Социалистического Движения Казахстана Айнур Курманов выразил свое мнение в отношении введения обязательного медицинского страхования, назвав его социальным геноцидом народа.

Делается это для того, чтобы ввергнуть в еще большую нищету народные массы, низведя их в первобытное состояние, чтобы на фоне этой деградации дальше продолжать грабить ресурсы страны, продавать землю иностранным компаниям и местным латифундистам, для того, чтобы без сопротивления установить монархический строй.

Также как и раньше в 2016-м году, власти создали сверху очередную "земельную комиссию", чтобы снова обмануть народные массы, чтобы скрыть реальные приготовления к установлению монархического строя.

Сейчас надо снова подниматься на борьбу, создавать новое движение не за мелкие реформы и отдельные поправки, а для того, чтобы убрать антинародные законы, чтобы добиться освобождения защитников земли Макса Бокаева и Талгата Аяна, а также национализации промышленности, банков, земли!