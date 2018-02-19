Рыбкагейт повлиял на Дерипаску почти как на Прохорова Куршевельгейт

Миллиардер Олег Дерипаска собрался покинуть должность президента в подконтрольных ему En+ Group и "РусАле", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на три источника, близких к разным акционерам алюминиевой компании. По словам собеседников издания, Дерипаска останется в советах директоров предприятий в качестве неисполнительного директора. Однозначного объяснения такому решению олигарха источники найти не смогли.

Самая простая версия - у Дерипаски пропала необходимость самому возглавлять эти организации. У En+ четко прописана стратегия развития, созданы качественное корпоративное управление и сильная команда топ-менеджмента. Похожая ситуация сейчас наблюдается и в "РусАле", несмотря на некоторые трансформации в структуре совладельцев компании.

Менее вероятная причина - угроза корпоративной войны между "РусАлом" и "Интерросом" Владимира Потанина из-за доли в "Норильском никеле". Источники издания говорят, что Дерипаска и Потанин готовятся к "русской рулетке", или "дуэли" - многоходовой процедуре выкупа долей друг друга с повышением ставок и серьезными штрафными санкциями в случае неисполнения условий "дуэли". Однако собеседники газеты считают, что смена президента в "РусАле" не связана с конфликтом в "Норникеле".

Два собеседника газеты в инвесткомпаниях допустили, что Дерипаска решил выйти из менеджмента компаний с зарубежным публичным листингом из-за включения его наряду с другими участниками российского списка Forbes в "кремлевский доклад" США. "Когда у тебя право финальной подписи и необходимость вести многочисленные переговоры, повышенное внимание из-за списка может быть проблематично", - отметил источник.

В то же время два собеседника "Коммерсанта", близких к акционерам "РусАла", уверяют, что уход Дерипаски с руководящих постов En+ и "РусАла" не связан ни с ситуацией в "Норникеле", ни с "кремлевским докладом", ни со скандальной историей вокруг его отдыха на яхте в компании вице-премьера Сергея Приходько и "платной модели" Насти Рыбки. "Он же остается акционером компаний, что важно, если рассуждать о теоретическом включении бизнесмена в санкционный список США", - рассудил один из источников.

По мнению эксперта Кирилла Чуйко из БКС, отход крупных бизнесменов от оперативного управления - нормальная практика в ситуации, когда основные стратегические цели были достигнуты. Он согласился с доводом о том, что в случае возникновения проблем из-за "кремлевского доклада" принципиален будет статус Дерипаски как акционера, а не должность.

Отметим, что начало суда в Лондоне по рассмотрению иска Олега Дерипаски к структурам Владимира Потанина и Романа Абрамовича, договорившимся о сделке с акциями "Норникеля", совпало с обнародованием расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о "путешествии" олигарха к берегам Норвегии в сопровождении представительницы эскорт-услуг Насти Рыбки и заместителя председателя правительства России Сергея Приходько.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов на прошлой неделе предположил, что "рыбкагейт" напрямую связан с вышеупомянутым разбирательством, ведь такой скандал дискредитирует Дерипаску "в глазах отнюдь не Путина, не Трампа, не российского общественного мнения, а в глазах английской общественности и судей лондонского суда". "Вот истинная цель "рыбкагейта", по мнению многих вовлеченных в эту историю и знающих всех троих людей", - подчеркнул Венедиктов.

Публицист Александр Невзоров, комментируя эту ситуацию, пошел еще дальше и предположил, что Алексей Навальный, затеявший этот "рыбкагейт", должен был бы быть в доле: "Хорошо, если в доле. Потому что единственным оправданием занятия политикой может служить резкое личное обогащение".

- Всегда поражаюсь, - семётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - как такие отвлечённые материи как личная жизнь олигархата влияют на всякие там биржевые индексы и прочие прелести бизнеса: ведь его величество Собственник, "эффективный собственник", которого в СССР не было, и которого вывели только в пробирках Приватизации, в кабинетах Ельцина, где раздавали социалистическую собственность в частные руки - этот самый Собственник имеет право на любые утехи, а общество, у которого он украл заводы, нефть, газ и власть - давно ему, Собственнику не судья... но вот промеж собственников ещё может происходить возня, и в ней "общественное мнение" (которое, как голодный пёс, радо и кости информации с их стола) игает ещё какую-то роль, активы - туда, активы - сюда, миллиарды уплывают по воле какой-то привокзальной шлёндры, воистину - куда катится мир? и что будет, если например, не один олигарх у дргого отвоюет часть акций, а тот самый народ, у которого всё и украли - возьмёт всё разом? кто будет защитником всем этим дерипискам? Евросуд? Гаага? Представляете, как славно пошла бы жизнь без их пошлого бытия НАД обществом, над алюминием, над оставшимися заводами, над народами?..

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