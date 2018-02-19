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Московский листок

"Самая большая ядерная кнопка" была далековато от Трампа в КНР, из-за чего вышла драка

Опубликовано 19.02.2018 в разделе комментариев 1

сша кнр
"Самая большая ядерная кнопка" была далековато от Трампа в КНР, из-за чего вышла драка

Сотрудники китайских и американских спецслужб устроили потасовку из-за ядерного чемоданчика Дональда Трампа во время визита президента США в Китай в ноябре 2017 года. Об этом сообщает журналист издания Axios Джонатан Свон со ссылкой на пять своих источников, знающих об этом инциденте. 

По данным Свона, инцидент имел место 9 ноября, когда Трамп и его команда посетили Дом народных собраний в Пекине, где заседает парламент КНР. Во время этого посещения глава аппарата Белого дома Джон Келли и агенты Секретной службы США как раз проводили переговоры с китайскими коллегами по поводу ядерного оружия. 

Как поведали очевидцы, когда военный помощник президента США, несущий ядерный чемоданчик, попытался войти в зал, сотрудники китайской службы безопасности заблокировали ему проход. Хотя по протоколу американский сотрудник, отвечающий за ядерный чемоданчик, должен все время находиться рядом с президентом США наравне с его врачом. 

Заблокированный сотрудник поспешил в соседнюю комнату и рассказал о произошедшем Келли. Тогда глава аппарата вместе с этим сотрудником присоединился к группе американских чиновников, которая должна была войти в зал переговоров. Но сделать это без боя все равно не удалось: как только Келли и помощник с чемоданчиком попытались войти, китайский сотрудник безопасности придержал главу аппарата США рукой - тот в ответ его оттолкнул. На выручку шефу тут же бросился агент секретной службы США, который схватил китайского правоохранителя и повалил его на землю. 

Вся потасовка заняла всего несколько секунд и была тут же улажена. Уточняется, что во время инцидента ядерный чемоданчик находился в безопасности - китайские сотрудники к нему не прикасались. Глава китайской службы безопасности позже извинился перед американской делегацией за непонимание. 

По данным источников Свона, не сообщать в СМИ о произошедшем, чтобы не раздувать на пустом месте скандал, попросили в штабе Трампа. Собеседники журналиста уточнили, что представители президента США, как обычно перед любой поездкой, проинформировали своих зарубежных коллег о порядке прохода президента, однако, очевидно, эта информация была доведена не до всех сотрудников китайской службы безопасности. 

Напомним, Дональд Трамп был официально проинструктирован о правилах пользования ядерным чемоданчиком - весом чуть более 20 кг и также известном под неофициальным названием "nuclear football" - перед своей инаугурацией 20 января 2017 года. При этом в прошлом году возникли некоторые проблемы с хранением чемоданчика во время визитов президента в Нью-Йорк, когда в небоскребе Trump Tower на Манхэттене не нашлось места для сотрудников, которые носят этот чрезвычайно важный для мировой безопасности предмет. 

Как сообщалось, в этом году США обнародовали новую ядерную доктрину, где, в частности, говорится о возможной ядерной атаке со стороны России. Кроме того, Пентагон прорабатывает варианты возможных военных столкновений с Россией и Китаем, которые в Вашингтоне сегодня считают своими главными конкурентами на международной арене.

От редакции: Ну вот, даже приятно как-то, немного - не только Трамп имеет наглость отодвигать мешающих ему президентов раздробленных стран, когда приезжает в Евросоюз, а и по китайскому протоколу вышла потасовочка. Вообще, так как ведут себя американцы, конечно, ни одна страна себя в лице "избранных" не ведёт публично - у представителей СССР (за РФ не ручаюсь) никогда не дошло бы дело до драки, это всё-таки интеллигентные и вежливые люди. Но нынешние "союзники" - а именно империализм США и мировая потогонка, мировой сборочный цех, где КНР эксплуатирует свой же пролетариат в интересах заморских буржуев, - не всегда понимают друг друга. Кстати, как и РФ не понимает КНР: она-то в эту индустриальную потогонку поставляет столь необходимый любой индустрии газ в промышленных объёмах, чем... ворут сама же у себя, ведь можно было питать газом своё производство... В принципе, будь КНР сейчас столь же дружественна КНДР, как в 1940-50, можно было бы помочь корейским братьям в очередном испытании "Хвасона-15"...

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1121 написал 19.02.2018 12:20
пока сортирный Карлик был клоуном на самолете, кто держал ядерный чемоданчик России?
Какова роль сортирного Карлика в действительности?
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